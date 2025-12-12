Μια μέρα στη ζωή ενός Mad Radio Producer – Από τον πρωινό καφέ μέχρι το τελευταίο τραγούδι

Αν νομίζεις ότι η ζωή ενός ραδιοφωνικού παραγωγού είναι απλά ένα μικρόφωνο, ένα χαμόγελο και τρεις ώρες μουσικής… τότε μάλλον δεν έχεις γνωρίσει τη Mad Radio πραγματικότητα. Από παιδικά τραγουδάκια στις 6 το πρωί μέχρι συναντήσεις, άπειρους καφέδες, τρέξιμο, playlists, κουβέντες, debates και στο τέλος εκπομπή με full energy, κάθε μέρα είναι μια μικρή περιπέτεια.

Και ναι, κάθε παραγωγός του Mad Radio 106.2 ζει τη δική του ταινία. Εσύ απλά την ακούς. Εμείς όμως σου δείχνουμε τι γίνεται πριν πατήσεις το play.

Γιάννης Τουμπάνος

«Πρωινό ξύπνημα στις 6:00, μια ώρα για τον εαυτό μου με scrolling, μπάνιο και στις 7:00 αρχίζει το εγχείρημα ξυπνάμε τα παιδιά για να πάνε σχολείο. Έντονο παρακάλι και επίκληση στο συναίσθημα ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να βοηθήσει έναν εξαντλημένο απο το ασταμάτητο παιχνίδι 4χρονο να ξυπνήσει, να πάρει πρωινό και να πάει σχολείο για ακόμα περισσότερο… παιχνίδι! Δευτερόλεπτα ηρεμίας όταν έχουν μπει και τα δυο παιδιά στο αυτοκίνητο και πάμε! Ξεκινάει η διαδρομή και πίνω την πρώτη γουλιά καφέ… Fast forward μισή ώρα μετά και έχουν μπει όλα στη σειρά τους, τα παιδιά σχολείο, εγώ στο δρόμο για το σταθμό. Ευτυχώς είναι όλα σχετικά κοντά και μπαίνω στο MAD αρκετά νωρίς. Ξεκινάει η προετοιμασία της εκπομπής, μουσικές, θέματα, αποσπάσματα, επικαιρότητα και καλή διάθεση μπαίνουν όλα στο μίξερ και κάθε πρωί στις 10:00 λέμε την πρώτη καλημέρα! Η συνέχεια στο Mad radio 106.2, κάθε πρωί στις 10:00».

Αντιγόνη Βιντιάδη

«Ξυπνάω πριν ακόμα ο ήλιος σκεφτεί να βγει περίπου στις 6:00 και το playlist μου αρχίζει με παιδικά τραγούδια! Κάνουμε την πρωινή μας ρουτίνα με τον μπόμπιρα και κατά τις 8:00 φτάνουμε στον παιδικό σταθμό! Εκεί συνήθως παίρνω και τον καφέ της μέρας μου τον έναν και μοναδικό και ξεκινάω εξωτερικές δουλειές! Λίγο μετά καταφέρνω να φτάσω σπίτι, να κάνω μπάνιο, να ετοιμαστώ, να μαγειρέψω, να συμμαζέψω και κάπως έτσι χαλαρή και ξεκούραστη φτάνω στο ραδιόφωνο κατά τις 12:30 για να μπω σε mood! Έαν ξεκινάω με apt ανεβαίνει η διάθεση και με stumblin’ in χορεύω!»

Φαίη Βώκου

«Η ημέρα ξεκινά στις 7.00 με τον πρωινό καφέ. Στη συνέχεια ανάλογα την ημέρα ή θα πάω γυμναστήριο ή στην πρωινή μου εργασία στο κέντρο της Αθήνας όπου θα πάρω τον δεκατιανό καφέ! Από εκεί,και με την ψυχή στο «στόμα», έρχομαι στην Παλλήνη για την καθημερινή αποφόρτιση 16.00-18.00! Εδώ η τελετουργία είναι η εξής: «σου σου» με Αντιγόνη για να «φύγει το κακό μάτι», μετά κάνω την καθημερινή μου αερόβια με HUNTRIX-GOLDEN, LADY GAGA- THE DEAD DANCE, CALVIN HARRIS- BLESSINGS και ύστερα μπαίνει η Ψίχα στο Studio και καταλαβαίνω πως όση αερόβια και να κάνω σε μικρό μπουκαλάκι δεν θα μπω ποτέ!!!»

Κατερίνα Ψίχα

«Ξυπνάω στις 7:00 πμ, 7:05 πμ, 7:10 πμ και ΤΕΛΙΚΑ σηκώνομαι σιχτιρίζοντας στις 7:15 πμ για να ξυπνήσω το παιδί μου να πάει σχολείο! Φτιάχνω γαλλικό με γεύση φουντούκι ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και ανοίγω laptop! Emails, τηλέφωνα, team meetings με professional outfit, από τη μέση και πάνω, φορμα και παντοφλάκια λαγουδάκια, από τη μέση και κάτω! Διάλειμμα για μαγείρεμα ΓΙΑΤΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΖΩΗ! Εργασίας συνέχεια, κάτι να βάλω στο στόμα μου, να μη λυγίσω, μπάνιο ΚΑΙ αυτοκίνητο για τα καθημερινά εξωτικά -supermarket, pet shop, φαρμακείο..ό,τι…συνεχίζοντας την μακρά διαδρομή προς το studio του mad radio, η διάθεση αρχίζει να ανεβαίνει. Βοηθούν, φυσικά, η φωνή, η διάθεση, η θετική ενέργεια και οι μουσικές επιλογές της αγαπημένης μου Φαίης Βώκου! Studio και Maaaaad Drive!!!! Μαζί με τον Πέτρο φέρνουμε για 3 ώρες ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ενέργεια και ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ μουσική για όσους και όσες μας ακούν! Αλλά για να είμαι ειλικρινής μαζί σου φίλη μου και φίλε μου…όλη αυτην την ενέργεια την λαμβάνω πρώτα εγώ!!!! Mad Drive κι ένα ουουουουφφφφφφ…που με αποσυμπιέζει, χαλαρώνει και μου φτιάχνει οοολη τη δύσκολη ημέρα! Thank you mad drive, thank you Πέτρο, thank you all out there!»

Πέτρος Τριανταφύλλου

«Πρωινό ξύπνημα στις 8, η μέρα μου ξεκινάει με κάποιο από τα αγαπημένα μου νέα album, το ακούω ολόκληρο πίνοντας τους πρώτους 22 espresso lungo. Βόλτα τον Blaze, ένας υπέροχος πρίγκιπας, ένα ημίαιμο λαμπραντόρ που βρήκα στον δρόμο πριν 8 χρόνια όταν μετακόμισα, ακόμη απορώ πως μπορεί κάποιος να αφήσει ένα τέτοιο υπέροχο πλάσμα στον δρόμο. Στο αυτοκίνητο ακούγοντας Γιάννη Τουμπάνο και στο γραφείο στις 10.30, μια ημέρα γεμάτη συναντήσεις, ZOOM calls, παρουσιάσεις και συζητήσεις για τα νέα projects μόλις ξεκίνησε. Lunch time στις 16.30 ακούγοντας την Φαίη Βώκου και στο Studio στις 17.15 για να δούμε μαζί με την Κατερίνα τα θέματα του MAD DRIVE. 18.00 sharp ξεκινάμε την εκπομπή που σε οδηγεί για 3 ώρες, η εκπομπή που γυρίζει το βιολογικό σου ρολόι 6 ώρες πίσω, επιστημονικά αποδεδειγμένο αυτό».

Γιάννης Χατζηγεωργίου

«Η μέρα μου ξεκινάει νωρίς (όχι πάντα ομαλά!) με έναν τεράστιο καφέ και μερικά βιντεάκια στο κινητό για έμπνευση, συνήθως κάτι τελείως out of context που τελικά γίνεται… debate στην εκπομπή. Πριν μπω στο studio, κάνω ένα scroll σε social & trends για να βρω το one big topic της ημέρας. Ό,τι μπορεί να γίνει viral, γίνεται debate. Στο Mad ψάχνω πάντα το «άλλη οπτική» από το αν η trap θα θεωρείται old-school σε 40 χρόνια, μέχρι το αν οι TikTokers είναι πραγματικοί καλλιτέχνες. Στην εκπομπή 21:00–24:00 η ενέργεια ανεβαίνει: παίζω το αγαπημένο μου True movie lover, φέρνω καλεσμένους από κάθε χώρο και συνδυάζω μουσική, χιούμορ και plot twist ερωτήσεις. Το πρώτο τραγούδι που παίζω συνήθως είναι κάτι με ένταση, για να «ανοίξει» η εκπομπή, δεν λειτουργώ με χαμηλές στροφές. Μετά την εκπομπή συχνά δουλεύω μουσικά projects, γράφω MacBrain, ή οργανώνω τα επόμενα events / Substance & Botox sessions».

Τι κάνει λοιπόν ένας Mad Radio Producer;

Δεν είναι μόνο η φωνή, η μουσική, το μικρόφωνο.

Είναι:

οι άπειροι καφέδες

τα παιδιά που δεν θέλουν να ξυπνήσουν

τα meetings, τα mails και το multitasking

οι φίλοι – συνάδελφοι στη διπλανή καρέκλα

η μουσική που τους αλλάζει τη διάθεση

και η παρέα των ακροατών, που κάνει κάθε μέρα ξεχωριστή

Τελικά, κάθε εκπομπή που ακούς κρύβει μια ολόκληρη ζωή από πίσω. Και κάθε μέρα στον αέρα του MAD Radio 106.2 είναι μια νέα μικρή ταινία που γράφεται… live. Κάθε παραγωγός, κάθε playlist, κάθε εκπομπή και κάθε γέλιο πίσω από το μικρόφωνο είναι κομμάτι αυτού που κάνει το Mad Radio να έχει αυτόν τον μοναδικό παλμό. Μια μέρα εδώ δεν είναι απλώς δουλειά, είναι ρυθμός, είναι τρέλα, είναι δημιουργία, είναι πάθος.

