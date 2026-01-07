MadWalk 2025 highlights
MadWalk 2025 highlights
Θέατρο 07.01.2026

Θέατρο Αργώ: «Toxic» του Γιώργου Αγγελίδη με τη Νατάσα Παπαδάκη & τον Κώστα Φραγκολιά

Τι είναι πιο τρομακτικό; Ο κόσμος που πεθαίνει έξω, ή ο άνθρωπος που κοιμάται δίπλα σου;
Mad.gr

Ένας άντρας, μια γυναίκα κι ένα αποστειρωμένο δωμάτιο. Έξω, ο κόσμος καταρρέει. Ένας θανατηφόρος ιός, ο COVID-38, σαρώνει τα πάντα. Οι ειδήσεις στην τηλεόραση αναγγέλλουν το τέλος.

Μέσα, είναι ασφαλείς. Κλειδωμένοι. Όμως, όταν η πόρτα σφραγίζει, ο πραγματικός κίνδυνος ξεκινά.

Δείτε το trailer εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=PlwY6v0MMnU

Ο Γιώργος Αγγελίδης, μετά την επιτυχία της παράστασης «Αυτόματη Εστίαση», επιστρέφει με το «Toxic» — ένα ψυχολογικό θρίλερ που επιδιώκει να υπενθυμίσει πόσο αδιόρατα μπορεί να μεταμορφωθεί το οικείο σε απειλή.

Ένα αργό παιχνίδι εξουσίας, σχεδόν ανεπαίσθητο, όπου οι ρόλοι εναλλάσσονται, η ισορροπία μετακινείται, και αυτό που κάποτε ήταν αγάπη γίνεται ένα περιβάλλον που παράγει τους δικούς του κανόνες και παγιδεύει τους ανθρώπους μέσα του.

Το «Toxic» είναι μια παρτίδα σκάκι κεκλεισμένων των θυρών με μοναδικό στόχο την επιβίωση. Μια κλειστοφοβική εμπειρία που ανατρέπει τα πάντα, μέχρι το τελευταίο λεπτό.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Κείμενο: Γιώργος Αγγελίδης
Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Λέπουρης
Βοηθοί σκηνοθέτη/παραγωγής: Άντα Κουγιά/Μαρία Μπακάρα
Σκηνικά: Βασίλης Δαρόγλου
Ενδυματολόγος: Έλενα Στρατηγοπούλου
Σχεδιασμός φώτων: The Chameleon
Κινησιολόγος: Ιάσονας Μανδηλάς 
Επιμέλεια Μουσικής: Κωνσταντίνος Λέπουρης
Επικοινωνία: Καλλ. Εταιρεία Cald / Le Canard qui Parle
Επιμέλεια Μακιγιάζ: Μαργαρίτα Μονέδα
Φωτογραφίες/Βίντεο/Social Media: Blacklist Productions
Παραγωγή: Chameleon Productions
Οργάνωση παραγωγής: Μαντάμ Σαρδάμ

Πρωταγωνιστούν: Νατάσα Παπαδάκη, Κώστας Φραγκολιάς

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

– Από 14 Ιανουαρίου, κάθε Τετάρτη στις 21.00 για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων στο Θέατρο Αργώ, Ελευσινίων 13-15 (Πλησίον του Μετρό Μεταξουργείο) | Τηλέφωνο: 2105201684 | www.argotheater.gr
– Διάρκεια Παράστασης: 70 λεπτά
– Τιμές Εισιτηρίων: 15€ (Κανονικό), 12€ (Μειωμένο), 5€ (Ατέλεια) | Προσφορά Προπώλησης 10 ευρώ έως 31.12
– Κρατήσεις εισιτηρίων: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/toxic & στο ταμείο του θεάτρου
– Ig: @chameleonproductionsgr
– Ευχαριστούμε τους χορηγούς: LUIGI, MARGOBEAUTY

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ
ALPHA TV, MAD TV, MAD RADIO, Η ΠΟΛΗ ΖΕΙ, ΟΜΙΛΟΣ ΑΚ MEDIA, keysmash.gr, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 94 FM, viewtag.gr, pastafloramag.gr, sin web radio, street radio, culturepoint.gr, θέατρο.gr,  Texnesonline.gr, open mind, moonlightales.com, iart.gr, BOEM RADIO

Χορηγοί επικοινωνίας Mad TV & Mad Radio 106,2

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
ΘΕΑΤΡΟ θέατρο ΑΡΓΩ πολιτισμός
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Eurovision 2026: Αυτές είναι οι κληρωτίδες κατανομής των ημιτελικών

Eurovision 2026: Αυτές είναι οι κληρωτίδες κατανομής των ημιτελικών

07.01.2026
Επόμενο
Τα λάθη που δεν πρέπει να κάνεις όταν βουρτσίζεις τα δόντια σου

Τα λάθη που δεν πρέπει να κάνεις όταν βουρτσίζεις τα δόντια σου

07.01.2026

Δες επίσης

Το Αρχείο του Γεωργίου Παπανικολάου στο Ιδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης
City Guide

Το Αρχείο του Γεωργίου Παπανικολάου στο Ιδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

07.01.2026
Το «ΤΑΠ ΑΟΥΤ» του Ανδρέα Φλουράκη στο θέατρο Μικρό Γκλόρια
City Guide

Το «ΤΑΠ ΑΟΥΤ» του Ανδρέα Φλουράκη στο θέατρο Μικρό Γκλόρια

07.01.2026
Όλα τα βιβλία που θα δούμε στη μεγάλη οθόνη το 2026
City Guide

Όλα τα βιβλία που θα δούμε στη μεγάλη οθόνη το 2026

05.01.2026
Βιβλία για ανήσυχα πνεύματα και απαιτητικούς αναγνώστες
City Guide

Βιβλία για ανήσυχα πνεύματα και απαιτητικούς αναγνώστες

04.01.2026
Pluto, Betty Boop και Agatha Christie χωρίς πνευματικά δικαιώματα
City Guide

Pluto, Betty Boop και Agatha Christie χωρίς πνευματικά δικαιώματα

02.01.2026
Με μουσική, shows με drones και χιλιάδες κόσμου υποδέχτηκε η Αθήνα το 2026
City Guide

Με μουσική, shows με drones και χιλιάδες κόσμου υποδέχτηκε η Αθήνα το 2026

02.01.2026
Από LED lights ως Eggo waffles: Πώς να μεταμορφώσεις το δωμάτιό σου σε Hawkins για το φινάλε του Stranger Things
Cinema

Από LED lights ως Eggo waffles: Πώς να μεταμορφώσεις το δωμάτιό σου σε Hawkins για το φινάλε του Stranger Things

01.01.2026
Τα βιβλία που περιμένουμε το 2026
City Guide

Τα βιβλία που περιμένουμε το 2026

01.01.2026
Ώρα για διασκέδαση: 4+1 παιχνίδια που μετατρέπουν το γιορτινό τραπέζι σε πάρτι
City Guide

Ώρα για διασκέδαση: 4+1 παιχνίδια που μετατρέπουν το γιορτινό τραπέζι σε πάρτι

01.01.2026
Πιστεύεις ότι ο σύντροφός σου σε απατάει; Τα 5 σημάδια που το επιβεβαιώνουν 

Πιστεύεις ότι ο σύντροφός σου σε απατάει; Τα 5 σημάδια που το επιβεβαιώνουν 

Πώς καθαρίζονται τα κιτρινισμένα μαξιλάρια και στρώματα στο σπίτι

Πώς καθαρίζονται τα κιτρινισμένα μαξιλάρια και στρώματα στο σπίτι

Η σπιτική πίτσα στο air fryer που είναι έτοιμη σε 10′

Η σπιτική πίτσα στο air fryer που είναι έτοιμη σε 10′

Αυτό είναι το 1 ζώδιο που θα περάσει τη μεγάλη δοκιμασία του Σύμπαντος το 2026

Αυτό είναι το 1 ζώδιο που θα περάσει τη μεγάλη δοκιμασία του Σύμπαντος το 2026

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Έριξαν κεραία 100 μέτρων για να φτιάξουν βίλες; Δολιοφθορά στην ΕΡΤ Χανίων, παρά τις προειδοποιήσεις

Έριξαν κεραία 100 μέτρων για να φτιάξουν βίλες; Δολιοφθορά στην ΕΡΤ Χανίων, παρά τις προειδοποιήσεις

Στον πρόεδρο του Eurogroup η ευθύνη για τη φορολόγηση των πλατφορμών

Στον πρόεδρο του Eurogroup η ευθύνη για τη φορολόγηση των πλατφορμών

Ακροαματικότητες: Πρώτος ο Όμιλος ΣΚΑΪ στο διάστημα 15/9/2025 – 9/11/2025

Ακροαματικότητες: Πρώτος ο Όμιλος ΣΚΑΪ στο διάστημα 15/9/2025 – 9/11/2025