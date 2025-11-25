Αγνώριστος με άσπρα μαλλιά και μούσια ο Diddy μέσα στην φυλακή

Ο Sean «Diddy» Combs εμφανίζεται σχεδόν αγνώριστος σε νέα φωτογραφία μέσα από το σωφρονιστικό κατάστημα FCI Fort Dix στο Νιου Τζέρσεϊ. Η εικόνα, τραβηγμένη στις 23 Νοεμβρίου, δείχνει τον 56χρονο μουσικό παραγωγό να χαμογελά φορώντας τη γκρι στολή του, με τα μαλλιά και τη γενειάδα του εντελώς γκρίζα και το πρόσωπό του αισθητά πιο κουρασμένο. Σε βίντεο που εξασφάλισε το TMZ, ο Diddy φαίνεται να φορά ένα πλεκτό σκουφί καθώς εργάζεται στον χώρο της βιβλιοθήκης της εκκλησίας της φυλακής, όπου έχει αναλάβει τη διαχείριση ταινιών και θρησκευτικού υλικού για τους συγκρατούμενούς του. Πρόκειται για μια θέση που θεωρείται από τις πιο περιζήτητες στις εσωτερικές εργασίες του Fort Dix.

Ο Diddy μεταφέρθηκε στο Fort Dix στις 30 Οκτωβρίου, έπειτα από την καταδίκη του τον Ιούλιο για δύο κατηγορίες μεταφοράς ανθρώπων με σκοπό την προαγωγή πορνείας, ενώ απαλλάχθηκε από τις υπόλοιπες κατηγορίες. Είχε συλληφθεί τον Σεπτέμβριο του 2024 με κατηγορίες για sex trafficking, σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και μεταφορά ατόμων για σεξουαλική εκμετάλλευση, τις οποίες αρνήθηκε και δήλωσε αθώος. Τον Οκτώβριο ο δικαστής Arun Subramanian τον καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης 50 μηνών, πέντε χρόνια επιτήρησης και πρόστιμο 500.000 δολαρίων. Οι 13 μήνες που είχε ήδη περάσει στο Metropolitan Detention Center υπολογίζονται ως χρόνος έκτισης ποινής. Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Φυλακών, η αποφυλάκισή του έχει οριστεί για τις 4 Ιουνίου 2028.

Μετά τη μεταφορά του, ο Sean Combs εθεάθη να συνομιλεί με κρατουμένους στον προαύλιο χώρο, μεταξύ των οποίων ο πρώην παίκτης του NBA Sebastian Telfair. Ο εκπρόσωπός του, Juda Engelmayer, ανέφερε ότι «οι άνθρωποι ήταν ευγενικοί μαζί του» και ότι ο Sean Combs έχει προσαρμοστεί στο νέο του περιβάλλον. Ο Juda Engelmayer εξήγησε επίσης πως ο Diddy βρίσκεται σε θεραπευτικό πρόγραμμα για εξαρτήσεις και ψυχική υγεία, ενώ συμμετέχει και στο RDAP, ένα πρόγραμμα που μπορεί να μειώσει την ποινή του κατά έναν χρόνο. Παράλληλα, ο Sean Combs θα διδάξει μάθημα επιχειρηματικότητας και προσωπικής ανάπτυξης, αντίστοιχο με αυτό που είχε διδάξει στο MDC, με στόχο να προσφέρει πρακτικές δεξιότητες σε όσους συμμετέχουν.

Οι πρόσφατες αναφορές ότι ο Sean Combs καταναλώνει αλκοόλ μέσα στη φυλακή διαψεύστηκαν από τον Juda Engelmayer, ο οποίος έκανε λόγο για «απόλυτα ψευδείς ισχυρισμούς». Έτσι, ο άλλοτε πανίσχυρος εκπρόσωπος της μουσικής βιομηχανίας συνεχίζει να εκτίει την ποινή του σε συνθήκες που αλλάζουν ριζικά την εικόνα του, τόσο εμφανισιακά όσο και καθημερινά.

