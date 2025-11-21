Η τέχνη του Maison Faliakos και η φωνή της Ρίας Ελληνίδου δίνουν νέα διάσταση στο MadWalk 2025 by Three Cents

Κάθε χρονιά, το MadWalk by Three Cents μεταμορφώνει τη σκηνή σε μια σύγχρονη γιορτή όπου η μουσική και η μόδα δεν συνυπάρχουν απλώς συνδέονται, αλληλοφωτίζονται και γεννούν νέες αφηγήσεις. Φέτος και συγκεκριμένα στις 26 Νοεμβρίου 2025, στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου, Tae Kwon Do, μία από τις πιο ιδιαίτερες συναντήσεις είναι αυτή της Ρίας Ελληνίδου με τον ιστορικό οίκο υψηλής ραπτικής Maison Faliakos.

Μια γεννημένη ερμηνεύτρια, με ρίζες βαθιές στο παραδοσιακό τραγούδι και μια εκρηκτική σύγχρονη πορεία, συναντά έναν οίκο που εδώ και δεκαετίες αποθεώνει τη θηλυκότητα, την καλλιτεχνία και τη διαχρονική κομψότητα. Στο catwalk, η φωνή της Ρίας γίνεται ο ρυθμός που «ανασαίνουν» οι δημιουργίες του Maison Faliakos, δημιουργώντας μια εμπειρία όπου η παράδοση, η καινοτομία και η υπέροχη ελληνική αισθητική υψώνονται μαζί σε άλλη διάσταση.

Ρία Ελληνίδου – Η φωνή που ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη

Η Ρία Ελληνίδου είναι η απόδειξη ότι το ταλέντο, όταν έχει γείωση, μπορεί να εξελιχθεί εκρηκτικά. Με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, δεμένη απόλυτα με την οικογένειά της, η μουσική μπήκε στη ζωή της πριν καν καταλάβει ότι αποτελεί το μέλλον της. Ξεκίνησε από την ηλικία των πέντε ετών μαθήματα στο ωδείο, απέκτησε κλασική παιδεία, ενώ στο Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης ξεδίπλωσε το πάθος της για το παραδοσιακό τραγούδι και τα σμυρνέικα.

Σε ηλικία 13,5 ετών ήδη εργαζόταν σε πολιτιστικές εκδηλώσεις. Όπως έχει εξομολογηθεί: «Μου στέρησε πολλά το ότι τραγουδούσα από μικρή… Δε βγήκα ποτέ Σαββατοκύριακο με τους φίλους μου, γιατί δούλευα. Το ήθελα γιατί είμαι εργασιομανής». Από την οικογενειακή μπάντα «Γραικοί» μέχρι τα πρώτα της επαγγελματικά βήματα, η Ρία διαμόρφωσε έναν χαρακτήρα πειθαρχημένο, ευαίσθητο και βαθιά αφοσιωμένο.

Η περίοδος του κορωνοϊού, που για πολλούς καλλιτέχνες ήταν ένα απότομο φρένο, για τη Ρία έγινε καταλύτης αλλαγής. Όταν τα live μηδενίστηκαν, δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από τον Ηλία Φιλίππου που της πρότεινε να στραφεί στο σύγχρονο λαϊκό. Η απόφασή της να πει «ναι» αποδείχθηκε καθοριστική. Το πρώτο της τραγούδι, το «Σαν φωτιά», κυκλοφόρησε το 2021. Ακολούθησαν τα «Σε κάνω κέφι», «Πάρε», «Υπερβολές», «Δύσκολος Χαρακτήρας» και φυσικά η τεράστια επιτυχία «Κάτι ξέρεις» – ένα τραγούδι που έγινε σύμβολο της νέας γενιάς της νυχτερινής διασκέδασης.

Η ίδια είχε πει με χιούμορ και αυθεντικότητα: «Νομίζω ότι πλέον το όνομά μου δεν είναι Ρία, είναι ‘Κάτι ξέρεις’». Το πρώτο της άλμπουμ, «Δύσκολος Χαρακτήρας», έγινε πλατινένιο, ενώ η απονομή επί σκηνής, στις εμφανίσεις της με τον Πέτρο Ιακωβίδη και τον Γιώργο Λιβάνη, ήταν η στιγμή που επιβεβαίωσε πως η Ρία δεν είναι απλώς μια ταλαντούχα φωνή, είναι το επόμενο μεγάλο κεφάλαιο του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Παρά την επιτυχία, η Ρία παραμένει χαμηλών τόνων, σχεδόν ντροπαλή. Έχει δηλώσει: «Δε με έχει αλλάξει καθόλου η επιτυχία. Δεν το έχω αντιληφθεί καν… Η καθημερινότητά μου είναι μόνο μουσική». Προσέχει τη φωνή της με ιεροτελεστικές συνήθειες, κάνει καθημερινά αφωνία, έχει σταθερά δίπλα της τον vocal coach και τον γιατρό της. Έχει συμμετάσχει στο J2US ως coach, δίνει πάντα προτεραιότητα στην ποιότητα και μιλά συχνά για την αξία της πειθαρχίας.

Στη σκηνή, συνδυάζει δύναμη και γλυκύτητα, μια ενέργεια που ταιριάζει απόλυτα με την αισθητική του Maison Faliakos. Το act στο MadWalk 2025 μοιάζει σαν επόμενο φυσικό βήμα: η φωνή της γίνεται «φως» πάνω στο catwalk.

Maison Fallianos – Η υψηλή ραπτική που γράφει ιστορία από το 1981

Ο οίκος Maison Faliakos είναι ένα από τα λαμπρότερα κεφάλαια της ελληνικής υψηλής ραπτικής. Αντιπροσωπεύει, όπως σημειώνει το ίδιο το brand, «την αέναη συνύπαρξη ανάμεσα στη υβριδική Couture και τον στιλιστικό πλουραλισμό». Από το 1981 μέχρι σήμερα, το χαρακτηριστικό αποτύπωμα του οίκου είναι η ένωση της δεξιοτεχνίας, της καλλιτεχνίας και μιας αισθητικής που υμνεί τη θηλυκότητα σε όλες της τις εκφάνσεις. Σε κάθε δημιουργία του Faliakos η κληρονομιά συναντά την τεχνική, ενώ η κομψότητα ισορροπεί με μια σχεδόν θεατρική εκκεντρικότητα, αποτέλεσμα μιας φιλοσοφίας που θέλει τη μόδα όχι απλώς ένδυση, αλλά τέχνη.

Ο Costis Faliakos βρέθηκε στο Παρίσι το 1968 για την εξειδίκευσή του στην Haute Couture σε μια εποχή καθολικής αλλαγής. Μετά την αποφοίτησή του εργάστηκε δίπλα σε ονόματα όπως Jacques Esterel και Pierre Balmain – μάλιστα, στο studio του Balmain υπήρξε Junior Couturier πλάι στον ίδιο τον Monsieur Balmain. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα στις αρχές των 70s, έγινε το φωτεινό νέο ταλέντο της αθηναϊκής μόδας, συνεργάστηκε με κορυφαία ονόματα και το 1981 άνοιξε την πρώτη boutique στο Κολωνάκι.

Η δεκαετία του ’80 και ’90 υπήρξε θριαμβευτική:

– συνεργασίες με διεθνείς οίκους υφασμάτων,

– παρουσία σε Vogue Italia,

– client list που περιλάμβανε τη Μαργαρίτα Παπανδρέου, τη Nancy Reagan και τη Raisa Gorbachev,

– μεγάλες επιτυχίες σε πασαρέλες σε Ελλάδα και εξωτερικό,

– συμμετοχή σε διεθνείς gala πλάι σε Valentino, Dior και Jean Paul Gaultier.

Μετά τον θάνατο του Costis Faliakos, το 2003, ο Christos Petridis ανέλαβε τα ηνία και ο οίκος μπήκε σε μια νέα εποχή δημιουργικών προκλήσεων και διεθνούς αναγνώρισης. Στη σύγχρονη εποχή, το Maison Faliakos συνεχίζει να εξελίσσεται με σαφή προσανατολισμό στην avant-garde couture. Ο Venediktos Adipas, ως Head of Creative από το 2015, έφερε έναν νέο, φρέσκο δημιουργικό κώδικα, βασισμένο στη γεωμετρία, στους καθαρούς όγκους, στα έντονα χρώματα και στην καλλιτεχνική τολμηρότητα. Ο οίκος έχει παρουσιάσει εκθέσεις, έχει συμμετάσχει σε διεθνείς πρωτοβουλίες όπως το Fashion Open Studio και συνεχίζει να προβάλλεται ως brand με βαθιά αισθητική ταυτότητα, υψηλή τεχνική και σημαντικό πολιτιστικό αποτύπωμα.

Η παρουσία του στο MadWalk 2025 είναι μια ακόμα επιβεβαίωση ότι η ελληνική couture δεν φοβάται να συναντήσει το μέλλον ούτε να σταθεί με κύρος δίπλα στη διεθνή μόδα.

Η συνάντησή τους στο MadWalk 2025 που θα μείνει ανεξίτηλη

Η έντονη, καθαρή, συναισθηματική φωνή της Ρίας Ελληνίδου είναι ένας μουσικός καμβάς που ντύνει ιδανικά την αισθητική ενός οίκου όπως ο Maison Faliakos. Η λεπτή ισορροπία μεταξύ παράδοσης και σύγχρονης έκφρασης που χαρακτηρίζει και τους δύο κάνει αυτή τη συνεργασία να μοιάζει προορισμένη. Η Ρία, με την εσωτερικότητα και τη γήινη δύναμή της, θα δώσει φωνή στα υφάσματα, στις σιλουέτες και στη ρευστή αρχιτεκτονική των δημιουργιών Faliakos. Το αποτέλεσμα αναμένεται να είναι ένα act όπου η μόδα και η μουσική δεν συναντιούνται απλώς – συνομιλούν, συνδέονται, αλληλοεμπνέονται.

Το MadWalk 2025 by Three Cents δεν είναι μόνο μια βραδιά μόδας και μουσικής, είναι μια πλατφόρμα όπου ξετυλίγονται ιστορίες, ταλέντα και κληρονομίες. Η συνύπαρξη της Ρίας Ελληνίδου και του Maison Faliakos αποτελεί ένα από τα πιο κομψά παραδείγματα του φετινού line-up: μια φωνή με βάθος και προσωπικότητα συναντά έναν οίκο που εκπροσωπεί την κορυφή της ελληνικής couture.

