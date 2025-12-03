MadWalk 2025 by Three Cents
Μουσικά Νέα 03.12.2025

Ο Diddy ζητά από το Netflix να αποσύρει τη σειρά του 50 Cent

Η νομική ομάδα του Sean «Diddy» Combs προειδοποιεί για περαιτέρω ενέργειες και καταγγέλλει το έργο ως «στοχευμένη επίθεση»
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η ένταση ανάμεσα στον Sean «Diddy» Combs και το Netflix κορυφώθηκε λίγο πριν από την πρεμιέρα της σειράς ντοκιμαντέρ «Sean Combs The Reckoning», η οποία έχει την υπογραφή του Curtis Jackson, γνωστού ως 50 Cent. Οι δικηγόροι του Sean «Diddy» Combs απέστειλαν επιστολή παύσης και αποχής στην πλατφόρμα απαιτώντας να μην προβληθεί η σειρά, ενώ ο εκπρόσωπος του καλλιτέχνη έκανε λόγο για «κλεμμένο υλικό» που δεν είχε ποτέ εγκριθεί για δημόσια χρήση.

Σε δήλωσή του στο CNN, ο εκπρόσωπος Juda Engelmayer υποστήριξε ότι το υλικό που παρουσιάζεται στο trailer της σειράς προέρχεται από προσωπικό αρχείο του Sean Combs, το οποίο ο ίδιος καταγράφει επί δεκαετίες με στόχο τη δημιουργία δικού του ντοκιμαντέρ. Το υλικό που εμφανίζεται στο επίσημο τρέιλερ του Netflix έχει καταγραφεί 6 ημέρες πριν από τη σύλληψη του Sean Combs τον Σεπτέμβριο του 2024. Όπως τόνισε ο Juda Engelmayer «Ο Sean καταγράφει τη ζωή του από τα 19 του χρόνια. Το συγκεκριμένο υλικό είχε δημιουργηθεί για το προσωπικό του πρότζεκτ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Ο Sean «Diddy» Combs διοργάνωσε γεύμα για 1.000 κρατουμένους την Ημέρα των Ευχαριστιών

Η νομική ομάδα του Sean «Diddy» Combs ανέφερε ότι δεν είχε καμία πρόσβαση στη σειρά πριν από την προβολή της, υπογραμμίζοντας ότι «Ούτε το Netflix ούτε ο Curtis Jackson είχαν την ευγένεια να μας προσφέρουν κάποια προβολή πριν από την πρεμιέρα». Στην επιστολή παύσης και αποχής, οι δικηγόροι του Sean «Diddy» Combs προειδοποιούν την πλατφόρμα ότι ο καλλιτέχνης «δεν θα διστάσει να κινηθεί νομικά» εφόσον θιγούν τα δικαιώματά του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Απαντώντας στο CNN, το Netflix παρέπεμψε σε δήλωση της σκηνοθέτριας Alexandra Stapleton, η οποία τόνισε ότι η ομάδα παραγωγής έχει εξασφαλίσει νόμιμα το υλικό που περιλαμβάνεται στη σειρά. Η Alexandra Stapleton δήλωσε «Το υλικό έφτασε σε εμάς νόμιμα και διαθέτουμε τα απαραίτητα δικαιώματα. Κάναμε ό,τι ήταν δυνατό για να προστατεύσουμε την ταυτότητα του δημιουργού που το παρέδωσε. Ο Sean «Diddy» Combs κινηματογραφεί τον εαυτό του για δεκαετίες και αυτό έχει γίνει εμμονή. Ζητήσαμε επίσης πολλές φορές από την νομική του ομάδα να μας παραχωρήσει συνέντευξη ή σχόλιο αλλά δεν λάβαμε καμία απάντηση».

Η νομική διαμάχη με το Netflix προστίθεται σε μια αλυσίδα αντιπαραθέσεων που περιπλέκουν ακόμη περισσότερο τη δημόσια εικόνα του Sean «Diddy» Combs. Την ίδια στιγμή ο 50 Cent, μακροχρόνιος αντίπαλος του καλλιτέχνη, συνεχίζει να σχολιάζει την υπόθεση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διατηρώντας σε υψηλό επίπεδο την ένταση γύρω από τη σειρά.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Η σειρά ντοκιμαντέρ του 50 Cent για τον Sean «Diddy» Combs θα κυκλοφορήσει τον Δεκέμβριο

