Μουσικά Νέα 09.12.2025

Διονύσης Σχοινάς – «Μαύρα Χριστούγεννα»: Το πιο ανατρεπτικό γιορτινό τραγούδι & video!

Διονύσης Σχοινάς
To πιο ανατρεπτικό soundtrack των γιορτών
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο Διονύσης Σχοινάς κάνει… «Μαύρα Χριστούγεννα» και, έχοντας μαζί τους φίλους του, έρχεται να γεμίσει τις γιορτές με λαμπερή, ανατρεπτική και απρόβλεπτη διάθεση.

Το «Μαύρα Χριστούγεννα», που κυκλοφορεί από την Panik Records, συνδυάζει το χαρακτηριστικό ύφος του Διονύση Σχοινά με μοντέρνο ήχο και χριστουγεννιάτικη αύρα, αποδεικνύοντας πως ακόμη και οι πιο «στραβές» γιορτινές στιγμές μπορούν να γίνουν αξέχαστες όταν μοιράζονται με τους σωστούς ανθρώπους.

Διάβασε επίσης: Ο Γιώργος Μαζωνάκης επιστρέφει στην Αθηναϊκή νύχτα με την πιο ανατρεπτική συνεργασία του χειμώνα

Στο music video, ο σπουδαίος κι δημοφιλής καλλιτέχνης υποδέχεται στο σπίτι αγαπημένους φίλους και συνεργάτες -ανάμεσά τους ο Δήμος Μπέκε και ο Δημήτρης Χορταριάς– και στην προσπάθειά τους να μπουν στο κλίμα των γιορτών δημιουργούν ένα… ξεκαρδιστικό χάος. Τη σκηνοθεσία έκανε ο Alex Κωνσταντινίδης.

Το «Μαύρα Χριστούγεννα», σε μουσική του Διονύση Σχοινά, στίχους του ίδιου και του Δημήτρη Χορταριά και παραγωγή του Κώστα Λαϊνά, είναι το πιο ανατρεπτικό soundtrack των γιορτών!

Την ίδια στιγμή, ο Διονύσης Σχοινάς «μαγεύει» και live το κοινό, μαζί με την Καίτη Γαρμπή, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, στην «Αυτοκίνηση».

Βρείτε το «Μαύρα Χριστούγεννα» στις streaming υπηρεσίες: https://bfan.link/mavra-xristougenna

Διάβασε επίσης: Η Άννα Βίσση αποχωρεί από τις νυχτερινές πίστες

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΧΟΙΝΑΣ νέα τραγούδια Χριστούγεννα
