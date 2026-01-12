Screen News 12.01.2026

Το χιουμοριστικό σχόλιο της Jennifer Lawrence για την υποψηφιότητα της Emma Stone στα Actor Awards

Η Jennifer Lawrence αποκάλυπτει πώς αντέδρασε όταν η Emma Stone προτάθηκε στα Actor Awards ενώ εκείνη έμεινε έξω από τη λίστα
Μαρία Χατζηγιάννη

Στον λαμπερό αλλά συχνά απρόβλεπτο κόσμο του Hollywood, οι φιλίες ανάμεσα στους μεγάλους σταρ δεν καθορίζονται μόνο από βραβεία και υποψηφιότητες. Πίσω από τις κόκκινες μοκέτες και τις λίστες των βραβείων, υπάρχουν ανθρώπινες στιγμές, χιούμορ και αυθεντικές σχέσεις που σπάνια βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Μία από αυτές αποκάλυψε πρόσφατα η Jennifer Lawrence, αποδεικνύοντας ότι ο αυτοσαρκασμός παραμένει ένα από τα πιο δυνατά της χαρακτηριστικά.

Με αφορμή την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων για τα Actor Awards, η ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για το γεγονός ότι δεν προτάθηκε για την ταινία Die My Love, την ώρα που η καλή της φίλη Emma Stone βρέθηκε ανάμεσα στις υποψήφιες για το Bugonia. Σε εκδήλωση στο 92nd Street Y στη Νέα Υόρκη, η Lawrence περιέγραψε πώς αντέδρασε όταν είδε την είδηση σε κοινή ομαδική συνομιλία με φίλους.

jennifer_lawrence
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Όπως ανέφερε, έγραψε με κεφαλαία «ΤΙ!», την ώρα που όλοι οι υπόλοιποι έστελναν συγχαρητήρια μηνύματα στην Stone. Η ίδια, ωστόσο, περιορίστηκε σε ένα emoji λύπης, συνεχίζοντας το πείραγμα με τον χαρακτηριστικό της τρόπο. Το χιούμορ δεν σταμάτησε εκεί, καθώς αποκάλυψε ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης αστειευόταν λέγοντας στη φίλη της: «Γιατί δεν μου ζητάς ακόμα συγγνώμη;».

Παρά τα πειράγματα, η Lawrence δεν έκρυψε τον θαυμασμό της για την Emma Stone, σημειώνοντας ότι «με κερδίζει εδώ και δεκαετίες, αλλά είναι τιμή μου». Άλλωστε, η ίδια έχει ήδη αποσπάσει σημαντική αναγνώριση για την ερμηνεία της στο Die My Love, με πρόσφατη υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα, γεγονός που επιβεβαιώνει τη δυναμική της παρουσία στη φετινή κινηματογραφική σεζόν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η φιλική αυτή «κόντρα» δεν φαίνεται να επηρεάζει τη σχέση των δύο ηθοποιών, καθώς, όπως αποκάλυψε η Jennifer Lawrence, ετοιμάζουν μια νέα κινηματογραφική συνεργασία. Οι δύο σταρ αναλαμβάνουν την παραγωγή μιας ταινίας με κεντρικό χαρακτήρα τη Miss Piggy, σε σενάριο του Cole Escola, δημιουργού και πρωταγωνιστή του Oh, Mary!.

Μάλιστα, η Jennifer Lawrence άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να εμφανιστούν και οι δύο μπροστά από την κάμερα, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «πρέπει να το κάνουμε», δείχνοντας πως η φιλία τους δεν περιορίζεται στα αστεία, αλλά επεκτείνεται και σε κοινά δημιουργικά σχέδια.

Emma Stone Jennifer Lawrence σινεμά
