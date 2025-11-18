Η Μαρία Αναστασιάδου στο Talk to MAD: Η life coach μίλησε για τον δρόμο προς την αυτογνωσία και την εσωτερική ισορροπία

Στην τελευταία εκπομπή του Talk to MAD, η Αθηνά Κλήμη υποδέχτηκε τη Life Coach Μαρία Αναστασιάδου, σε μια συζήτηση που επικεντρώθηκε στην αυτογνωσία, τις σχέσεις και τις σύγχρονες προκλήσεις των νέων. Η καλεσμένη, η οποία έχει ασχοληθεί επίσημα με την αυτογνωσία τα τελευταία 12 χρόνια, μοιράστηκε με το κοινό σημαντικές παρατηρήσεις για τη ζωή και τη συναισθηματική εξέλιξη των ανθρώπων.

Η ίδια περιέγραψε την πορεία της προς το επάγγελμά της, λέγοντας ότι δεν ήταν κάτι που είχε σκεφτεί ποτέ, καθώς δεν υπήρχε αυτός ο επαγγελματικός προσανατολισμός όταν ήταν μικρή.

Η Μαρία Αναστασιάδου εξήγησε τη φιλοσοφία της ως intuitive mentor: «Έχει να κάνει με τη διαισθητική μας ικανότητα και με το πόσο είναι ανοιχτή η καρδιά μας, πόσο είμαστε στην αλήθεια μας, πόσο μπορούμε να αγαπάμε τον εαυτό μας». Τόνισε ότι η αυτογνωσία συνδέεται με την καρδιά και τη διαισθητική ικανότητα, ενώ αναφέρθηκε στα εργαλεία που χρησιμοποιεί για να βοηθήσει τους ανθρώπους: «Πάρα πολύ βοηθάει το κομμάτι της επίγνωσης και μετά έχουμε το κομμάτι του διαλογισμού, του οραματισμού, της αναπνοής και της ευγνωμοσύνης».

Σχετικά με τις αλλαγές που παρατηρεί στους ανθρώπους που συνεργάζονται μαζί της, εξήγησε: «Έχω δει πολλές αλλαγές όταν κάποιος φύγει από μια κατάσταση α και πάει σε μια κατάσταση β, έχει προηγηθεί μια εσωτερική προσωπική δουλειά».

Σχολιάζοντας την κοινωνική τάση των τελευταίων δεκαετιών, η Life Coach σημείωσε ότι η έλλειψη εσωτερικής αναζήτησης δεν σημαίνει ότι η επαγγελματική ή προσωπική εξέλιξη είναι κακή: «Ο άνθρωπος χρειάζεται στόχους. Μέσα από αυτούς τους στόχους γνωρίζεις κομμάτια του εαυτού σου». Ωστόσο, επεσήμανε ότι η αυτογνωσία δεν διδάσκεται αρκετά από μικρή ηλικία, και θα μπορούσε να ενσωματωθεί στην εκπαίδευση και την ανατροφή των παιδιών.

Η συζήτηση πήγε και στις σύγχρονες σχέσεις, όπου αναφέρθηκε στον όρο situationship για τις μη σχέσεις με συναισθηματική ή σωματική οικειότητα χωρίς δέσμευση: «Θες να συνδεθείς αλλά δεν υπάρχει συναισθηματική εγκύτητα ουσιαστικά». Σύμφωνα με την ίδια, οι άνθρωποι συχνά ελκύουν τέτοιες καταστάσεις λόγω προσωπικών τραυμάτων, φόβων ή υποσυνείδητων εμποδίων: «Συνήθως ελκύουμαι τέτοια άτομα».

Η Μαρία Αναστασιάδου τόνισε ότι η αλλαγή είναι δυνατή όταν κάποιος αναγνωρίσει τη δική του ευθύνη και ετοιμαστεί να αναλάβει δράση: «Υπάρχει μια συναισθηματική ανωριμότητα στο άτομο που είναι μέσα σε αυτό, που λέμε situationship, αυτό έχει να κάνει με ένα τραύμα, με κάτι άλυτο, με ένα δικό του φόβο».

Η εκπομπή ολοκληρώθηκε με τη συζήτηση να δίνει έμφαση στην αυτογνωσία, στις σχέσεις και στις προκλήσεις της σύγχρονης κοινωνίας, προσφέροντας στους τηλεθεατές μια βαθιά και ουσιαστική οπτική για τη συναισθηματική και προσωπική ανάπτυξη.

