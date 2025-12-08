MadWalk 2025 Mega
Σάρωσε στα LAFCA η ταινία One Battle After Another

Η Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου του Λος Άντζελες αναδεικνύει το φιλμ κορυφαίο της χρονιάς, ενισχύοντας τη δυναμική του στην πορεία για τα Όσκαρ
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η κινηματογραφική σεζόν αποκτά πλέον ξεκάθαρο φαβορί, καθώς η ταινία «One Battle After Another» του Paul Thomas Anderson κατέκτησε τον τίτλο της Καλύτερης Ταινίας από την Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου του Λος Άντζελες, σηματοδοτώντας μια από τις πιο εντυπωσιακές παρουσίες των τελευταίων ετών στα LAFCA Awards. Η φετινή ψηφοφορία της Ένωσης, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, ανέδειξε το φιλμ σε τρεις κορυφαίες κατηγορίες, ενισχύοντας τη διαδρομή του προς την οσκαρική κούρσα. Η ταινία, παραγωγής Warner Bros, βρέθηκε στην κορυφή χάρη στην πολυεπίπεδη αφήγηση και το εντυπωσιακό της καστ. Ο Paul Thomas Anderson τιμήθηκε με το βραβείο Σκηνοθεσίας, επιβεβαιώνοντας την ολοκληρωμένη δημιουργική του καθοδήγηση στο απαιτητικό πρότζεκτ. Παράλληλα, η Teyana Taylor κέρδισε το βραβείο Β’ Γυναικείας Ερμηνείας για τον ρόλο της στην ίδια ταινία, προσθέτοντας μία ακόμα σημαντική διάκριση στο πολυσυζητημένο φιλμ.

Στη δεύτερη θέση για το βραβείο Καλύτερης Ταινίας βρέθηκε το «The Secret Agent» της Neon, το οποίο απέσπασε και τη διάκριση Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας. Εντυπωσιακή ήταν επίσης η παρουσία του Ryan Coogler, που κατέλαβε τη δεύτερη θέση στην κατηγορία Σκηνοθεσίας για την ταινία «Sinners».

Στην κατηγορία Καλύτερης Ερμηνείας, τα βραβεία απέσπασαν ο Ethan Hawke για το φιλμ «Blue Moon» και η Rose Byrne για το «If I Had Legs I’d Kick You», επιβεβαιώνοντας την υψηλή ποιότητα των ερμηνειών τους. Στους Β’ Ρόλους διακρίθηκαν ο Stellan Skarsgård για την ταινία «Sentimental Value» και η Teyana Taylor για το «One Battle After Another».

Στα τεχνικά βραβεία ξεχώρισαν ο Adolpho Veloso για τη Φωτογραφία του «Train Dreams», η Hannah Beachler για τον Σχεδιασμό Παραγωγής του «Sinners», καθώς και οι Ronald Bronstein και Josh Safdie για το Μοντάζ του «Marty Supreme». Στην κατηγορία Καλύτερου Animation, η διάκριση απονεμήθηκε στο «Little Amélie or the Character of Rain».

Η LAFCA ανακοίνωσε επίσης ότι το Βραβείο Συνολικής Προσφοράς θα απονεμηθεί φέτος στον σκηνοθέτη Philip Kaufman. Ο πρόεδρος της Ένωσης, Robert Abele, επισήμανε ότι ο δημιουργός «υπήρξε μια ανυποχώρητη και ανεξίτηλη κινηματογραφική φωνή, που συνέδεσε προσωπικό όραμα και ιστορικό βάθος σε έργα όπως τα ‘The Right Stuff’ και ‘The Unbearable Lightness of Being’».

Η πλήρης λίστα των νικητών είναι:

Καλύτερη Ταινία

«One Battle After Another» (Warner Bros.)

Δεύτερη θέση «The Secret Agent» (Neon)

Σκηνοθεσία

Paul Thomas Anderson «One Battle After Another»

Δεύτερη θέση Ryan Coogler «Sinners» (Warner Bros.)

Πρωταγωνιστικές Ερμηνείες

Rose Byrne «If I Had Legs I’d Kick You» (A24) και Ethan Hawke «Blue Moon» (Sony Pictures Classics)

Δεύτερη θέση Timothée Chalamet «Marty Supreme» (A24) και Wagner Moura «The Secret Agent» (Neon)

Β’ Ρόλοι

Stellan Skarsgård «Sentimental Value» (Neon) και Teyana Taylor «One Battle After Another»

Δεύτερη θέση Inga Ibsdotter Lilleaas «Sentimental Value» και Andrew Scott «Blue Moon» (Sony Pictures Classics)

Σενάριο

«It Was Just an Accident» (Neon) – Jafar Panahi

Δεύτερη θέση «Sorry, Baby» (A24) – Eva Victor

Κινούμενα Σχέδια

«Little Amélie or the Character of Rain» (GKids)

Δεύτερη θέση «KPop Demon Hunters» (Netflix)

Φωτογραφία

«Train Dreams» (Netflix) Adolpho Veloso

Δεύτερη θέση «Sinners» – Autumn Durald Arkapaw

Μοντάζ

«Marty Supreme» – Ronald Bronstein και Josh Safdie

Δεύτερη θέση «One Battle After Another» – Andy Jurgensen

Σχεδιασμός Παραγωγής

«Sinners» – Hannah Beachler

Δεύτερη θέση «Frankenstein» – Tamara Deverell

FRANKENSTEIN
Μουσική Σύνθεση

«Sirāt» (Neon) – Kanding Ray

Δεύτερη θέση «Sinners» – Ludwig Göransson

Ξενόγλωσση Ταινία

«The Secret Agent» (Neon)

Δεύτερη θέση «It Was Just an Accident» (Neon)

Ντοκιμαντέρ/Ταινία Non-Fiction

«My Undesirable Friends: Part 1 – Last Air in Moscow»

Δεύτερη θέση «The Perfect Neighbor» (Netflix)

Βραβείο Νέας Γενιάς

Eva Victor «Sorry, Baby»

Βραβείο Πειραματικής Ταινίας Douglas Edwards

Albert Serra «Afternoons of Solititude»

Ειδικό Βραβείο Douglas Edwards

Thom Andersen

Ειδική Μνεία

Judy Kim ιδιοκτήτρια του Gardena Cinema

