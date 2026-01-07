MadWalk 2025 highlights
MadWalk 2025 highlights
Μουσικά Νέα 07.01.2026

Eurovision 2026: Αυτές είναι οι κληρωτίδες κατανομής των ημιτελικών

Eurovision 2026: Η προκήρυξη για την εκπροσώπηση της Ελλάδας - Πώς θα γίνει η επιλογή του τραγουδιού
Όσα πρέπει να γνωρίζεις για τη διαδικασία και τις χώρες
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Eurovision 2026 μπαίνει και επίσημα σε ρυθμούς διαγωνισμού, με την κλήρωση των Ημιτελικών να πραγματοποιείται τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, στις 20:00, απευθείας από τη Βιέννη. Πρόκειται για μια από τις πρώτες κομβικές στιγμές της φετινής διοργάνωσης, καθώς θα καθορίσει τον «χάρτη» των Ημιτελικών και τις ισορροπίες ανάμεσα στις συμμετέχουσες χώρες.

Την ίδια ημέρα θα πραγματοποιηθεί και η καθιερωμένη τελετή παράδοσης–παραλαβής του Host City Insignia, με τους περσινούς οικοδεσπότες από τη Βασιλεία να παραδίδουν συμβολικά τα «κλειδιά» του διαγωνισμού στους Αυστριακούς διοργανωτές. Η κλήρωση θα δείξει αν οι χώρες θα διαγωνιστούν στον Πρώτο Ημιτελικό (Τρίτη 12 Μαΐου) ή στον Δεύτερο Ημιτελικό (Πέμπτη 14 Μαΐου), καθώς και αν θα εμφανιστούν στο πρώτο ή στο δεύτερο μισό της κάθε βραδιάς. Η ακριβής σειρά εμφάνισης, όπως κάθε χρόνο, θα ανακοινωθεί αργότερα από τους διοργανωτές, σε συνεργασία με την EBU. Οι φίλοι του διαγωνισμού θα μπορούν να παρακολουθήσουν ζωντανά την κλήρωση μέσα από το επίσημο κανάλι της Eurovision στο YouTube.

Eurovision 2026
https://www.instagram.com/eurovision/

Διάβασε επίσης: Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

Πώς λειτουργεί η κλήρωση των Ημιτελικών

Η Αυστρία, ως διοργανώτρια χώρα, μαζί με τα υπόλοιπα μέλη των λεγόμενων Big 5 (Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ιταλία), προκρίνονται απευθείας στον Τελικό και δεν διαγωνίζονται στους Ημιτελικούς. Ωστόσο, συμμετέχουν κανονικά στη διαδικασία της ψηφοφορίας. Πριν ξεκινήσει η κατανομή των διαγωνιζόμενων χωρών, η κλήρωση θα καθορίσει σε ποιον από τους δύο Ημιτελικούς θα ψηφίσει κάθε μία από τις Big 5. Στη συνέχεια, οι υπόλοιπες 30 χώρες θα κατανεμηθούν στους δύο Ημιτελικούς και στα δύο μισά της κάθε βραδιάς.

Eurovision: Αλλάζει το όριο ηλικίας - Από το 2027 μόνο διαγωνιζόμενοι άνω των 18

Οι κληρωτίδες και ο λόγος ύπαρξής τους

Οι 30 χώρες των Ημιτελικών έχουν χωριστεί σε πέντε κληρωτίδες, με βάση τα ιστορικά μοτίβα ψηφοφορίας, όπως τα υπολογίζει ο επίσημος συνεργάτης τηλεψηφοφορίας της Eurovision, η Digame. Ο στόχος είναι να μειωθεί το φαινόμενο της «γειτονικής ψήφου» και να διατηρηθεί το σασπένς μέχρι την τελευταία στιγμή.

  • Κληρωτίδα 1: Αλβανία, Βουλγαρία, Κροατία, Μαυροβούνιο, Σερβία, Ελβετία
  • Κληρωτίδα 2: Αυστραλία, Δανία, Φινλανδία, Εσθονία, Νορβηγία, Σουηδία
  • Κληρωτίδα 3: Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Γεωργία, Ισραήλ, Πολωνία, Ουκρανία
  • Κληρωτίδα 4: Βέλγιο, Τσεχία, Λουξεμβούργο, Μολδαβία, Πορτογαλία, Ρουμανία
  • Κληρωτίδα 5: Κύπρος, Ελλάδα, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Άγιος Μαρίνος

Αυτές είναι οι 3 χώρες που επιστρέφουν στην Eurovision 2026

Η κατανομή χωρών από διαφορετικές κληρωτίδες στους ίδιους Ημιτελικούς εγγυάται μεγαλύτερη ποικιλία, απρόβλεπτες αναμετρήσεις και φυσικά περισσότερο ενδιαφέρον για το κοινό. Μετά το τέλος της κλήρωσης, το ενδιαφέρον θα στραφεί στις πρώτες εκτιμήσεις και τα πιθανά «δύσκολα» ή «βατά» Ημιτελικά. Η Eurovision 2026 ξεκινά και επίσημα και το παιχνίδι μόλις άρχισε.

Διάβασε επίσης: Eurovision 2026: Οι υποψήφιοι που «κόπηκαν» από το Sing For Greece – Πολλά φαβορί ανάμεσά τους

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Eurovision Eurovision 2026
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Δεν μπλέκεις: Αυτά είναι τα 4 ζώδια που δεν κάνουν ποτέ πίσω σε καβγά

Δεν μπλέκεις: Αυτά είναι τα 4 ζώδια που δεν κάνουν ποτέ πίσω σε καβγά

07.01.2026
Επόμενο
Θέατρο Αργώ: «Toxic» του Γιώργου Αγγελίδη με τη Νατάσα Παπαδάκη & τον Κώστα Φραγκολιά

Θέατρο Αργώ: «Toxic» του Γιώργου Αγγελίδη με τη Νατάσα Παπαδάκη & τον Κώστα Φραγκολιά

07.01.2026

Δες επίσης

Έτοιμο το νέο album του Bruno Mars
Μουσικά Νέα

Έτοιμο το νέο album του Bruno Mars

07.01.2026
Τάνια Μπρεάζου: Διαψεύδει τη συμμετοχή της στον εθνικό τελικό της Eurovision 2026
Μουσικά Νέα

Τάνια Μπρεάζου: Διαψεύδει τη συμμετοχή της στον εθνικό τελικό της Eurovision 2026

07.01.2026
Ο A$AP Rocky κυκλοφορεί videoclip με Winona Ryder σε punk διάθεση
Μουσικά Νέα

Ο A$AP Rocky κυκλοφορεί videoclip με Winona Ryder σε punk διάθεση

07.01.2026
Sicario – «Φωτιά»: No1 τραγούδι σε πωλήσεις στην Ελλάδα το 2025
Μουσικά Νέα

Sicario – «Φωτιά»: No1 τραγούδι σε πωλήσεις στην Ελλάδα το 2025

07.01.2026
Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό
TV

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

07.01.2026
Αυτό είναι το τραγούδι που έχει ακουστεί στις περισσότερες ταινίες όλων των εποχών
Μουσικά Νέα

Αυτό είναι το τραγούδι που έχει ακουστεί στις περισσότερες ταινίες όλων των εποχών

07.01.2026
Οικονομική υπερδύναμη η pop – Οι πιο ακριβοπληρωμένοι μουσικοί του 2025
Μουσικά Νέα

Οικονομική υπερδύναμη η pop – Οι πιο ακριβοπληρωμένοι μουσικοί του 2025

07.01.2026
Η Jennifer Lopez απαντά στην κριτική για τις προκλητικές εμφανίσεις της
Μουσικά Νέα

Η Jennifer Lopez απαντά στην κριτική για τις προκλητικές εμφανίσεις της

06.01.2026
O Joe Keery ξεπερνά την Taylor Swift στο Spotify μετά το φινάλε του Stranger Things
Μουσικά Νέα

O Joe Keery ξεπερνά την Taylor Swift στο Spotify μετά το φινάλε του Stranger Things

05.01.2026
Πιστεύεις ότι ο σύντροφός σου σε απατάει; Τα 5 σημάδια που το επιβεβαιώνουν 

Πιστεύεις ότι ο σύντροφός σου σε απατάει; Τα 5 σημάδια που το επιβεβαιώνουν 

Πώς καθαρίζονται τα κιτρινισμένα μαξιλάρια και στρώματα στο σπίτι

Πώς καθαρίζονται τα κιτρινισμένα μαξιλάρια και στρώματα στο σπίτι

Η σπιτική πίτσα στο air fryer που είναι έτοιμη σε 10′

Η σπιτική πίτσα στο air fryer που είναι έτοιμη σε 10′

Αυτό είναι το 1 ζώδιο που θα περάσει τη μεγάλη δοκιμασία του Σύμπαντος το 2026

Αυτό είναι το 1 ζώδιο που θα περάσει τη μεγάλη δοκιμασία του Σύμπαντος το 2026

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Έριξαν κεραία 100 μέτρων για να φτιάξουν βίλες; Δολιοφθορά στην ΕΡΤ Χανίων, παρά τις προειδοποιήσεις

Έριξαν κεραία 100 μέτρων για να φτιάξουν βίλες; Δολιοφθορά στην ΕΡΤ Χανίων, παρά τις προειδοποιήσεις

Στον πρόεδρο του Eurogroup η ευθύνη για τη φορολόγηση των πλατφορμών

Στον πρόεδρο του Eurogroup η ευθύνη για τη φορολόγηση των πλατφορμών

Ακροαματικότητες: Πρώτος ο Όμιλος ΣΚΑΪ στο διάστημα 15/9/2025 – 9/11/2025

Ακροαματικότητες: Πρώτος ο Όμιλος ΣΚΑΪ στο διάστημα 15/9/2025 – 9/11/2025