Ο Russell Crowe κατακεραυνώνει το Gladiator 2

Ο Russell Crowe επανέρχεται δημόσια στο θέμα του «Gladiator 2» και δεν κρύβει την έντονη δυσφορία του απέναντι στο σίκουελ του Ridley Scott. 25 χρόνια μετά την τεράστια επιτυχία του αρχικού «Gladiator», που του χάρισε Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου και καθιέρωσε την ταινία ως σύγχρονο κλασικό έπος, ο Russell Crowe μιλά ανοιχτά για όσα θεωρεί ότι πήγαν λάθος στη νέα παραγωγή. Σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό Triple J, ο Russell Crowe υποστήριξε ότι οι δημιουργοί του σίκουελ «δεν κατάλαβαν τι έκανε την πρώτη ταινία ξεχωριστή». Όπως δήλωσε «το πρόσφατο σίκουελ που δεν χρειάζεται καν να το ονομάσουμε είναι ένα πραγματικά πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα του ότι ακόμη και οι άνθρωποι που εργάστηκαν σε αυτό δεν αντιλήφθηκαν τι ήταν αυτό που έδωσε στην πρώτη ταινία τη δύναμή της. Δεν ήταν το θέαμα. Δεν ήταν η δράση. Ήταν ο ηθικός πυρήνας».

Ο Russell Crowe επέκρινε ιδιαίτερα τη σεναριακή απόφαση να παρουσιαστεί ο Lucius, τον οποίο υποδύεται ο Paul Mescal, ως νόθος γιος του Maximus. Για τον ηθοποιό, αυτή η δραματουργική επιλογή αναιρεί πλήρως την ακεραιότητα ενός χαρακτήρα που θεμελιώθηκε στη βαθιά αφοσίωσή του στη σύζυγο και την οικογένειά του. «Δεν έχει κανένα νόημα» τόνισε, επισημαίνοντας ότι μια τέτοια ερμηνεία θα ακύρωνε την ίδια την κινητήρια δύναμη πίσω από την εκδίκηση και τη μοίρα του Maximus στο αρχικό έργο.

Ο Russell Crowe αποκάλυψε επίσης ότι στη διάρκεια των γυρισμάτων του πρώτου «Gladiator» έδινε καθημερινές μάχες ώστε να διατηρηθεί ο ηθικός πυρήνας του ήρωα. Όπως υπογράμμισε «ήταν καθημερινός αγώνας για να προστατευτεί αυτός ο ηθικός πυρήνας. Πάρα πολλές φορές προτάθηκαν ερωτικές σκηνές και άλλα παρόμοια για τον Maximus. Αυτό του αφαιρούσε τη δύναμη. Πώς γίνεται να έχει μια σχέση απόλυτης πίστης με τη γυναίκα του και ταυτόχρονα να εμπλέκεται με μια άλλη γυναίκα; Είναι τρέλα».

Παρά τις έντονες επικρίσεις του, το «Gladiator 2» σημείωσε σημαντική εμπορική επιτυχία χάρη στο ισχυρό brand της πρωτότυπης ταινίας, συγκεντρώνοντας υψηλά έσοδα παγκοσμίως παρά τις ανάμεικτες αντιδράσεις κοινού και κριτικών. Εν τω μεταξύ, ο Ridley Scott φέρεται να εξετάζει ήδη το ενδεχόμενο δημιουργίας τρίτου μέρους, με το σενάριο να βρίσκεται σε πρώιμη ανάπτυξη. Το αν οι θεατές θα ανταποκριθούν ξανά στο κάλεσμα μιας συνέχειας, παραμένει ανοιχτό ερώτημα.

