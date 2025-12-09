MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Διακόσμηση 09.12.2025

Το σαλόνι της Βίκυς Καγιά μεταμορφώθηκε σε παραμύθι για τα Χριστούγεννα

kagia_vicky
Η Βίκυ Καγιά μεταμορφώνει το σαλόνι της σε έναν μαγικό, ζεστό χώρο γεμάτο χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα και cozy στοιχεία
Μαρία Χατζηγιάννη

Τα Χριστούγεννα βρίσκουν τη Βίκυ Καγιά σε δημιουργικό mood, μεταμορφώνοντας το σαλόνι του σπιτιού της σε έναν χώρο γεμάτο ζεστασιά και γιορτινή μαγεία. Μέσα από τις φωτογραφίες που μοιράστηκε στο Instagram, αποκαλύπτεται ένα σκηνικό που συνδυάζει παραδοσιακή κομψότητα με παιχνιδιάρικη διάθεση, δημιουργώντας την ιδανική ατμόσφαιρα για τις γιορτές. Οι αποχρώσεις του κόκκινου και του πράσινου κυριαρχούν διακριτικά στον χώρο, ενώ κάθε λεπτομέρεια έχει επιλεγεί με προσοχή, για να αποπνέει θαλπωρή και γιορτινή χαρά.

Το χριστουγεννιάτικο δέντρο, με τα χιονισμένα κλαδιά του, αποτελεί το επίκεντρο της διακόσμησης. Στολίδια, γιρλάντες, καρό κορδέλες και μπάλες δημιουργούν ένα παραδοσιακό, μαγευτικό αποτέλεσμα, ενώ το αναμμένο τζάκι πίσω του ενισχύει την αίσθηση ζεστασιάς. Χαριτωμένα ξωτικά και καρυοθραύστες προσθέτουν παιχνιδιάρικη νότα, κάνοντας τον χώρο ταυτόχρονα παραμυθένιο και φιλόξενο. Ο φωτισμός του δέντρου και οι απαλοί τόνοι του σαλονιού συνδυάζονται αρμονικά, μετατρέποντας κάθε γωνιά σε μια σκηνή που μοιάζει να ξεπήδησε από χριστουγεννιάτικη ιστορία.

kagia
https://www.instagram.com/vickykaya_/

Διάβασε επίσης: Η Βίκυ Καγιά άνοιξε το MadWalk by Three Cents χορεύοντας με τον Σάκη Ρουβά

Με τη φροντίδα στη λεπτομέρεια και το τέλειο ταίριασμα χρωμάτων και φωτισμού, η Βίκυ Καγιά καταφέρνει να μεταφέρει στους διαδικτυακούς της φίλους την απόλυτη γιορτινή εμπειρία, κάνοντας το σαλόνι της πρότυπο για όλους όσους αγαπούν την παραδοσιακή και ζεστή χριστουγεννιάτικη διακόσμηση.

Διάβασε επίσης: Η Kim Kardashian μεταμορφώνει το σπίτι της σε χριστουγεννιάτικο παράδεισο με αμέτρητα δέντρα

MAD Christmas Βίκυ Καγιά διακόσμηση Χριστούγεννα Χριστούγεννα 2025
Τα πιο chic και on budget γυναικεία fashion δώρα που μπορείς να κάνεις στο Secret Santa

Τα πιο chic και on budget γυναικεία fashion δώρα που μπορείς να κάνεις στο Secret Santa

09.12.2025

09.12.2025
Διονύσης Σχοινάς – «Μαύρα Χριστούγεννα»: Το πιο ανατρεπτικό γιορτινό τραγούδι & video!

Διονύσης Σχοινάς – «Μαύρα Χριστούγεννα»: Το πιο ανατρεπτικό γιορτινό τραγούδι & video!

09.12.2025

09.12.2025

Γονάτισε την εορταστική αγορά η κατάργηση του δώρου

Γονάτισε την εορταστική αγορά η κατάργηση του δώρου