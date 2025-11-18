Εκπομπές Mad TV 18.11.2025

Η Μαρία Αναστασιάδου στο Talk to MAD: Η life coach μίλησε για τον δρόμο προς την αυτογνωσία και την εσωτερική ισορροπία

Η Life Coach Μαρία Αναστασιάδου μοιράζεται συμβουλές για αυτογνωσία, σχέσεις και προσωπική ανάπτυξη στη σύγχρονη κοινωνία
Μαρία Χατζηγιάννη

Στην τελευταία εκπομπή του Talk to MAD, η Αθηνά Κλήμη υποδέχτηκε τη Life Coach Μαρία Αναστασιάδου, σε μια συζήτηση που επικεντρώθηκε στην αυτογνωσία, τις σχέσεις και τις σύγχρονες προκλήσεις των νέων. Η καλεσμένη, η οποία έχει ασχοληθεί επίσημα με την αυτογνωσία τα τελευταία 12 χρόνια, μοιράστηκε με το κοινό σημαντικές παρατηρήσεις για τη ζωή και τη συναισθηματική εξέλιξη των ανθρώπων.

Η ίδια περιέγραψε την πορεία της προς το επάγγελμά της, λέγοντας ότι δεν ήταν κάτι που είχε σκεφτεί ποτέ, καθώς δεν υπήρχε αυτός ο επαγγελματικός προσανατολισμός όταν ήταν μικρή.

Διάβασε επίσης: Η Μαίρη Στάικου στο Talk to MAD: Από τα blogs στο TikTok και η ζωή

Η Μαρία Αναστασιάδου εξήγησε τη φιλοσοφία της ως intuitive mentor: «Έχει να κάνει με τη διαισθητική μας ικανότητα και με το πόσο είναι ανοιχτή η καρδιά μας, πόσο είμαστε στην αλήθεια μας, πόσο μπορούμε να αγαπάμε τον εαυτό μας». Τόνισε ότι η αυτογνωσία συνδέεται με την καρδιά και τη διαισθητική ικανότητα, ενώ αναφέρθηκε στα εργαλεία που χρησιμοποιεί για να βοηθήσει τους ανθρώπους: «Πάρα πολύ βοηθάει το κομμάτι της επίγνωσης  και μετά έχουμε το κομμάτι του διαλογισμού, του οραματισμού, της αναπνοής και της ευγνωμοσύνης».

Σχετικά με τις αλλαγές που παρατηρεί στους ανθρώπους που συνεργάζονται μαζί της, εξήγησε: «Έχω δει πολλές αλλαγές όταν κάποιος φύγει από μια κατάσταση α και πάει σε μια κατάσταση β, έχει προηγηθεί μια εσωτερική προσωπική δουλειά».

Σχολιάζοντας την κοινωνική τάση των τελευταίων δεκαετιών, η Life Coach σημείωσε ότι η έλλειψη εσωτερικής αναζήτησης δεν σημαίνει ότι η επαγγελματική ή προσωπική εξέλιξη είναι κακή: «Ο άνθρωπος χρειάζεται στόχους. Μέσα από αυτούς τους στόχους γνωρίζεις κομμάτια του εαυτού σου». Ωστόσο, επεσήμανε ότι η αυτογνωσία δεν διδάσκεται αρκετά από μικρή ηλικία, και θα μπορούσε να ενσωματωθεί στην εκπαίδευση και την ανατροφή των παιδιών.

Η συζήτηση πήγε και στις σύγχρονες σχέσεις, όπου αναφέρθηκε στον όρο situationship για τις μη σχέσεις με συναισθηματική ή σωματική οικειότητα χωρίς δέσμευση: «Θες να συνδεθείς αλλά δεν υπάρχει συναισθηματική εγκύτητα ουσιαστικά». Σύμφωνα με την ίδια, οι άνθρωποι συχνά ελκύουν τέτοιες καταστάσεις λόγω προσωπικών τραυμάτων, φόβων ή υποσυνείδητων εμποδίων: «Συνήθως ελκύουμαι τέτοια άτομα».

Η Μαρία Αναστασιάδου τόνισε ότι η αλλαγή είναι δυνατή όταν κάποιος αναγνωρίσει τη δική του ευθύνη και ετοιμαστεί να αναλάβει δράση: «Υπάρχει μια συναισθηματική ανωριμότητα στο άτομο που είναι μέσα σε αυτό, που λέμε situationship, αυτό έχει να κάνει με ένα τραύμα, με κάτι άλυτο, με ένα δικό του φόβο».

Η εκπομπή ολοκληρώθηκε με τη συζήτηση να δίνει έμφαση στην αυτογνωσία, στις σχέσεις και στις προκλήσεις της σύγχρονης κοινωνίας, προσφέροντας στους τηλεθεατές μια βαθιά και ουσιαστική οπτική για τη συναισθηματική και προσωπική ανάπτυξη.

Διάβασε επίσης: H Αντιγόνη Βιντιάδη στο Talk to MAD: «Θέλω να νιώθει το παιδί μου ότι η μαμά του είναι δυνατή και ανεξάρτητη»

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Talk To Mad ΕΚΠΟΜΠΕΣ Μαρία Αναστασιάδου
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Νίκος Ορφανός: Η συγκινητική ανάρτηση για τη γέννηση της κόρης του και την προωρότητα

Νίκος Ορφανός: Η συγκινητική ανάρτηση για τη γέννηση της κόρης του και την προωρότητα

18.11.2025
Επόμενο
Αυτοί είναι οι 2 μεγάλοι νικητές από το Model Casting Call by Colgate

Αυτοί είναι οι 2 μεγάλοι νικητές από το Model Casting Call by Colgate

18.11.2025

Δες επίσης

Ο Αντώνης Παπακωνσταντίνου στο Fitness O’Clock: «Ο επόμενος μεγάλος στόχος είναι η επόμενη Ολυμπιάδα»
Εκπομπές Mad TV

Ο Αντώνης Παπακωνσταντίνου στο Fitness O’Clock: «Ο επόμενος μεγάλος στόχος είναι η επόμενη Ολυμπιάδα»

20.11.2025
H Νικολέτα Σερέτη στο Talk to MAD: «Τα ζώα μάς διδάσκουν περισσότερα από όσα φανταζόμαστε»
Εκπομπές Mad TV

H Νικολέτα Σερέτη στο Talk to MAD: «Τα ζώα μάς διδάσκουν περισσότερα από όσα φανταζόμαστε»

20.11.2025
Ο Papazo στο MadWalk TV: «Η μουσική είναι για μένα και μαθηματική πρόκληση, και συναισθηματική αναπνοή»
Εκπομπές Mad TV

Ο Papazo στο MadWalk TV: «Η μουσική είναι για μένα και μαθηματική πρόκληση, και συναισθηματική αναπνοή»

20.11.2025
Ο Διαμαντής Αμπατζής στο Talk to MAD: «Ο πιο σκληρός κριτής μου; Το νοσοκομείο το ίδιο»
Εκπομπές Mad TV

Ο Διαμαντής Αμπατζής στο Talk to MAD: «Ο πιο σκληρός κριτής μου; Το νοσοκομείο το ίδιο»

19.11.2025
Η Γκάια Μερκούρη στο MadWalk TV: Μιλά για την δημιουργικότητα, την κοινωνική ευθύνη και την έμπνευση
Εκπομπές Mad TV

Η Γκάια Μερκούρη στο MadWalk TV: Μιλά για την δημιουργικότητα, την κοινωνική ευθύνη και την έμπνευση

19.11.2025
Ο Δημήτρης Κόψης στο Talk to MAD: «Γράφοντας το “Άλλος Εαυτός” ένιωσα λυτρωμένος»
Εκπομπές Mad TV

Ο Δημήτρης Κόψης στο Talk to MAD: «Γράφοντας το “Άλλος Εαυτός” ένιωσα λυτρωμένος»

18.11.2025
Ο Βασίλης Καρέλας στο MadWalk TV: «Στη Greatness Athens φέρνουμε την αρχαία Αθήνα στο σήμερα με μοντέρνο street style»
Εκπομπές Mad TV

Ο Βασίλης Καρέλας στο MadWalk TV: «Στη Greatness Athens φέρνουμε την αρχαία Αθήνα στο σήμερα με μοντέρνο street style»

18.11.2025
Η Μαρία Κωνσταντάκη στο ΟΚ! για τα Υπέροχα Πλάσματα: «Δεν ξέρω τίποτα, απλά ανυπομονώ να το δω»
Εκπομπές Mad TV

Η Μαρία Κωνσταντάκη στο ΟΚ! για τα Υπέροχα Πλάσματα: «Δεν ξέρω τίποτα, απλά ανυπομονώ να το δω»

17.11.2025
Η Μαρία Ματεμτζή στο MadWalk TV: Η πρώτη συμμετοχή της Body Talk στο MadWalk 2025 και το εκρηκτικό act με τους INCO
Εκπομπές Mad TV

Η Μαρία Ματεμτζή στο MadWalk TV: Η πρώτη συμμετοχή της Body Talk στο MadWalk 2025 και το εκρηκτικό act με τους INCO

17.11.2025
Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

Τα ελληνικά videoclips μου μοιάζουν με ταινίες του Netflix

Τα ελληνικά videoclips μου μοιάζουν με ταινίες του Netflix

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Χριστούγεννα στην Αθήνα: Όλες οι λεπτομέρειες για τη φωταγώγηση της πόλης και τα ρεβεγιόν

Χριστούγεννα στην Αθήνα: Όλες οι λεπτομέρειες για τη φωταγώγηση της πόλης και τα ρεβεγιόν

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»

Συλλήψεις στην Σαντορίνη για πειρατεία! Έπεσε μαύρο στα …ξενοδοχεία

Συλλήψεις στην Σαντορίνη για πειρατεία! Έπεσε μαύρο στα …ξενοδοχεία

Με 758.000 Cosmote TV στο 3ο τρίμηνο του 2025

Με 758.000 Cosmote TV στο 3ο τρίμηνο του 2025

Νέο πρόγραμμα για την πληρωμή στα ΜΜΕ της επιπλέον εισφοράς προς ΕΔΟΕΑΠ

Νέο πρόγραμμα για την πληρωμή στα ΜΜΕ της επιπλέον εισφοράς προς ΕΔΟΕΑΠ