Η Rihanna και οι Queen καταρρίπτουν ιστορικά ρεκόρ στο YouTube

Παρά το γεγονός ότι δεν έχει κυκλοφορήσει νέο άλμπουμ εδώ και σχεδόν μια δεκαετία, η Rihanna παραμένει μία από τις ισχυρότερες παρουσίες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Η πιο πρόσφατη απόδειξη έρχεται από το YouTube, όπου το βιντεοκλίπ του τραγουδιού «Only Girl (In the World)» ξεπέρασε το ορόσημο του 1 δισεκατομμυρίου προβολών στο YouTube. Το τραγούδι, το οποίο κατέκτησε την πρώτη θέση του Billboard Hot 100, συνοδεύεται από σκηνοθεσία του Anthony Mandler και κυκλοφόρησε το 2010.

Με αυτό το επίτευγμα, η Rihanna διαθέτει πλέον 13 διαφορετικά βίντεο, ως βασική ερμηνεύτρια, συνεργαζόμενη καλλιτέχνιδα ή συμμετοχή, που έχουν ξεπεράσει το όριο των 10 ψηφίων σε προβολές. Το «Only Girl (In the World)» αποτέλεσε το εναρκτήριο σινγκλ του πέμπτου στούντιο άλμπουμ της Rihanna με τίτλο «Loud» και της χάρισε το 2011 βραβείο Grammy στην κατηγορία καλύτερης dance και electronic ηχογράφησης, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της στον χώρο της σύγχρονης ποπ.

2 δισεκατομμύρια προβολές στο YouTube το «Bohemian Rhapsody»

Την ίδια στιγμή, ένα ακόμη μεγαλύτερο ιστορικό ορόσημο κατέγραψαν οι Queen. Πενήντα χρόνια μετά την πρώτη κυκλοφορία του, το εμβληματικό «Bohemian Rhapsody» ξεπέρασε τα 2 δισεκατομμύρια προβολές στο YouTube, καθιστώντας το παλαιότερο τραγούδι στην ιστορία της πλατφόρμας που φτάνει σε αυτό το επίπεδο απήχησης. Το τραγούδι αποτελεί το βασικό σινγκλ του άλμπουμ «A Night at the Opera» του 1975 και θεωρείται μία από τις πιο φιλόδοξες και αναγνωρίσιμες στιγμές στην ιστορία της ροκ μουσικής.

Η εξάλεπτη αυτή ροκ όπερα συνδυάζει μπαλάντα, σκληρά κιθαριστικά περάσματα, πολυφωνικά φωνητικά στρώματα και στίχους που αναφέρονται σε μορφές όπως ο Galileo και ο Beelzebub. Σε μια εποχή όπου τα μουσικά βίντεο δεν αποτελούσαν ακόμη βασικό εργαλείο προώθησης, οι Queen ανέθεσαν στον Bruce Gowers τη δημιουργία ενός οπτικού που βασίζεται κυρίως στην ερμηνεία.

