Αυτοί είναι οι 2 μεγάλοι νικητές από το Model Casting Call by Colgate

Από το casting στη σκηνή: δύο νέοι stars έτοιμοι για το MadWalk 2025 by Three Cents

Ο μεγάλος διαγωνισμός Model Casting Call by Colgate ολοκληρώθηκε και το αποτέλεσμα είναι πλέον επίσημο! Ύστερα από ένα εντυπωσιακό ταξίδι γεμάτο στυλ, δημιουργικότητα και αμέτρητη λάμψη, οι δύο νικητές που θα περπατήσουν στο catwalk του Σωτήρη Γεωργίου στο MadWalk 2025 by Three Cents αναδείχθηκαν.

Με περισσότερες από 4.000 συμμετοχές, εκατοντάδες μοναδικές προσωπικότητες και 59 φιναλίστ που έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό, το κοινό είχε τον τελικό λόγο και έκρινε με πάθος! Δύο πρόσωπα ξεχώρισαν για την ενέργεια, το attitude και το προσωπικό τους στιλ, κερδίζοντας επάξια μια θέση στη λαμπερή πασαρέλα του μεγαλύτερου fashion & music event της χρονιάς.

Διάβασε επίσης: Βασίλης Ζούλιας, Περικλής Κονδυλάτος και Josephine: Ωδή στην κομψότητα και pop λάμψη στο MadWalk 2025 by Three Cents

Οι μεγάλοι νικητές είναι…

ο Νίκος Τριανταφύλλου και η Kira Piragova!

Το ταξίδι τους ξεκίνησε μέσα από το ζωντανό casting της Αθήνας, όπου οι συμμετέχοντες βρέθηκαν μπροστά σε ένα απαιτητικό fashion panel: τον σχεδιαστή Σωτήρη Γεωργίου, τον Κώστα Ζήση, fashion director του MadWalk, και τη fashion stylist Νάντια Πούρη. Μαζί τους, οι hosts Dr. Chris και Αθηνά Κλήμη εμψύχωναν κάθε βήμα των υποψηφίων, δημιουργώντας μια εμπειρία γεμάτη ρυθμό, θετική ενέργεια και δημιουργική αγωνία.

Από εκεί, οι 59 φιναλίστ πέρασαν στη μεγάλη ψηφοφορία του κοινού και τώρα, δύο από αυτούς ετοιμάζονται να ζήσουν το όνειρο: να περπατήσουν στο catwalk του MadWalk 2025 by Three Cents, στις 26 Νοεμβρίου στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου Tae Kwon Do.

Συγχαρητήρια στους δύο νικητές!

Το πιο λαμπερό κεφάλαιο της πορείας τους μόλις ξεκινά…

Αν θες να βρεθείς στο φετινό πιο ανατρεπτικό MadWalk 2025 by Three Cents κλείσε το εισιτήριό σου ΕΔΩ

Διάβασε επίσης: Η δημιουργικότητα του Σωτήρη Γεωργίου συναντά τη φωνή του ZAF στη σκηνή του MadWalk 2025 by Three Cents

Δες κι αυτό…