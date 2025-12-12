6+1 χριστουγεννιάτικες ταινίες που πρέπει οπωσδήποτε να βάλεις στη λίστα σου – Από animation μέχρι ρομαντικές κομεντί

Αν έχεις ήδη βάλει τα γιορτινά σου, στόλισες το δέντρο, άναψες τα λαμπάκια και θες κάτι να σε βάλει ακόμη περισσότερο στο πνεύμα των Χριστουγέννων, τότε δεν υπάρχει καλύτερη επιλογή από μια καλή χριστουγεννιάτικη ταινία στο Netflix. Η πλατφόρμα έχει γεμίσει με γιορτινούς τίτλους για κάθε γούστο και διάθεση: από ρομαντικές κομεντί και συγκινητικά animation μέχρι οικογενειακές περιπέτειες που θα έχουν όλη την παρέα μαζεμένη στον καναπέ.

Είτε θέλεις να απολαύσεις κάτι χαλαρό με ζεστή σοκολάτα, είτε θέλεις μια ιστορία που θα σου ζεστάνει την καρδιά, παρακάτω θα βρεις τις καλύτερες επιλογές για τις φετινές γιορτές στο Netflix.

1. The Christmas Chronicles (2018)

Είδος: Οικογενειακή περιπέτεια, Φαντασίας

Μια από τις πιο επιτυχημένες γιορτινές παραγωγές του Netflix, όπου δύο αδέλφια αποφασίζουν να αποδείξουν πως ο Άγιος Βασίλης είναι πραγματικός. Το σχέδιό τους, όμως, καταλήγει σε μια απίθανη και χαοτική περιπέτεια, όταν κατά λάθος ανατρέπουν το έλκηθρό του. Με τον Kurt Russell στον ρόλο ενός πιο cool και ανατρεπτικού Santa από όσους έχουμε συνηθίσει, η ταινία είναι ιδανική για οικογένειες και λάτρεις της δράσης.

Γιατί να τη δεις:

Γεμάτη χιούμορ, δράση και χριστουγεννιάτικη μαγεία

Εντυπωσιακά οπτικά εφέ και υψηλή παραγωγή

Ιδανική για οικογενειακές movie nights

2. Love Hard (2021)

Είδος: Ρομαντική κομεντί

Μια δημοσιογράφος που δεν έχει σταθεί τυχερή στον έρωτα αποφασίζει να κάνει την πιο αυθόρμητη κίνηση της ζωής της: ταξιδεύει από τη Νέα Υόρκη για να συναντήσει τον άνδρα που γνώρισε μέσω μιας εφαρμογής. Μόνο που… ο τέλειος άντρας δεν είναι αυτός που νόμιζε. Ένα σύγχρονο, δροσερό rom-com με ατάκες που θα σε κάνουν να γελάσεις και μια ιστορία που θυμίζει όλες τις παρεξηγήσεις που μπορεί να φέρει ο ψηφιακός έρωτας.

Γιατί να τη δεις:

Ανατρεπτική, μοντέρνα και feel-good

Τέλεια για ένα cozy βράδυ με κουβέρτα

Χιούμορ που δεν κουράζει και κρατάει αληθινό ενδιαφέρον

3. Klaus (2019)

Είδος: Animation, Οικογενειακή, Συγκινητική

Μια ταινία που θεωρείται πλέον κλασική και έχει αγαπηθεί σε όλο τον κόσμο. Ένας κακομαθημένος ταχυδρόμος στέλνεται σε μια παγωμένη πόλη στη μέση του πουθενά, όπου ανακαλύπτει έναν απομονωμένο κατασκευαστή παιχνιδιών. Μαζί, δημιουργούν κάτι πολύ μεγαλύτερο από μια απλή συνεργασία: γεννούν τον μύθο του Άγιου Βασίλη. Μια υπέροχη ιστορία για το πώς η καλοσύνη μπορεί να αλλάξει έναν ολόκληρο κόσμο.

Γιατί να τη δεις:

Εκπληκτικό και πρωτοποριακό animation

Δυνατό συναισθηματικό μήνυμα, χωρίς υπερβολές

Από τις πιο όμορφες χριστουγεννιάτικες ταινίες της δεκαετίας

4. A Boy Called Christmas (2021)

Είδος: Οικογενειακή περιπέτεια, Φαντασίας

Μια μαγευτική και ολοζώντανη αφήγηση για την ιστορία ενός μικρού αγοριού που φεύγει για ένα ταξίδι στον παγωμένο Βορρά για να βρει τον πατέρα του και να ανακαλύψει το χωριό των ξωτικών. Πρόκειται για μία από τις πιο ζεστές, παραμυθένιες παραγωγές του Netflix, ιδανική για όσους πιστεύουν ότι η ελπίδα και η καλοσύνη μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο.

Γιατί να τη δεις:

Πλούσια αισθητική και πολύχρωμος, μαγικός κόσμος

Συγκινεί μικρούς και μεγάλους

Μια άλλη, όμορφη ματιά στον μύθο των Χριστουγέννων

5. The Princess Switch (2018)

Είδος: Ρομαντική κομεντί, Παραμύθι

Ένα από τα πιο ανάλαφρα και διασκεδαστικά χριστουγεννιάτικα φιλμ της πλατφόρμας. Μια δούκισσα και μια ζαχαροπλάστη που μοιάζουν απίστευτα μεταξύ τους αποφασίζουν να αλλάξουν θέσεις και ζωές λίγες μέρες πριν τις γιορτές. Από εκεί και πέρα… η μοίρα, ο έρωτας και τα ευτράπελα κάνουν πάρτι. Η Vanessa Hudgens σε διπλό ρόλο είναι απλώς απολαυστική.

Γιατί να τη δεις:

Ρομαντικό, παραμυθένιο, γεμάτο χριστουγεννιάτικη λάμψη

Fun και ανάλαφρο χωρίς να γίνεται υπερβολικό

Έχει δύο συνέχειες – τέλειο για mini marathon

6. The Noel Diary (2022)

Είδος: Ρομαντικό δράμα

Ένας συγγραφέας επιστρέφει μετά από χρόνια στο πατρικό του για τις γιορτές, όπου ανακαλύπτει ένα ημερολόγιο που του αλλάζει όλη τη ζωή. Η ταινία ισορροπεί ανάμεσα στο συναίσθημα, τη νοσταλγία και την αναγέννηση, δίνοντας μια πιο σοβαρή αλλά εξίσου ζεστή χριστουγεννιάτικη νότα.

Γιατί να τη δεις:

Έχει βάθος και όμορφη, ώριμη αφήγηση

Τέλεια για όσους θέλουν κάτι πιο συναισθηματικό

Εντυπωσιακή φωτογραφία και ατμόσφαιρα

7. Scrooge: A Christmas Carol (2022)

Είδος: Κινούμενα σχέδια, Μιούζικαλ, Φαντασία

Μια σύγχρονη, μουσική εκδοχή της διαχρονικής ιστορίας του Σκρουτζ. Το Netflix δίνει νέα ζωή στο κλασικό έργο του Charles Dickens, με ζωηρά χρώματα, τραγούδια και πολλή μαγεία. Ιδανικό για να θυμηθείς τι πραγματικά σημαίνουν οι γιορτές.

Γιατί να τη δεις:

Πανέμορφο animation και μουσικά νούμερα

Κατάλληλο για κάθε ηλικία

Ένα κλασικό δίδαγμα σε μοντέρνο, απολαυστικό πακέτο

Οι γιορτές είναι η τέλεια ευκαιρία να πατήσουμε pause, να χαλαρώσουμε και να μοιραστούμε στιγμές με τους ανθρώπους που αγαπάμε ή ακόμα και μόνο με τον εαυτό μας, κάτω από μια χουχουλιάρικη κουβέρτα. Οι χριστουγεννιάτικες ταινίες του Netflix γίνονται η γλυκιά συντροφιά που γεμίζει το σπίτι ζεστασιά, γέλια, συγκινήσεις και λίγη μαγεία παραπάνω. Διάλεξε την ταινία που ταιριάζει στη διάθεσή σου, άναψε τα λαμπάκια, βάλε στο φούρνο κουραμπιέδες ή λίγο ποπ κορν και άφησε το πνεύμα των Χριστουγέννων να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα: να φωτίσει τις μέρες και τις νύχτες σου.

