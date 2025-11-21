Fashion 21.11.2025

Αν θες το παλτό σου να ξεχωρίζει φέτος, τότε πρέπει να επιλέξεις αυτό το animal print

leopar_palto
Το διαχρονικό λεοπάρ παλτό που συνδυάζει στιλ, attitude και ευελιξία για κάθε look, από τα jeans μέχρι τα βραδινά φορέματα
Μαρία Χατζηγιάννη

Το animal print παλτό επιστρέφει δυναμικά στη μόδα και δεν φαίνεται να φεύγει σύντομα. Από τις icon φιγούρες της δεκαετίας του ’60, όπως η Edie Sedgwick, μέχρι την Kate Moss των ’90s, το λεοπάρ πανωφόρι έχει καταφέρει να γίνει σύμβολο στιλ και αυτοπεποίθησης.

Σήμερα, το trend συνεχίζουν οι δίδυμες Olsen με το brand τους The Row, αποδεικνύοντας ότι ένα statement παλτό animal print δεν είναι απλά μια τάση, αλλά βασικό κομμάτι της γκαρνταρόμπας κάθε It-girl. Αν οι Balenciaga, Dior και άλλοι μεγάλοι οίκοι το υιοθετούν στις επιδείξεις τους, είναι η ιδανική στιγμή να δώσεις κι εσύ στο χειμερινό σου look την απαραίτητη δόση προσωπικότητας.

leopard_print
https://www.instagram.com/_shelleyloves/

Διάβασε επίσης: Αυτές είναι οι τάσεις στα κασκόλ που θα σε κρατήσουν ζεστή και κομψή σε κάθε σου βήμα

Οι celebrities συνεχίζουν να μας εμπνέουν με τα δικά τους στιλιστικά twists. Η Kate Moss παραμένει το απόλυτο icon, συνδυάζοντας το παλτό με στενό τζιν και ζώνες με χρυσές αγκράφες, ενώ η Alexa Chung το προτιμά με κόκκινα και δερμάτινα ρούχα. Η Nicky Hilton δείχνει ότι τα flats μπορούν να ολοκληρώσουν με στιλ ένα έντονο animal print look. Στον κινηματογράφο, η Kate Blanchett στο Ocean’s 8 και η Gwyneth Paltrow στο The Talented Mr. Ripley απέδειξαν ότι το animal print πανωφόρι μπορεί να δημιουργήσει iconic εμφανίσεις και στην οθόνη, με mix & match χρωμάτων και υφών.

leopard_palto
https://www.instagram.com/bryonyheynes/

Όσο για το street style, η μαγεία του λεοπάρ παλτό είναι η ευελιξία του. Μπορεί να φορεθεί σαν κοστούμι με μίνι φούστα, πάνω από τζιν ή ακόμη και με λευκό βραδινό φόρεμα, προσφέροντας πάντα ένα αίσθημα αυτοπεποίθησης και κομψότητας. Το μόνο που χρειάζεται είναι λίγη τόλμη, και ίσως μια δόση attitude, για να μετατρέψετε τις γκρίζες μέρες του χειμώνα σε μια κανονική πασαρέλα.

Stradivarius 

leopar_gouna

Stand Studio 

Next

leopar_palto

Διάβασε επίσης: Αυτές είναι οι τάσεις στις τσάντες που θα αναβαθμίσουν τα party looks σου

Fashion
