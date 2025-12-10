MadWalk 2025 Mega
Διακόσμηση 10.12.2025

Kendall Jenner: Το «grandma chic» καταφύγιό της στο βουνό είναι η τελευταία λέξη του interior design

Η Kendall Jenner αποκαλύπτει το καταφύγιο της, ένα μοναδικό σπίτι που συνδυάζει vintage πολυτέλεια, έντονα χρώματα και εκλεπτυσμένες υφές
Μαρία Χατζηγιάννη

Σε μια κορυφή που μοιάζει να έχει ξεπηδήσει από καρτ ποστάλ, η Kendall Jenner δημιούργησε το δικό της καταφύγιο στο βουνό, ένα σπίτι που παντρεύει την τολμηρή δημιουργικότητα με την αίσθηση οικειότητας. Το σαλέ της δεν είναι απλώς ένα μέρος για διακοπές, είναι μια εμπειρία. Κάθε γωνιά, από τον τεράστιο sectional καναπέ μέχρι τα vintage διακοσμητικά αντικείμενα, αφηγείται μια ιστορία, και κάθε λεπτομέρεια έχει επιλεγεί με φροντίδα για να ενισχύσει την αίσθηση «κατοικημένου» χώρου.

Η καρδιά του σαλονιού είναι ένας καναπές καλυμμένος με 50 μέτρα από το iconic Hollyhock Handblock υφάσμα της Lee Jofa, ένα floral print γεμάτο χαρακτήρα, που το μοντέλο δεν δίστασε να το κάνει απόλυτο statement του χώρου. Το αποτέλεσμα είναι εκρηκτικό αλλά ταυτόχρονα φιλόξενο: vintage milk glass φωτιστικά, ένα σπάνιο studio πιάνο Gibson-Baldwin και μια Yamaha ακουστική κιθάρα συνθέτουν ένα σκηνικό που νιώθεις αμέσως σαν στο σπίτι ενός φίλου που σε περιμένει για μαραθώνιο game night. Στην κουζίνα, τα κόκκινα και λευκά πλακάκια σε μοτίβο σκακιέρας συναντούν ένα μπλε Lacanche range και μια ζεστή, κίτρινη βρύση, δημιουργώντας ένα παιχνίδι χρωμάτων που ακτινοβολεί ζωντάνια.

Κάθε γωνιά του σπιτιού της Kendall Jenner αποπνέει χαρακτήρα και προσωπικότητα. Τα δωμάτια με τις κουκέτες, όπου κάθε κρεβάτι ντύνεται με ξεχωριστό ύφασμα, συνδυάζουν λειτουργικότητα και παιχνιδιάρικη αισθητική, ενώ τα υπόλοιπα δωμάτια μεταμορφωμένα σε μικρό πολυτελές καταφύγιο, εντυπωσιάζουν με zinc μπανιέρα, vintage κουζινικά και κουρτίνες από Ιταλικά λινά. Η Kendall Jenner φαντάζεται τους φίλους της αλλά και τους μελλοντικούς της απογόνους να γεμίζουν το σπίτι με γέλια και ζεστασιά, κάνοντας κάθε στιγμή αξέχαστη.

Η συνεργασία της με την interior designer Heidi Caillier ισορροπεί τέλεια μεταξύ παιχνιδιάρικου και διαχρονικού. Oι βαμμένοι τοίχοι σε μελιτζανί, τα προσαρμοσμένα πλακάκια σε φωτεινό κιτρινοπράσινο χρώμα και οι ταπετσαρίες με λουλουδάτα μοτίβα δημιουργούν ένα περιβάλλον που ζει και αναπνέει με το φως και τις εποχές. Κάθε βιβλίο στο coffee table, κάθε αντικείμενο από τα τοπικά antique shops, κάθε λεπτομέρεια στους τοίχους ή στις οροφές ενισχύει την προσωπικότητα του χώρου και φέρνει στη ζωή τη «φωλιά» που είχε στο μυαλό της από την αρχή.

Το αποτέλεσμα είναι ένα καταφύγιο στο βουνό γεμάτο ζωή, χρώμα και χαρακτήρα, ένα σπίτι που συνδυάζει κομψότητα και τολμηρές επιλογές, και που είναι έτοιμο να φιλοξενήσει στιγμές που γίνονται αναμνήσεις.

