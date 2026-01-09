The Testament of Ann Lee: Καθηλωτική η Amanda Seyfried στο trailer

Η νέα ταινία της Mona Fastvold αφηγείται την αληθινή ιστορία της ιδρύτριας των Shakers μέσα από μουσική και κινηματογραφική ένταση

Δόθηκε στη δημοσιότητα από τη Searchlight Pictures το νέο επίσημο τρέιλερ της ταινίας «The Testament of Ann Lee», με την Amanda Seyfried στον πρωταγωνιστικό ρόλο, αποκαλύπτοντας μια φιλόδοξη και ιδιαίτερα ατμοσφαιρική κινηματογραφική μεταφορά μιας αληθινής ιστορίας που σημάδεψε την αμερικανική θρησκευτική και κοινωνική Ιστορία. Η ταινία αποτελεί το νέο έργο της βραβευμένης σεναριογράφου και σκηνοθέτριας Mona Fastvold, γνωστής από τις ταινίες «The World to Come» και «The Brutalist». Στο επίκεντρο της αφήγησης βρίσκεται η Ann Lee, η χαρισματική ιδρύτρια των Shakers, ενός ριζοσπαστικού θρησκευτικού κινήματος που βασίστηκε στην ισότητα των φύλων, την κοινοκτημοσύνη και την απόλυτη πνευματική αφοσίωση.

Η Amanda Seyfried, υποψήφια για Βραβείο Oscar, ενσαρκώνει την Ann Lee με ένταση και ευαισθησία, αποτυπώνοντας μια γυναίκα ακλόνητης πίστης και βαθιάς εσωτερικής ευθραυστότητας. Σε μια εποχή έντονων κοινωνικών διαχωρισμών, η Ann Lee κήρυττε την ισότητα ανδρών και γυναικών και μια διαφορετική μορφή συλλογικής ζωής, γεγονός που την κατέστησε ιερή μορφή για τους πιστούς της αλλά επικίνδυνη αιρετική για τους επικριτές της. Το τρέιλερ σκιαγραφεί το πορτρέτο μιας γυναίκας παγιδευμένης ανάμεσα στη μυστικιστική έκσταση και τον διωγμό, καθώς προσπαθεί να οικοδομήσει μια ουτοπική κοινότητα απέναντι σε συντριπτικές αντιξοότητες.

Η Mona Fastvold επιλέγει να αφηγηθεί αυτή την ιστορία μέσα από μια τολμηρή μουσική προσέγγιση. Η ταινία «The Testament of Ann Lee» περιλαμβάνει περισσότερους από 12 παραδοσιακούς ύμνους των Shakers, οι οποίοι επανερμηνεύονται ως εκστατικές κινηματογραφικές στιγμές. Τη χορογραφία αυτών των σκηνών υπογράφει η Celia Rowlson Hall, γνωστή από τη συνεργασία της στην ταινία «Vox Lux», συνδυάζοντας τελετουργία, κίνηση και πνευματικότητα σε ένα αποτέλεσμα που αγγίζει το υπερβατικό.

Καθοριστικό ρόλο στη συνολική αίσθηση της ταινίας διαδραματίζει και η μουσική. Το πρωτότυπο σκορ και τα τραγούδια φέρουν την υπογραφή του Daniel Blumberg, βραβευμένου με Oscar για τη δουλειά του στην ταινία «The Brutalist», ενισχύοντας τον μυστικιστικό παλμό και τη συναισθηματική ένταση της αφήγησης. Με το νέο τρέιλερ, το «The Testament of Ann Lee» προβάλλει ως μια φιλόδοξη κινηματογραφική εμπειρία που συνδυάζει ιστορικό δράμα, μουσική έκφραση και βαθύ στοχασμό πάνω στην πίστη, την εξουσία και την ανθρώπινη ανάγκη για ελευθερία και ισότητα.

