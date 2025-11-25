Τέχνες 25.11.2025

Προσωπικά αντικείμενα της Marianne Faithfull βγαίνουν στο σφυρί

Ανάμεσα στα σημαντικότερα αντικείμενα τα προσωπικά της ημερολόγια, ένα παλτό Louis Vuitton σχεδιασμένο από τον Marc Jacobs και ένα σχέδιο της Marlene Dumas
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Προσωπικά αντικείμενα της Marianne Faithfull, της εμβληματικής τραγουδίστριας και ηθοποιού που σημάδεψε τη μουσική και την ποπ κουλτούρα της δεκαετίας του ‘60, βγαίνουν για πρώτη φορά σε δημοπρασία στο Λονδίνο από τον οίκο Bonhams. Η καλλιτέχνιδα, που έφυγε από τη ζωή τον Ιανουάριο σε ηλικία 78 ετών, άφησε πίσω της ένα συναρπαστικό αρχείο, γεμάτο ημερολόγια, πορτρέτα, έργα τέχνης και προσωπικά αντικείμενα που συνόδευσαν την πολυτάραχη και λαμπερή πορεία της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Πορτρέτο του Gustav Klimt πωλήθηκε για 236,4 εκατ. δολάρια και «έγραψε» ιστορία

Ο γιος της, Nicholas Dunbar, δήλωσε για την απόφαση της οικογένειας να διαθέσει τα αντικείμενα στο κοινό ότι «κάθε κομμάτι αφηγείται μια ιστορία και αντικατοπτρίζει το πνεύμα της και το ασύγκριτο γούστο της. Ήρθε η στιγμή αυτά τα αντικείμενα να αποκτήσουν νέα σπίτια και ελπίζω να φέρουν στους νέους τους ιδιοκτήτες όση χαρά έφεραν στη Marianne».

www.bonhams.com

Ανάμεσα στα σημαντικότερα αντικείμενα της συλλογής είναι τα προσωπικά της ημερολόγια από διαφορετικές περιόδους της ζωής, όπως ένα του 1959 από τα εφηβικά της χρόνια, καθώς και ένα τετράδιο του 1989 με τίτλο «Goals». Στη δημοπρασία περιλαμβάνονται και σπάνια έργα τέχνης, όπως μια εκτύπωση της Marlene Dumas με την αφιέρωση «Say it in Broken English», αναφορά σε έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς στίχους της Marianne Faithfull. Πωλείται επίσης ένα έργο σε χαρτί της Anita Pallenberg, στενής φίλης της καλλιτέχνιδας και μέλος του ευρύτερου κύκλου των Rolling Stones, καθώς και το κολλάζ «Abductee» του Αυστραλού pop artist Martin Sharp.

Η συλλογή περιλαμβάνει ακόμη έπιπλα του 18ου, 19ου και πρώιμου 20ού αιώνα, αλλά και κομμάτια από την προσωπική της γκαρνταρόμπα, μεταξύ των οποίων ένα παλτό Louis Vuitton σχεδιασμένο από τον Marc Jacobs. Ένα ιδιαίτερο αντικείμενο που αναμένεται να συγκεντρώσει μεγάλο ενδιαφέρον είναι ένα μπαούλο που ανήκε στην Carrie Fisher και το οποίο η διάσημη ηθοποιός είχε χαρίσει στη Faithfull. Η αξία του εκτιμάται μεταξύ 1.000 και 1.500 λιρών.

www.bonhams.com

Η βαθιά φιλία που συνέδεε τη Marianne Faithfull με την Carrie Fisher είχε αναδειχθεί και από τον Rufus Wainwright, ο οποίος είχε μιλήσει για τα αξέχαστα βράδια στο πλευρό τους, τονίζοντας ότι «ήταν μοναδικές θρυλικές μορφές που έμοιαζαν να κινούνται σε ένα δικό τους σύμπαν, γεμάτο εκκεντρικότητα, χιούμορ και αυθεντικό rock’n’roll».

Η Marianne Faithfull υπήρξε ένα από τα σύμβολα του λονδρέζικου swing των 60s, γνωστή από επιτυχίες όπως το «As Tears Go By» και από συνεργασίες που καθόρισαν την εποχή. Εμφανίστηκε σε ταινίες δίπλα σε ονόματα όπως ο Orson Welles και ο Alain Delon, ενώ υπήρξε μούσα των Rolling Stones και συνδημιούργησε το τραγούδι «Sister Morphine», το οποίο ερμήνευσε η ίδια και αργότερα το συγκρότημα συμπεριέλαβε στο άλμπουμ «Sticky Fingers».

www.bonhams.com

Παρά την επιτυχία της, η Marianne Faithfull αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα εθισμού και έζησε για χρόνια άστεγη στο Λονδίνο, πριν καταφέρει να επανέλθει στις αρχές της δεκαετίας του ‘80 και να ξαναχτίσει την καριέρα της. Στη συνέχεια συνεργάστηκε με καλλιτέχνες όπως ο Nick Cave, ο Damon Albarn και οι Metallica. Τα αντικείμενα της συλλογής εκτίθενται από τον οίκο Bonham’s στο Knightsbridge στο πλαίσιο της δημοπρασίας Sound & Cinema, η οποία θα διαρκέσει έως τις 3 Δεκεμβρίου. Η δημοπρασία φιλοδοξεί όχι μόνο να τιμήσει τη μνήμη της καλλιτέχνιδας αλλά και να προσφέρει μια σπάνια ματιά στη ζωή μιας από τις πιο εμβληματικές μορφές της σύγχρονης μουσικής ιστορίας.

Κεντρική φωτογραφία: AΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Το Όνειρο της Frida Kahlo ο ακριβότερος πίνακας από γυναίκα ζωγράφο που βγήκε ποτέ σε δημοπρασία

Louis Vuitton Marianne Faithfull Marlene Dumas Δημοπρασία
