Ο Δημήτρης Κόψης στο Talk to MAD: «Γράφοντας το “Άλλος Εαυτός” ένιωσα λυτρωμένος»

Στο τελευταίο επεισόδιο του Talk to MAD, ο Δημήτρης Κόψης μιλάει ανοιχτά για τη μουσική, τη ζωή και την ψυχική υγεία

Στο τελευταίο επεισόδιο του Talk to MAD, η Αθηνά Κλήμη υποδέχτηκε τον Δημήτρη Κόψη σε μια συζήτηση με έντονα προσωπικό χαρακτήρα, έναν τόνο που σπάνια αφήνει το κοινό να δει. Ο τραγουδιστής μιλάει ανοιχτά για τη σχέση του με τη μουσική και τη ζωή του, αποκαλύπτοντας πτυχές του εαυτού του που δύσκολα μοιράζεται δημόσια.

«Υπάρχει ένα τραγούδι που ξεχωρίζω πολύ», λέει, «λέγεται “Άλλος Εαυτός” και μιλάει για το άγχος, τις κρίσεις πανικού, για το πώς σε κλείνει μέσα στον ίδιο σου τον εαυτό», δήλωσε. «Γράφοντάς το, ένιωσα σαν να γύρισα πίσω στον εαυτό μου. Ήταν λυτρωτικό. Κατάλαβα ότι το να μιλάς για αυτά που σε βαραίνουν δεν είναι αδυναμία, αλλά λύτρωση».

Η συζήτηση φέρνει στην επιφάνεια την ανάγκη για ειλικρίνεια γύρω από την ψυχική υγεία. «Ανοίγεις Instagram και ξαφνικά σε πιάνει ένα είδος σύγκρισης με όλους τους άλλους», εξηγεί. «Νομίζεις ότι είσαι πίσω, ότι δεν κάνεις αρκετά. Δεν είναι εύκολες οι μέρες μας».

Μιλώντας για την καριέρα του, θυμάται τα πρώτα βήματα στην Αθήνα και τη μετάβαση από την αγγλόφωνη στη ελληνόφωνη μουσική. «Η μουσική στα ελληνικά μου έδωσε φωνή, μου επέτρεψε να πω πράγματα που ίσως στα αγγλικά δεν θα έβγαιναν», λέει με ειλικρίνεια.

Το πρώτο του άλμπουμ, «Στις μικρές διαδρομές», είναι καθρέφτης αυτής της πορείας. «Είναι ποπ, αλλά γεμάτο προσωπικές στιγμές. Κάθε τραγούδι είναι κομμάτι της ζωής μου, ένας διάλογος με τον ίδιο μου τον εαυτό», εξηγεί.

