Το Όνειρο της Frida Kahlo ο ακριβότερος πίνακας από γυναίκα ζωγράφο που βγήκε ποτέ σε δημοπρασία

Το αυτοπορτρέτο «El Sueño» (La Cama) – «The Dream» (The Bed) της Frida Kahlo, ένα από τα πιο προσωπικά και συμβολικά έργα της Μεξικανής καλλιτέχνιδας, πωλήθηκε στις 20 Νοεμβρίου 2025 στη Νέα Υόρκη για 54,66 εκατομμύρια δολάρια, καταγράφοντας ιστορικό ρεκόρ ως το ακριβότερο έργο τέχνης που έχει φιλοτεχνηθεί και πουληθεί ποτέ από γυναίκα ζωγράφο. Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε από τον οίκο Sotheby’s και ολοκληρώθηκε μέσα σε λιγότερο από τέσσερα λεπτά, χωρίς να αποκαλυφθεί το όνομα του αγοραστή.

Το έργο δημιουργήθηκε το 1940 και αποτυπώνει τη Frida Kahlo να κοιμάται σε ένα ξύλινο αποικιακό κρεβάτι, ενώ επάνω αιωρείται ένας σκελετός τυλιγμένος με δυναμίτες και ανθοδέσμη στο χέρι, στοιχείο που συνδυάζει την ειρωνεία με τη μακάβρια ομορφιά και αναδεικνύει τον ψυχισμό της καλλιτέχνιδας. Ο σκελετός δεν αποτελεί αποκύημα φαντασίας. Σύμφωνα με τον οίκο Sotheby’s, η ίδια η Frida Kahlo είχε αναρτήσει στο υπνοδωμάτιό της έναν σκελετό από χαρτοπολτό στην οροφή του κρεβατιού της, σε μια συμβολική συνομιλία με τη φθορά, τον πόνο και τον θάνατο που χαρακτήρισαν το σύνολο της ζωής και του έργου της.

Η Anna Di Stasi, επικεφαλής του τμήματος λατινοαμερικανικής τέχνης στον Sotheby’s, χαρακτήρισε τον πίνακα «εξαιρετικά προσωπικό», εξηγώντας ότι «η Frida Kahlo συνδυάζει σε αυτόν μοτίβα της μεξικανικής λαϊκής παράδοσης με τις αρχές του ευρωπαϊκού σουρεαλισμού». Παρότι η ίδια δεν αποδεχόταν ποτέ τον χαρακτηρισμό «σουρεαλίστρια», η Anna Di Stasi σημείωσε ότι «με την εικονογραφία αυτού του πίνακα, μοιάζει απολύτως φυσικό να εντάσσεται στο συγκεκριμένο ρεύμα».

Το προηγούμενο ρεκόρ για έργο γυναίκας καλλιτέχνιδας κρατούσε από το 2014, όταν ο πίνακας «Jimson Weed/White Flower No. 1» της Georgia O’Keeffe πωλήθηκε για 44,4 εκατομμύρια δολάρια. Με την κατακύρωση του «The Dream» στα 54,66 εκατομμύρια, η Frida Kahlo ξεπερνά πλέον και αυτό το όριο, ενώ ταυτόχρονα καταρρίπτει και το προσωπικό της ρεκόρ, το οποίο μέχρι χθες κατείχε ο πίνακας «Diego and I» του 1949, που είχε πουληθεί το 2021 έναντι 34,4 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η βραδιά δεν ήταν απλώς μια ιστορική στιγμή για τον οίκο Sotheby’s ή για την αγορά τέχνης, αλλά και μια καθοριστική αναγνώριση της Frida Kahlo ως μιας από τις πιο επιδραστικές δημιουργούς του 20ού αιώνα. Το «The Dream» δεν ήταν μόνο η προβολή ενός έργου υψηλής αξίας, αλλά και η αναγνώριση της εικαστικής, συμβολικής και πολιτισμικής βαρύτητας του βλέμματος μιας γυναίκας που μετέτρεψε τη σωματική της δοκιμασία σε διαχρονική καλλιτεχνική κατάθεση.

Η Frida Kahlo, η οποία έφυγε από τη ζωή το 1954 σε ηλικία 47 ετών, εξακολουθεί να εμπνέει παγκοσμίως με τη θεματική της ζωγραφικής της, εστιάζοντας στο σώμα, την ταυτότητα, τη γυναικεία εμπειρία και τον πόνο, ως αναπόσπαστα στοιχεία της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Χάρη στο «The Dream», το όνομά της πλέον δεσπόζει και στην κορυφή της παγκόσμιας αγοράς τέχνης.

