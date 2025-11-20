Πορτρέτο του Gustav Klimt πωλήθηκε για 236,4 εκατ. δολάρια και «έγραψε» ιστορία

Πορτρέτο της Elisabeth Lederer του Gustav Klimt πουλήθηκε για 236,4 εκατομμύρια δολάρια και γίνεται το δεύτερο ακριβότερο έργο που έχει δημοπρατηθεί ποτέ

Ένα πορτρέτο του Gustav Klimt σημείωσε ιστορικό ρεκόρ στους Sotheby’s στη Νέα Υόρκη καθώς πωλήθηκε έναντι 236,4 εκατομμυρίων δολαρίων, καθιστώντας το το δεύτερο ακριβότερο έργο τέχνης που έχει πουληθεί ποτέ σε δημοπρασία και το ακριβότερο έργο μοντέρνας τέχνης που έχει εμφανιστεί σε τέτοια διαδικασία. Ο ακριβότερος πίνακας που εκποιήθηκε ποτέ σε δημοπρασία εξακολουθεί να παραμένει το έργο Salvator Mundi, που αποδίδεται στον Leonardo da Vinci κι άλλαξε χέρια έναντι 450 εκατομμυρίων δολαρίων το 2017.

Χαρακτηριστικό δείγμα της ύστερης περιόδου του ζωγράφου

Το έργο του Gustav Klimt με τίτλο «Portrait of Elisabeth Lederer», μεγέθους 1,80 x 1,30 μέτρων, δημιουργήθηκε από τον Αυστριακό ζωγράφο την περίοδο 1914 έως 1916. Απεικονίζει την νεαρή κληρονόμο του κυριότερου μαικήνα του ζωγράφου Elisabeth Lederer τυλιγμένη σε κινεζική αυτοκρατορική ρόμπα μπροστά σε μπλε ταπετσαρία με παραστάσεις ασιατικής έμπνευσης. Αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της ύστερης περιόδου του Klimt. Έξι πλειοδότες αναμετρήθηκαν επί είκοσι λεπτά στη δημοπρασία του οίκου Sotheby’s χωρίς ο οίκος να αποκαλύψει την ταυτότητα του αγοραστή. Τα μεγάλα πορτρέτα του Gustav Klimt κατά τη σημαντικότερη περίοδό του (1912-1917) είναι «εξαιρετικά σπάνια», τόνισε ο οίκος. Τα περισσότερα είναι μέρος συλλογών μεγάλων μουσείων, ελάχιστα βρίσκονται στα χέρια ιδιωτών.

Το πορτρέτο σώθηκε από αφανισμό

Το πορτρέτο «Portrait of Elisabeth Lederer»είχε λεηλατηθεί από τους Ναζί και κινδύνευσε να καταστραφεί κατά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Το 1948 επιστράφηκε στον αδελφό της εικονιζόμενης Erich Lederer, στενό φίλο του Egon Schiele και συχνό μοντέλο του. Παρέμεινε στην κατοχή του για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του μέχρι που το πούλησε το 1983. Από το 1985 το έργο εντάχθηκε στη σημαντική ιδιωτική συλλογή του Leonard A Lauder, κληρονόμου της Estée Lauder. Ο συλλέκτης το είχε κρεμασμένο στο διαμέρισμά του στη 5th Avenue στη Νέα Υόρκη και το αποχωριζόταν μόνο για να τον δανείσει σε μουσεία. Ο Leonard A Lauder πέθανε τον Ιούνιο σε ηλικία 92 ετών.

Η ιστορικός τέχνης Emily Braun, η οποία υπήρξε σύμβουλος του Leonard A Lauder επί σχεδόν τέσσερις δεκαετίες, δήλωσε στο CNN ότι το συγκεκριμένο έργο αποτελούσε το πολυτιμότερο κόσμημα της συλλογής του. Όπως ανέφερε, ο Leonard A Lauder συνήθιζε να γευματίζει καθημερινά στο μικρό στρογγυλό τραπέζι που βρισκόταν ακριβώς μπροστά από τον πίνακα.

Νέο ιστορικό υψηλό

Το πορτρέτο είναι ένα από τα μόλις δύο ολοσώματα έργα του Gustav Klimt που παραμένουν στην κατοχή ιδιώτη. Πριν από τη δημοπρασία η εκτίμηση ήταν ότι θα ξεπεράσει τα 150 εκατομμύρια δολάρια, ωστόσο η τελική τιμή ξεπέρασε κατά πολύ τις προσδοκίες και αντιπροσώπευσε περισσότερο από το 40% της συνολικής αξίας της συλλογής Lauder. Η συλλογή απέφερε συνολικά 575,5 εκατομμύρια δολάρια.

Η πώληση του «Portrait of Elisabeth Lederer» θέτει νέο ρεκόρ για έργο του Gustav Klimt σε δημοπρασία, ξεπερνώντας τα 108 εκατομμύρια δολάρια που είχε φθάσει το «Lady with a Fan» το 2023. Υπενθυμίζεται ότι το 2006 ο Ronald Lauder είχε αγοράσει σε ιδιωτική πώληση το διάσημο «Portrait of Adele Bloch Bauer I» γνωστό ως «Woman in Gold» έναντι 135 εκατομμυρίων δολαρίων.

