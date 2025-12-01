Ο Sean «Diddy» Combs διοργάνωσε γεύμα για 1.000 κρατουμένους την Ημέρα των Ευχαριστιών

Ο Sean Combs, γνωστός ως Diddy, φρόντισε να στηρίξει τους συγκρατούμενούς του κατά την Ημέρα των Ευχαριστιών, ενώ εκτίει το πρώτο έτος της ποινής του στη φυλακή FCI Fort Dix στο Νιου Τζέρσεϊ. Σύμφωνα με πληροφορίες του TMZ, ο 56χρονος καλλιτέχνης συνέβαλε οικονομικά και συμμετείχε ενεργά στην προετοιμασία ενός εορταστικού γεύματος που μοιράστηκε σε περίπου 1.000 κρατουμένους. Μιλώντας μέσω εκπροσώπου του, ο Diddy δήλωσε ότι «η Ημέρα των Ευχαριστιών για μένα σημαίνει να βεβαιωθώ ότι οι άλλοι άνθρωποι έχουν να φάνε. Όλοι μας νοσταλγούμε την οικογένειά μας. Οι άνθρωποι παθαίνουν κατάθλιψη τις γιορτές. Θέλαμε απλώς να ενωθούμε σαν οικογένεια και να κάνουμε κάτι δικό μας».

Ο Diddy συνεργάστηκε με μια ομάδα κρατουμένων. Μαζί συγκέντρωσαν τρόφιμα από το κυλικείο των φυλακών, εργάστηκαν επί δύο ημέρες για την προετοιμασία και φρόντισαν να διανεμηθούν γεύματα σε όλες τις πτέρυγες του Fort Dix. Το μενού περιελάβανε ψητή γαλοπούλα με συνοδευτικά, πουρέ πατάτας, καλαμπόκι και επιδόρπιο.

Ο Sean Combs μεταφέρθηκε τον Οκτώβριο στο Fort Dix προκειμένου να εκτίσει την ποινή του, η οποία ανέρχεται σε 50 μήνες, έπειτα από την καταδίκη του τον Ιούλιο για δύο κατηγορίες σχετικές με μεταφορά προσώπων με σκοπό την πορνεία. Το δικαστήριο τον υποχρέωσε επίσης να καταβάλει πρόστιμο ύψους 500.000 δολαρίων και να παραμείνει σε καθεστώς επιτήρησης για πέντε έτη μετά την αποφυλάκισή του. Η νομική του ομάδα αμφισβητεί τόσο την καταδίκη όσο και την τετραετή ποινή φυλάκισης.

Παρά το σκοτεινό πλαίσιο, ο Sean Combs περιέγραψε το κλίμα μέσα στη φυλακή ως απροσδόκητα υποστηρικτικό. Όπως δήλωσε στο TMZ, «υπάρχουν πολλές λανθασμένες αντιλήψεις για τη φυλακή. Υπάρχει ισχυρή αδελφοσύνη. Όλοι φροντίζουμε ο ένας τον άλλον. Είναι κάτι θετικό. Είναι σαν μια μικρή αίσθηση σπιτιού σε ένα σκοτεινό μέρος».

