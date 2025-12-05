Netflix – Warner Bros: H εξαγορά των 83 δισ. που θα αλλάξει το Χόλιγουντ

Η μεγαλύτερη εξαγορά στην ιστορία του Netflix αναμένεται να αναδιαμορφώσει το Χόλιγουντ, ενώ ήδη προκαλεί έντονες αντιδράσεις και ρυθμιστικούς προβληματισμούς

Το Netflix προχώρησε σε συμφωνία εξαγοράς των τηλεοπτικών και κινηματογραφικών στούντιο, καθώς και της μονάδας streaming της Warner Bros Discovery, για 83 δισ. δολάρια. Πρόκειται για μια ιστορική κίνηση που μεταφέρει έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της αμερικανικής κινηματογραφικής παράδοσης στον απόλυτο κυρίαρχο της εποχής του streaming, δημιουργώντας νέο τοπίο ισχύος στον χώρο της ψυχαγωγίας. Η εξαγορά καλύπτει κορυφαία franchises όπως «Game of Thrones», «DC Comics» και «Harry Potter», εμπλουτίζοντας αποφασιστικά το ήδη τεράστιο χαρτοφυλάκιο του Netflix. Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία της συμφωνίας, η αποτίμηση της Warner Bros Discovery διαμορφώνεται στα 27,75 δολάρια ανά μετοχή, ανεβάζοντας την αξία της συναλλαγής στα 82,7 δισ. δολάρια μαζί με το χρέος.

Το Netflix δεσμεύτηκε σε ετήσιες εξοικονομήσεις κόστους ύψους 2 έως 3 δισ. δολαρίων μέσα στην πρώτη τριετία μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς, ενώ προσέφερε 5,8 δισ. δολάρια ως ρήτρα υπαναχώρησης. Σε περίπτωση που η συμφωνία δεν ολοκληρωθεί, η Warner Bros Discovery θα καταβάλει στο Netflix 2,8 δισ. δολάρια.

Το Netflix που ξεκίνησε ως υπηρεσία DVD-by-mail πριν σχεδόν 30 χρόνια και έκλεισε το 2024 με έσοδα 39 δισ. δολαρίων, μετατρέπεται πλέον σε έναν απόλυτο κολοσσό περιεχομένου. Με την εξαγορά θα αποκτήσει: Το δίκτυο HBO και τη βιβλιοθήκη του, τα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά στούντιο της Warner Bros. στο Μπέρμπανκ και ένα τεράστιο αρχείο με εμβληματικά franchises. Σημειώνεται ότι η συνολική αξία της Warner υπερβαίνει τα 80 δισ. δολάρια, ενώ πριν από το κλείσιμο της συμφωνίας θα προηγηθεί το spinoff των καλωδιακών καναλιών CNN, TBS και TNT. Με άλλα λόγια, το Netflix προσφέρει μετρητά και μετοχές, ενώ η Warner Bros θα προχωρήσει προηγουμένως στη διάσπαση των καλωδιακών της δικτύων, μεταξύ αυτών CNN, TNT και Discovery, τα οποία θα αποτελέσουν ξεχωριστή εταιρεία.

Η επικεφαλής της International Union of Cinemas, Laura Houlgatte, εξέφρασε έντονη ανησυχία, σημειώνοντας ότι η εξαφάνιση ενός μεγάλου στούντιο θα οδηγήσει σε «λιγότερες ταινίες για προβολή, μειωμένα έσοδα και κλείσιμο αιθουσών», ενώ τόνισε ότι το Netflix «δεν πιστεύει στο μοντέλο των κινηματογραφικών κυκλοφοριών». Εξίσου επικριτικός εμφανίστηκε ο πρώην CEO της WarnerMedia, Jason Kilar, δηλώνοντας ότι «δεν υπάρχει πιο αποτελεσματικός τρόπος για τη μείωση του ανταγωνισμού στο Χόλιγουντ από την πώληση της WBD στο Netflix».

Ο αναλυτής David O’Hara υπογράμμισε ότι η ρυθμιστική διαδικασία θα είναι «αργή και δύσκολη». Αντίστοιχα, ο Paolo Pescatore περιέγραψε την εξαγορά ως «αχαρτογράφητα νερά» που θα απαιτήσουν απόλυτη συγκέντρωση στην ομαλή ενσωμάτωση των επιχειρησιακών δομών. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο οικονομικός διευθυντής Michael Ashley Schulman τόνισε ότι το Netflix αποκτά «ένα τετάστιο αρχείο» που ενισχύει σημαντικά τη θέση του απέναντι σε ανταγωνιστές όπως Disney, Amazon και Paramount.

Παράλληλα, η προοπτική συγκέντρωσης υπερβολικής δύναμης από έναν μόνο πάροχο προβληματίζει ευρέως την αγορά. Ο David Morrison εκτίμησε ότι η δημιουργία ενός τόσο μεγάλου conglomerate streaming «απειλεί να εκτοπίσει μικρότερες εταιρείες και να περιορίσει την ποικιλία περιεχομένου», ενώ σημείωσε ότι μελλοντικά οι καταναλωτές μπορεί να αντιμετωπίσουν υψηλότερες τιμές συνδρομής. Μολονότι το Netflix επιδιώκει να ενισχύσει την παρουσία του και να θωρακίσει τη μακροπρόθεσμη κυριαρχία της στον χώρο του streaming, η συμφωνία αυτή ανοίγει μια περίοδο έντονης αβεβαιότητας για ολόκληρη τη βιομηχανία της ψυχαγωγίας.

