MadWalk 2025 highlights
Υγεία 07.01.2026

Τα λάθη που δεν πρέπει να κάνεις όταν βουρτσίζεις τα δόντια σου

Οι καθημερινές συνήθειες που υπονομεύουν τη στοματική υγεία και ο σωστός τρόπος διόρθωσής τους
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Οι περισσότεροι άνθρωποι θεωρούν ότι γνωρίζουν άριστα πώς να βουρτσίζουν τα δόντια τους, όμως η καθημερινή πρακτική αποδεικνύει ότι αυτό δεν ισχύει πάντα. Λανθασμένες τεχνικές και κακές συνήθειες επαναλαμβάνονται επί χρόνια, με αποτέλεσμα να πλήττεται σταδιακά η υγεία των δοντιών και των ούλων, συχνά χωρίς να γίνεται άμεσα αντιληπτό.

Ένα από τα πιο συχνά και επιζήμια λάθη είναι το υπερβολικά έντονο βούρτσισμα. Πολλοί πιστεύουν ότι όσο περισσότερη δύναμη ασκείται, τόσο καλύτερος είναι ο καθαρισμός. Στην πραγματικότητα, ο στόχος είναι η απομάκρυνση των τροφών, όχι η καταπόνηση των ούλων. Στην πραγματικότητα χρειάζονται ήπιες και προσεκτικές κινήσεις. Η υπερβολική πίεση δεν καθαρίζει αποτελεσματικότερα τα δόντια, αλλά προκαλεί αιμορραγία, ουλίτιδα, υποχώρηση των ούλων. Η εμφάνιση αίματος κατά το βούρτσισμα αποτελεί σαφές προειδοποιητικό σημάδι ότι κάτι γίνεται λάθος.

www.freepik.com

Καθοριστικό ρόλο παίζει και η τεχνική. Το σωστό βούρτσισμα πραγματοποιείται με κάθετες κινήσεις από τα ούλα προς τα δόντια, «από το κόκκινο προς το λευκό», ώστε να απομακρύνονται αποτελεσματικά τα μικρόβια χωρίς να τραυματίζεται ο ιστός των ούλων. Οι οριζόντιες κινήσεις, που συχνά εφαρμόζονται μηχανικά, επιβαρύνουν τα ούλα και δεν προσφέρουν ουσιαστικό όφελος. Σε περιπτώσεις ευαισθησίας, οι οδοντόβουρτσες με μαλακές τρίχες θεωρούνται απαραίτητες.

Ένα ακόμη συνηθισμένο σφάλμα αφορά τη διάρκεια του βουρτσίσματος. Η διαδικασία συχνά ολοκληρώνεται σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, γεγονός που αφήνει τη βακτηριακή πλάκα σχεδόν ανέπαφη. Το αποτελεσματικό βούρτσισμα απαιτεί χρόνο, περίπου 2 λεπτά, ώστε να καθαριστούν σωστά όλες οι επιφάνειες των δοντιών. Το σύντομο βούρτσισμα μπορεί να προσφέρει πρόσκαιρη αίσθηση φρεσκάδας, όχι όμως ουσιαστική προστασία.

www.freepik.com

Ιδιαίτερη σημασία έχει και το ξέβγαλμα μετά το βούρτσισμα. Η υπερβολική χρήση νερού απομακρύνει το φθόριο και τα ενεργά συστατικά της οδοντόκρεμας πριν προλάβουν να δράσουν. Η σωστή πρακτική είναι να αποβάλλεται η περίσσεια της οδοντόκρεμας και, αν χρειαστεί, να γίνεται ένα πολύ ελαφρύ ξέβγαλμα, αποφεύγοντας το έντονο και παρατεταμένο πλύσιμο του στόματος.

Τέλος, συχνά παραμελείται η αντικατάσταση της οδοντόβουρτσας. Όταν οι τρίχες ανοίγουν και χάνουν το σχήμα τους, η αποτελεσματικότητα μειώνεται σημαντικά. Η αλλαγή της οδοντόβουρτσας συνιστάται κάθε 2 ή 3 μήνες, ή νωρίτερα αν εμφανίζει εμφανή φθορά. Η υιοθέτηση σωστών και σταθερών συνηθειών στο βούρτσισμα μπορεί να κάνει τη διαφορά στη στοματική υγεία. Με ήπιες κινήσεις, επαρκή χρόνο, σωστή τεχνική και κατάλληλο εξοπλισμό, τα δόντια μπορούν να παραμείνουν υγιή και δυνατά για πολλές δεκαετίες, συνοδεύοντας την ποιότητα ζωής μέχρι βαθιά γεράματα.

Κεντρική φωτογραφία: www.freepik.com

βούρτσισμα δόντια ΥΓΕΙΑ
