Beauty 12.12.2025

Αυτές οι 3 τάσεις θα κάνουν το μανικιούρ σου το πιο cozy αξεσουάρ πάνω σου

Οι τάσεις στο μανικιούρ για το 2026 στρέφονται σε φυσικές υφές, διακριτικές λάμψεις και ουδέτερους τόνους που αναδεικνύουν τη διακριτική κομψότητα
Μαρία Χατζηγιάννη

Οι τάσεις στο μανικιούρ του 2026 δείχνει ήδη τις διαθέσεις του: έντονη φαντασία, λεπτές υφές και αισθητική που συνδέει τη φυσικότητα με τη σύγχρονη λάμψη. Οι nail artists παγκοσμίως καταθέτουν μια πιο δημιουργική ματιά, φέρνοντας στην επιφάνεια ιδέες που ισορροπούν ανάμεσα στην άνεση, το hygge πνεύμα και τη μίνιμαλ πολυτέλεια.

Οι πρώτες τάσεις της χρονιάς επιβεβαιώνουν ότι το 2026 θα είναι η χρονιά της ήρεμης κομψότητας με απροσδόκητες, καλλιτεχνικές πινελιές. Τρία νέα trends ξεχωρίζουν ήδη, το καθένα με τον δικό του οπτικό «χαρακτήρα» και διάθεση.

https://www.instagram.com/kriss_salas_studio/

Bambi Nails

Η πιο «ζεστή» τάση της νέας χρονιάς αντλεί έμπνευση από το βελούδινο τρίχωμα του ελαφιού. Απαλές καφέ, cappuccino ή μπεζ βάσεις διακοσμούνται με διάσπαρτες κρεμ πινελιές που θυμίζουν τα φυσικά στίγματα του ζώου. Η τελική υφή μοιάζει felted, χαρίζοντας ένα cozy αποτέλεσμα που αποφεύγει τα έντονα animal prints και προτιμά μια πιο φυσική, απαλή κομψότητα. Ένα trend που ταιριάζει απόλυτα με το ζεστό, ήρεμο mood του χειμώνα 2026.

https://www.instagram.com/nailsartbynoa/

Frost Raspberry

Μια απόχρωση που μοιάζει σαν να πέρασε μέσα από παγωμένο πρωινό. Το βαθύ raspberry red αποκτά μια απαλή, κρυσταλλική λάμψη που θυμίζει παγωμένο φρούτο. Το χρώμα είναι έντονο αλλά ποτέ υπερβολικό, συλλαμβάνει το φως με λεπτότητα και αποπνέει σύγχρονη, ανεπιτήδευτη πολυτέλεια. Οι φυσικοί, ζουμεροί τόνοι του κόκκινου επιστρέφουν δυναμικά, και αυτό το frosted twist αναμένεται να κυριαρχήσει.

https://www.instagram.com/polished.bylauren/

Plaid Nails

Το χειμερινό καρό μεταφέρεται στα νύχια με έναν τρόπο ζεστό και κομψό. Σταυρωτές γραμμές, μικρές αντιθέσεις και glossy τελείωμα δημιουργούν ένα σχέδιο που θυμίζει κουβέρτα σε cozy cabin. Από κλασικό μπεζ και βαθύ μπορντό μέχρι πιο τολμηρό denim blue ή λιλά, το trend επιτρέπει άπειρες παραλλαγές, κάθε νύχι μπορεί να γίνει ένα μικρό, μοναδικό pattern. Μια τάση που συνδυάζει νοσταλγία και quiet luxury.

https://www.instagram.com/nailsbyzola/

