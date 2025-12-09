MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Beauty 09.12.2025

Roberto Cavalli Serpentine: Το νέο αρωματικό αριστούργημα που σαγηνεύει τις αισθήσεις

Το νέο άρωμα Roberto Cavalli Serpentine συνδυάζει πολυτέλεια, αισθησιασμό και μοναδικό σχεδιασμό, προσφέροντας μια αξέχαστη εμπειρία απόλαυσης για κάθε στιγμή
Μαρία Χατζηγιάννη

Φλωρεντία, Ιταλία (Ιούνιος 2025) – Εμπνευσμένο από το πιο εμβληματικό σύμβολο του οίκου μόδας, ο Roberto Cavalli παρουσιάζει το νέο του αρωματικό αριστούργημα: Roberto Cavalli Serpentine. Το νέο άρωμα αποτελεί μια δήλωση δύναμης, γοητείας και εσωτερικής ισχύος, μετατρέποντας κάθε στιγμή σε μια αξέχαστη έκφραση αποπλάνησης.

Με έμφαση στην αισθησιακότητα, το Roberto Cavalli Serpentine προσφέρει μια βαθιά πολυτελή απόδραση για όσους αναζητούν μια ασύγκριτη εμπειρία απόλαυσης. Το μπουκάλι του Roberto Cavalli Serpentine, με τον αριστοτεχνικό σχεδιασμό του, αναδεικνύει την πολυτέλεια του αρώματος που περικλείει. Διακοσμημένο με ένα χρυσό φίδι που αγκαλιάζει περίτεχνα το λευκό μπουκάλι, αυτό το ξεχωριστό στοιχείο αντικατοπτρίζει τον σχεδιασμό των αξεσουάρ μόδας του Roberto Cavalli. Στα μπουκάλια των 100ml, το φίδι-κόσμημα αποσπάται και μετατρέπεται σε βραχιόλι, συνδυάζοντας μοναδικά την υψηλή μόδα με την αρωματική εμπειρία, επιτρέποντάς σας να μεταφέρετε το σύμβολο της δύναμης και της αποπλάνησης όπου κι αν βρίσκεστε. Στην κορυφή κάθε μπουκαλιού, ένα χρυσό καπάκι ενισχύει τη σαγηνευτική γοητεία του σχεδιασμού του Roberto Cavalli Serpentine.

Διάβασε επίσης: Το άρωμα με νότες μελιού είναι η πιο γλυκιά προσθήκη για το μπουντουάρ σου

Οι κορυφαίοι αρωματοποιοί Gino Percontino, Ralf Schwieger και Patricia Choux δημιούργησαν με μεγάλη επιμέλεια αυτό το πολυτελές άρωμα, με όραμα να δημιουργήσουν ένα άρωμα που είναι «πολυτελές και ταυτόχρονα αισθησιακό καθώς αγκαλιάζει το σώμα». Το Roberto Cavalli Serpentine λειτουργεί σαν ένα χρυσό δεύτερο δέρμα, μαγεύοντας και γοητεύοντας όλους όσους βρίσκονται γύρω σας.

Πρόκειται για μια μαγευτική σύνθεση Floral Woody Ambery που ανοίγει με μια λαμπερή γκάμα μπαχαρικών, όπου το ζουμερό Bergamot και το ζουμερό Μαύρο Κύμινο ξυπνούν τις αισθήσεις. Καθώς ξεδιπλώνεται, μια εξαιρετική λουλουδένια καρδιά από Γιασεμί Σάμπακ, Μαγνόλια και Λεβάντα, εμπλουτισμένη με Χρυσό Κρόκο, ανθίζει πλήρως. Το ταξίδι ολοκληρώνεται με μια βελούδινη αγκαλιά από Βανίλια, πλεγμένη με γήινο Πατσουλί, βοτανικές νότες και μια Συμφωνία Δεύτερου Δέρματος, μια μεθυστική υπογραφή που παραμένει πάνω στο δέρμα.

Η καμπάνια του Roberto Cavalli Serpentine φωτογραφήθηκε από το διάσημο δίδυμο της μόδας, Luigi & Iango, με πρωταγωνίστρια την εμβληματική σούπερ μοντέλο Natasha Poly. Η καμπάνια μαγνητίζει τα βλέμματα με τη διακριτική αισθησιακότητα της μοιραίας γυναίκας του Roberto Cavalli Serpentine, αναδεικνύοντας το φίδι ως συμβολική φιγούρα που κοσμεί το μπουκάλι του αρώματος και ολοκληρώνει τη μορφή της Natasha.

Διάβασε επίσης: Τα καλύτερα αρώματα για να χαρίσεις τα φετινά Χριστούγεννα σε αυτούς που αγαπάς

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
beauty Roberto Cavalli άρωμα
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Διονύσης Σχοινάς – «Μαύρα Χριστούγεννα»: Το πιο ανατρεπτικό γιορτινό τραγούδι & video!

Διονύσης Σχοινάς – «Μαύρα Χριστούγεννα»: Το πιο ανατρεπτικό γιορτινό τραγούδι & video!

09.12.2025
Επόμενο
«One Night Stan»: Αυτό είναι το νέο project του Stan Αντιπαριώτη

«One Night Stan»: Αυτό είναι το νέο project του Stan Αντιπαριώτη

09.12.2025

Δες επίσης

5 σχέδια με χιονονιφάδες για παραμυθένια χειμερινά μανικιούρ
Beauty

5 σχέδια με χιονονιφάδες για παραμυθένια χειμερινά μανικιούρ

09.12.2025
Couples goals: O Timothée Chalamet και η Kylie Jenner σε απόλυτα ασορτί πορτοκαλί outfits
Fashion

Couples goals: O Timothée Chalamet και η Kylie Jenner σε απόλυτα ασορτί πορτοκαλί outfits

09.12.2025
Το σαλόνι της Βίκυς Καγιά μεταμορφώθηκε σε παραμύθι για τα Χριστούγεννα
Life

Το σαλόνι της Βίκυς Καγιά μεταμορφώθηκε σε παραμύθι για τα Χριστούγεννα

09.12.2025
Τα πιο chic και on budget γυναικεία fashion δώρα που μπορείς να κάνεις στο Secret Santa
Fashion

Τα πιο chic και on budget γυναικεία fashion δώρα που μπορείς να κάνεις στο Secret Santa

09.12.2025
5226 Kids x Αλεξάνδρα Νίκα: Η συλλογή που θα κάνει τα φετινά Χριστούγεννα πιο λαμπερά
Fashion

5226 Kids x Αλεξάνδρα Νίκα: Η συλλογή που θα κάνει τα φετινά Χριστούγεννα πιο λαμπερά

09.12.2025
Η L’Oréal Hellas τιμά την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού στο Κοινωνικό Κομμωτήριο του Δήμου Αθηναίων
Beauty

Η L’Oréal Hellas τιμά την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού στο Κοινωνικό Κομμωτήριο του Δήμου Αθηναίων

09.12.2025
Χριστουγεννιάτικες επανασυνδέσεις: Τα 3 ζώδια που θα τα ξαναβρούν με τον πρώην τους
Life

Χριστουγεννιάτικες επανασυνδέσεις: Τα 3 ζώδια που θα τα ξαναβρούν με τον πρώην τους

09.12.2025
Η αρχαία τροφή από σιτάρι που πρέπει να δοκιμάσεις! Πλούσια σε φυτικές ίνες, πρωτεΐνες και αντιοξειδωτικά
Life

Η αρχαία τροφή από σιτάρι που πρέπει να δοκιμάσεις! Πλούσια σε φυτικές ίνες, πρωτεΐνες και αντιοξειδωτικά

08.12.2025
Ο χειμώνας αλλάζει το σώμα μας: Ποια είναι η ιδανική ώρα για δείπνο σύμφωνα με τους ειδικούς
Life

Ο χειμώνας αλλάζει το σώμα μας: Ποια είναι η ιδανική ώρα για δείπνο σύμφωνα με τους ειδικούς

08.12.2025
Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Δημοσιογραφική συνεργασία «ΠΑΡΟΝ» – ΝΕΤ24

Δημοσιογραφική συνεργασία «ΠΑΡΟΝ» – ΝΕΤ24

Κίνδυνος για «Τέμπη στον αέρα»!

Κίνδυνος για «Τέμπη στον αέρα»!

Ελληνικό Συμβούλιο Μέσων Ενημέρωσης με 100.000 ευρώ τον χρόνο!

Ελληνικό Συμβούλιο Μέσων Ενημέρωσης με 100.000 ευρώ τον χρόνο!

Από την ΤΕΡΝΑ για την ΤΕΡΝΑ

Από την ΤΕΡΝΑ για την ΤΕΡΝΑ

Κανένας δεν ξέρει πόσο… θα πληρώσουμε το κρέας τα Χριστούγεννα

Κανένας δεν ξέρει πόσο… θα πληρώσουμε το κρέας τα Χριστούγεννα

Γονάτισε την εορταστική αγορά η κατάργηση του δώρου

Γονάτισε την εορταστική αγορά η κατάργηση του δώρου