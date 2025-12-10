Πώς να μετατρέψεις το αλεξανδρινό στο πιο πρωτότυπο δώρο Χριστουγέννων με 5 DIY τρόπους

Χριστουγεννιάτικες συνθέσεις με αλεξανδρινά που θα εντυπωσιάσουν μέχρι και τον τελευταίο καλεσμένο

Το αλεξανδρινό, το πιο χαρακτηριστικό φυτό των Χριστουγέννων, έχει τη δική του ξεχωριστή μέρα στις 12 Δεκεμβρίου. Η ημερομηνία αυτή τιμά τον βοτανολόγο Joel Roberts Poinsett, που έδωσε το όνομά του στο φυτό στα αγγλικά και έφυγε από τη ζωή εκείνη την ημέρα. Με καταγωγή από το Μεξικό και την Κεντρική Αμερική, το αλεξανδρινό έγινε γνωστό στην Ευρώπη το 1834. Οι κόκκινοι και πράσινοι χρωματισμοί του το καθιστούν ιδανικό για τις γιορτές και αποτελεί βασικό στοιχείο στις χριστουγεννιάτικες συνθέσεις και ανθοδέσμες.

Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε αγοράσει τουλάχιστον μια φορά ένα αλεξανδρινό. Διατίθεται σε διάφορα μεγέθη, χρώματα και σχήματα, τόσο σε γλάστρες όσο και σε κομμένα μπουκέτα, προσφέροντας αμέτρητες δυνατότητες για DIY συνθέσεις και γιορτινές διακοσμήσεις, ενώ αποτελεί και μια υπέροχη ιδέα για δώρο.

Πώς να προσφέρετε ένα αλεξανδρινό ως δώρο Χριστουγέννων

1. Αλεξανδρινά με χριστουγεννιάτικα στολίδια

Ένας δίσκος με δική σας σύνθεση αλεξανδρινών μπορεί να γίνει ένα εύκολο και εντυπωσιακό δώρο. Συνδυάστε τα χρώματα και τα στολίδια όπως εσείς θέλετε. Για παράδειγμα, ένα φωτεινό κόκκινο αλεξανδρινό σε χρυσή γλάστρα, μαζί με vintage στολίδια, δημιουργεί μια κομψή γιορτινή διακόσμηση.

2. Ψάθινα καλάθια γεμάτα αλεξανδρινά

Μικρά κόκκινα αλεξανδρινά σε ένα ψάθινο καλάθι αποτελούν υπέροχο δώρο. Για περισσότερη ποικιλία, επιλέξτε φυτά με διαφορετικά σχήματα φύλλων και αποχρώσεις του κόκκινου.

3. Συνθέσεις με κεριά

Τα κεριά είναι απαραίτητα τις γιορτές. Τοποθετήστε δίχρωμα αλεξανδρινά (ροζ και κρεμ) μαζί με κεριά, χρυσά κουκουνάρια και στολίδια πάνω σε έναν δίσκο για μια εντυπωσιακή σύνθεση.

4. Κομμένα αλεξανδρινά

Μπορείτε να φτιάξετε συνθέσεις με κομμένα αλεξανδρινά που παραμένουν φρέσκα έως δύο εβδομάδες. Βουτήξτε τις κομμένες άκρες σε ζεστό νερό για λίγα δευτερόλεπτα και μετά σε κρύο. Σε ένα μπολ βάλτε αλεξανδρινά, χρυσά κλαδιά, κερί και στολίδια για γρήγορη και όμορφη σύνθεση.

5. Αλεξανδρινά με ιδιαίτερο στυλ

Με λίγη φαντασία, οι απλές γλάστρες ή τα γυάλινα βάζα μεταμορφώνονται. Καλύψτε τα με fleece ή παλιά χνουδωτά υφάσματα, κολλήστε κουμπιά και τοποθετήστε μέσα αλεξανδρινά ή κεριά. Έτσι, δημιουργείτε πρωτότυπες, upcycled διακοσμήσεις για κάθε γωνιά του σπιτιού.

Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com

