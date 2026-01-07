Η Rihanna κλέβει τις εντυπώσεις με «καυτά» εσώρουχα για τον Άγιο Βαλεντίνο

Η Rihanna εμφανίζεται σαγηνευτική και εντυπωσιακή με τη νέα συλλογή εσωρούχων Savage X Fenty για τον Άγιο Βαλεντίνο, αποπνέοντας αυτοπεποίθηση

Η Rihanna εντυπωσιάζει ξανά με την πιο πρόσφατη καμπάνια της συλλογής εσωρούχων Savage X Fenty, που κυκλοφορεί για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Η 37χρονη τραγουδίστρια και επιχειρηματίας ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram νέες φωτογραφίες, στις οποίες η σιλουέτα της αναδεικνύεται μέσα από εντυπωσιακά σετ. Το πρώτο σετ είναι κόκκινο, κλασικά αισθησιακό, ενώ σε άλλες λήψεις εμφανίζεται με μαύρα floral εσώρουχα, συνδυασμένα με σατέν ρόμπα, ολοκληρώνοντας το look με έντονο μακιγιάζ και χαλαρούς κυματισμούς στα μακριά σκούρα μαλλιά της.

Τα σχόλια κάτω από τις φωτογραφίες γέμισαν θαυμασμό και ενθουσιασμό, με φίλους, θαυμαστές και γνωστά πρόσωπα της μόδας και της μουσικής να αποθεώνουν την εμφάνισή της. Η Rihanna καταφέρνει να συνδυάζει την αυτοπεποίθηση και τη δυναμική που αποπνέει με το αισθησιακό στιλ της συλλογής, δείχνοντας ότι η μόδα μπορεί να γίνει ταυτόχρονα προσωπική έκφραση και statement.

Διάβασε επίσης: Η Rihanna ξεφαντώνει σε συναυλία της Mariah Carey στο Λας Βέγκας

Γεννημένη στα Barbados, η Robyn Rihanna Fenty έγινε παγκοσμίως γνωστή στα μέσα της δεκαετίας του 2000 και συνεχίζει να εξελίσσεται ως μία από τις πιο επιτυχημένες pop stars όλων των εποχών. Παράλληλα, η επιχειρηματική της δραστηριότητα έχει φέρει επαναστατικές αλλαγές στον χώρο της ομορφιάς και της μόδας, με τα brands Fenty Beauty και Savage X Fenty να την κατατάσσουν στις δισεκατομμυριούχες γυναίκες της showbiz.

Στην προσωπική της ζωή, η Rihanna είναι σε σχέση με τον ράπερ ASAP Rocky (Rakim Mayers) από το 2020, και μαζί έχουν αποκτήσει τρία παιδιά, με το τρίτο, Rocki, να γεννιέται στα τέλη του 2025. Παρά τις αυξημένες οικογενειακές της υποχρεώσεις, συνεχίζει να παραμένει ενεργή στον καλλιτεχνικό και επιχειρηματικό χώρο, αποδεικνύοντας ότι η μητρότητα και η παγκόσμια φήμη μπορούν να συνυπάρξουν με στυλ και αποφασιστικότητα.

Διάβασε επίσης: Η Rihanna και οι Queen καταρρίπτουν ιστορικά ρεκόρ στο YouTube

Δες κι αυτό…