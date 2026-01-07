Eurovision 2026: Αυτές είναι οι κληρωτίδες κατανομής των ημιτελικών

Η Eurovision 2026 μπαίνει και επίσημα σε ρυθμούς διαγωνισμού, με την κλήρωση των Ημιτελικών να πραγματοποιείται τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, στις 20:00, απευθείας από τη Βιέννη. Πρόκειται για μια από τις πρώτες κομβικές στιγμές της φετινής διοργάνωσης, καθώς θα καθορίσει τον «χάρτη» των Ημιτελικών και τις ισορροπίες ανάμεσα στις συμμετέχουσες χώρες.

Την ίδια ημέρα θα πραγματοποιηθεί και η καθιερωμένη τελετή παράδοσης–παραλαβής του Host City Insignia, με τους περσινούς οικοδεσπότες από τη Βασιλεία να παραδίδουν συμβολικά τα «κλειδιά» του διαγωνισμού στους Αυστριακούς διοργανωτές. Η κλήρωση θα δείξει αν οι χώρες θα διαγωνιστούν στον Πρώτο Ημιτελικό (Τρίτη 12 Μαΐου) ή στον Δεύτερο Ημιτελικό (Πέμπτη 14 Μαΐου), καθώς και αν θα εμφανιστούν στο πρώτο ή στο δεύτερο μισό της κάθε βραδιάς. Η ακριβής σειρά εμφάνισης, όπως κάθε χρόνο, θα ανακοινωθεί αργότερα από τους διοργανωτές, σε συνεργασία με την EBU. Οι φίλοι του διαγωνισμού θα μπορούν να παρακολουθήσουν ζωντανά την κλήρωση μέσα από το επίσημο κανάλι της Eurovision στο YouTube.

Πώς λειτουργεί η κλήρωση των Ημιτελικών

Η Αυστρία, ως διοργανώτρια χώρα, μαζί με τα υπόλοιπα μέλη των λεγόμενων Big 5 (Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ιταλία), προκρίνονται απευθείας στον Τελικό και δεν διαγωνίζονται στους Ημιτελικούς. Ωστόσο, συμμετέχουν κανονικά στη διαδικασία της ψηφοφορίας. Πριν ξεκινήσει η κατανομή των διαγωνιζόμενων χωρών, η κλήρωση θα καθορίσει σε ποιον από τους δύο Ημιτελικούς θα ψηφίσει κάθε μία από τις Big 5. Στη συνέχεια, οι υπόλοιπες 30 χώρες θα κατανεμηθούν στους δύο Ημιτελικούς και στα δύο μισά της κάθε βραδιάς.

Οι κληρωτίδες και ο λόγος ύπαρξής τους

Οι 30 χώρες των Ημιτελικών έχουν χωριστεί σε πέντε κληρωτίδες, με βάση τα ιστορικά μοτίβα ψηφοφορίας, όπως τα υπολογίζει ο επίσημος συνεργάτης τηλεψηφοφορίας της Eurovision, η Digame. Ο στόχος είναι να μειωθεί το φαινόμενο της «γειτονικής ψήφου» και να διατηρηθεί το σασπένς μέχρι την τελευταία στιγμή.

Κληρωτίδα 1: Αλβανία, Βουλγαρία, Κροατία, Μαυροβούνιο, Σερβία, Ελβετία

Αλβανία, Βουλγαρία, Κροατία, Μαυροβούνιο, Σερβία, Ελβετία Κληρωτίδα 2: Αυστραλία, Δανία, Φινλανδία, Εσθονία, Νορβηγία, Σουηδία

Κληρωτίδα 3: Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Γεωργία, Ισραήλ, Πολωνία, Ουκρανία

Κληρωτίδα 4: Βέλγιο, Τσεχία, Λουξεμβούργο, Μολδαβία, Πορτογαλία, Ρουμανία

Κληρωτίδα 5: Κύπρος, Ελλάδα, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Άγιος Μαρίνος

Η κατανομή χωρών από διαφορετικές κληρωτίδες στους ίδιους Ημιτελικούς εγγυάται μεγαλύτερη ποικιλία, απρόβλεπτες αναμετρήσεις και φυσικά περισσότερο ενδιαφέρον για το κοινό. Μετά το τέλος της κλήρωσης, το ενδιαφέρον θα στραφεί στις πρώτες εκτιμήσεις και τα πιθανά «δύσκολα» ή «βατά» Ημιτελικά. Η Eurovision 2026 ξεκινά και επίσημα και το παιχνίδι μόλις άρχισε.

