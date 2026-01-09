Γιάννης Κούστας: Κανείς δεν κατάλαβε πως ο γιος του είναι στους 28 Έλληνες υποψήφιους για την Eurovision 2026

Λίγοι γνώριζαν μέχρι σήμερα ότι πίσω από μία από τις φετινές συμμετοχές του εθνικού τελικού της Eurovision 2026 βρίσκεται ένα πρόσωπο με τόσο ιδιαίτερο υπόβαθρο. Ο λόγος για τον Ρομπέρτο Κούστα, τον γιο του γνωστού εφοπλιστή Γιάννη Κούστα, ο οποίος επιχειρεί να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον κορυφαίο μουσικό θεσμό της Ευρώπης, χωρίς να στηρίζεται στο επώνυμό του.

Μέχρι πρόσφατα, το όνομά του κυκλοφορούσε κυρίως σε περιβάλλοντα που σχετίζονται με την καινοτομία, την παγκόσμια ναυτιλία και την alternative μουσική σκηνή της Μεγάλης Βρετανίας. Η υποψηφιότητά του, όμως, για τη Eurovision τον έφερε στο επίκεντρο του ελληνικού ενδιαφέροντος, αποκαλύπτοντας μια πολυσχιδή προσωπικότητα που κινείται με άνεση ανάμεσα στην τεχνολογία και την τέχνη. Ο Ρομπέρτο Κούστας είναι καρπός του πρώτου γάμου του Γιάννη Κούστα με την Κλοντίν Καρμπονάρο. Παρότι μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον οικονομικής άνεσης και επιρροής, επέλεξε συνειδητά να ακολουθήσει έναν δρόμο ανεξάρτητο, μακριά από κοσμικές εμφανίσεις και χωρίς να «κεφαλαιοποιήσει» το οικογενειακό του όνομα.

Ποιος είναι πραγματικά ο Ρομπέρτο Κούστας

Με διπλή καταγωγή,ελληνική και βρετανική, ζει μεταξύ Αθήνας και Λονδίνου. Ακαδημαϊκά, ακολούθησε έναν απαιτητικό δρόμο, σπουδάζοντας Μηχανολογία και Πληροφορική σε πανεπιστήμια υψηλού κύρους. Από νωρίς έδειξε ενδιαφέρον για τις νέες τεχνολογίες και τη δημιουργία καινοτόμων λύσεων. Μαζί με την ομάδα του ίδρυσε τη DeepSea Technologies, μια εταιρεία που αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για τη βελτίωση της απόδοσης πλοίων μέσω ανάλυσης δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. Η επιχείρηση γνώρισε γρήγορη ανάπτυξη, προσέλκυσε διεθνείς επενδύσεις και σήμερα συνεργάζεται με κορυφαίες ναυτιλιακές εταιρείες παγκοσμίως. Παράλληλα, η μουσική δεν έπαψε ποτέ να αποτελεί βασικό κομμάτι της ζωής του. Όπως έχει αποκαλύψει, παιδικό του όνειρο ήταν η φοίτηση σε μουσικό σχολείο, κάτι που τελικά δεν έγινε, καθώς οι γονείς του το θεώρησαν επισφαλή επιλογή. Ωστόσο, η καλλιτεχνική φλέβα υπήρχε έντονα στην οικογένεια: ο πατέρας του ασχολείται με το πιάνο, ενώ η μητέρα του έχει σχέση με το σχέδιο και τις εφαρμοσμένες τέχνες.

Σε νεαρή ηλικία, μόλις 22 ετών, ανέβηκε σε μεγάλες σκηνές, συμμετέχοντας ως support σε συναυλίες καταξιωμένων καλλιτεχνών, ανάμεσά τους και ο Σάκης Ρουβάς. Ταυτόχρονα, στο Λονδίνο εμφανιζόταν σε clubs και μικρούς συναυλιακούς χώρους, χτίζοντας σταθερά το δικό του κοινό. Το 2021 υπέγραψε συμβόλαιο με τη MINOS EMI και κομμάτια όπως τα «Hey You», «Silent Revolution» και «Mad About It» τον ανέδειξαν ως έναν καλλιτέχνη που κινείται ανάμεσα στη ροκ και την pop, με ξεκάθαρο διεθνή προσανατολισμό. Δεν είναι τυχαίο ότι το περιοδικό Rolling Stone τον έχει ήδη συμπεριλάβει στη λίστα με τους καλλιτέχνες που αξίζει να παρακολουθήσει κανείς το 2026, αναγνωρίζοντας τη δυναμική και την προοπτική του εκτός ελληνικών συνόρων.

Το καλλιτεχνικό του ψευδώνυμο, D3lta, συμβολίζει την αλλαγή και τη μετάβαση, έννοιες που, όπως ο ίδιος εξηγεί, αντικατοπτρίζουν τόσο τη μουσική του ταυτότητα όσο και τον τρόπο που βλέπει τη ζωή. Οι μουσικές του επιρροές κυμαίνονται από τους Green Day και τους Radiohead έως τον David Bowie, τον οποίο θεωρεί πρότυπο πολυδιάστατου δημιουργού. Η συμμετοχή στη Eurovision δεν ήταν εξαρχής στους στόχους του. Η νίκη των Måneskin το 2021, όμως, τον έκανε να επαναπροσδιορίσει τον διαγωνισμό, βλέποντάς τον ως μια σύγχρονη πλατφόρμα ελευθερίας, καλλιτεχνικής αυθεντικότητας και διεθνούς προβολής. Έτσι, αποφάσισε να δοκιμάσει την τύχη του.

Ο Ρομπέρτο Κούστας επιμένει ότι δεν θέλει να συστήνεται ως «ο γιος του εφοπλιστή». Προτιμά να κρίνεται για τη δουλειά του, τη δημιουργικότητά του και την προσπάθειά του να γεφυρώσει δύο φαινομενικά διαφορετικούς κόσμους: εκείνον της υψηλής τεχνολογίας και εκείνον της μουσικής έκφρασης. Υπενθυμίζεται ότι ο Γιάννης Κούστας έχει παντρευτεί τρεις φορές. Από τον πρώτο του γάμο με την Κλοντίν Καρμπονάρο απέκτησε δύο γιους, από τον δεύτερο με τη Σοφία Γιαννικοπούλου δύο κόρες, ενώ με τη σημερινή του σύζυγο, Δήμητρα Κούστα, έχει αποκτήσει τρία ακόμη παιδιά.

