Εκπομπές Mad TV 18.11.2025

Ο Δημήτρης Κόψης στο Talk to MAD: «Γράφοντας το “Άλλος Εαυτός” ένιωσα λυτρωμένος»

Στο τελευταίο επεισόδιο του Talk to MAD, ο Δημήτρης Κόψης μιλάει ανοιχτά για τη μουσική, τη ζωή και την ψυχική υγεία
Μαρία Χατζηγιάννη

Στο τελευταίο επεισόδιο του Talk to MAD, η Αθηνά Κλήμη υποδέχτηκε τον Δημήτρη Κόψη σε μια συζήτηση με έντονα προσωπικό χαρακτήρα, έναν τόνο που σπάνια αφήνει το κοινό να δει. Ο τραγουδιστής μιλάει ανοιχτά για τη σχέση του με τη μουσική και τη ζωή του, αποκαλύπτοντας πτυχές του εαυτού του που δύσκολα μοιράζεται δημόσια.

«Υπάρχει ένα τραγούδι που ξεχωρίζω πολύ», λέει, «λέγεται “Άλλος Εαυτός” και μιλάει για το άγχος, τις κρίσεις πανικού, για το πώς σε κλείνει μέσα στον ίδιο σου τον εαυτό», δήλωσε. «Γράφοντάς το, ένιωσα σαν να γύρισα πίσω στον εαυτό μου. Ήταν λυτρωτικό. Κατάλαβα ότι το να μιλάς για αυτά που σε βαραίνουν δεν είναι αδυναμία, αλλά λύτρωση».

Διάβασε επίσης: H Ελπίδα Λιβανού στο Talk to MAD: «Έχω δημιουργήσει ρούχο για τη Beyonce όσο ήμουν στο ατελιέ της Iris Van Herpen»

Η συζήτηση φέρνει στην επιφάνεια την ανάγκη για ειλικρίνεια γύρω από την ψυχική υγεία. «Ανοίγεις Instagram και ξαφνικά σε πιάνει ένα είδος σύγκρισης με όλους τους άλλους», εξηγεί. «Νομίζεις ότι είσαι πίσω, ότι δεν κάνεις αρκετά. Δεν είναι εύκολες οι μέρες μας».

Μιλώντας για την καριέρα του, θυμάται τα πρώτα βήματα στην Αθήνα και τη μετάβαση από την αγγλόφωνη στη ελληνόφωνη μουσική. «Η μουσική στα ελληνικά μου έδωσε φωνή, μου επέτρεψε να πω πράγματα που ίσως στα αγγλικά δεν θα έβγαιναν», λέει με ειλικρίνεια.

Το πρώτο του άλμπουμ, «Στις μικρές διαδρομές», είναι καθρέφτης αυτής της πορείας. «Είναι ποπ, αλλά γεμάτο προσωπικές στιγμές. Κάθε τραγούδι είναι κομμάτι της ζωής μου, ένας διάλογος με τον ίδιο μου τον εαυτό», εξηγεί.

Διάβασε επίσης: Η Μαρία Αναστασιάδου στο Talk to MAD: Η life coach μίλησε για τον δρόμο προς την αυτογνωσία και την εσωτερική ισορροπία

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Talk To Mad Δημήτρης Κόψης
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Τα Labubu ετοιμάζονται για κινηματογραφική καριέρα

Τα Labubu ετοιμάζονται για κινηματογραφική καριέρα

18.11.2025
Επόμενο
10 λόγοι που δεν πρέπει να χάσεις τον Tyga live στην Αθήνα

10 λόγοι που δεν πρέπει να χάσεις τον Tyga live στην Αθήνα

18.11.2025

Δες επίσης

Η Μαρία Αναστασιάδου στο Talk to MAD: Η life coach μίλησε για τον δρόμο προς την αυτογνωσία και την εσωτερική ισορροπία
Εκπομπές Mad TV

Η Μαρία Αναστασιάδου στο Talk to MAD: Η life coach μίλησε για τον δρόμο προς την αυτογνωσία και την εσωτερική ισορροπία

18.11.2025
Ο Βασίλης Καρέλας στο MadWalk TV: «Στη Greatness Athens φέρνουμε την αρχαία Αθήνα στο σήμερα με μοντέρνο street style»
Εκπομπές Mad TV

Ο Βασίλης Καρέλας στο MadWalk TV: «Στη Greatness Athens φέρνουμε την αρχαία Αθήνα στο σήμερα με μοντέρνο street style»

18.11.2025
Η Μαρία Κωνσταντάκη στο ΟΚ! για τα Υπέροχα Πλάσματα: «Δεν ξέρω τίποτα, απλά ανυπομονώ να το δω»
Εκπομπές Mad TV

Η Μαρία Κωνσταντάκη στο ΟΚ! για τα Υπέροχα Πλάσματα: «Δεν ξέρω τίποτα, απλά ανυπομονώ να το δω»

17.11.2025
Η Μαρία Ματεμτζή στο MadWalk TV: Η πρώτη συμμετοχή της Body Talk στο MadWalk 2025 και το εκρηκτικό act με τους INCO
Εκπομπές Mad TV

Η Μαρία Ματεμτζή στο MadWalk TV: Η πρώτη συμμετοχή της Body Talk στο MadWalk 2025 και το εκρηκτικό act με τους INCO

17.11.2025
Ο Γιώργος Κακοσαίος στο OK!: Η νέα δισκογραφική του δουλειά και οι live εμφανίσεις
Εκπομπές Mad TV

Ο Γιώργος Κακοσαίος στο OK!: Η νέα δισκογραφική του δουλειά και οι live εμφανίσεις

17.11.2025
Ο Νίκος Κοσώνας αποκάλυψε στο «Spill The Tea» το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του
Εκπομπές Mad TV

Ο Νίκος Κοσώνας αποκάλυψε στο «Spill The Tea» το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του

14.11.2025
H Αθηνά Μανουκιάν στο Unplugged Stories: «Η πορεία μου στη μουσική δεν ήταν ποτέ εύκολη, αλλά κάθε δυσκολία με έκανε πιο δυνατή»
Εκπομπές Mad TV

H Αθηνά Μανουκιάν στο Unplugged Stories: «Η πορεία μου στη μουσική δεν ήταν ποτέ εύκολη, αλλά κάθε δυσκολία με έκανε πιο δυνατή»

14.11.2025
Η Υβόννη Ντόστα στο MadWalk TV: «Η κάθε μου συλλογή αφηγείται μια προσωπική ιστορία»
Εκπομπές Mad TV

Η Υβόννη Ντόστα στο MadWalk TV: «Η κάθε μου συλλογή αφηγείται μια προσωπική ιστορία»

14.11.2025
H Ελπίδα Λιβανού στο Talk to MAD: «Έχω δημιουργήσει ρούχο για τη Beyonce όσο ήμουν στο ατελιέ της Iris Van Herpen»
Εκπομπές Mad TV

H Ελπίδα Λιβανού στο Talk to MAD: «Έχω δημιουργήσει ρούχο για τη Beyonce όσο ήμουν στο ατελιέ της Iris Van Herpen»

14.11.2025
Οι ελληνικές ταινίες που θα έπρεπε να ξαναγυριστούν με σημερινό κάστινγκ και Gen Z χιούμορ

Οι ελληνικές ταινίες που θα έπρεπε να ξαναγυριστούν με σημερινό κάστινγκ και Gen Z χιούμορ

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

Παρά Πέντε: Νέα backstage στιγμιότυπα από τα γυρίσματα του μεγάλου Reunion

Παρά Πέντε: Νέα backstage στιγμιότυπα από τα γυρίσματα του μεγάλου Reunion

Οι 10+1 χαρακτήρες που θα έπρεπε να είχαν κάνει δικό τους κανάλι στο Υoutube

Οι 10+1 χαρακτήρες που θα έπρεπε να είχαν κάνει δικό τους κανάλι στο Υoutube

7 πράγματα που πρέπει να έχει κάθε σπίτι τον χειμώνα (και όλοι ξεχνάμε)

7 πράγματα που πρέπει να έχει κάθε σπίτι τον χειμώνα (και όλοι ξεχνάμε)

Bella Hadid: Μιλά για τη μάχη με τη νόσο του Lyme με μια φωτογραφία «γροθιά στο στομάχι»

Bella Hadid: Μιλά για τη μάχη με τη νόσο του Lyme με μια φωτογραφία «γροθιά στο στομάχι»