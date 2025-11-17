Η Μαρία Κωνσταντάκη στο ΟΚ! για τα Υπέροχα Πλάσματα: «Δεν ξέρω τίποτα, απλά ανυπομονώ να το δω»

Η ηθοποιός Μαρία Κωνσταντάκη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή OK! και στη στήλη Themis is Calling, όπου μίλησε με τον Θέμη Γεωργαντά για την καθημερινότητά της, τις επαγγελματικές της δραστηριότητες και την εμπειρία της στο ραδιόφωνο.

Μίλησε για τη σχέση που έχει χτίσει εδώ και 6 χρόνια με το ραδιοφωνικό της ταίρι, Στάθη Χριστοφορίδη, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «είναι σαν να είμαστε παντρεμένοι. Υπάρχει απόλυτη αποδοχή στις παραξενιές και στις ιδιοτροπίες του καθενός». Όπως εξήγησε, η συνεργασία τους είναι τόσο αρμονική που κάθε ένας έχει τον προσωπικό του χώρο και χρόνο, δημιουργώντας μια ευχάριστη και δημιουργική ατμόσφαιρα στον αέρα.

Η συζήτηση στράφηκε και στο θέατρο, με τη Μαρία να παραδέχεται ότι η φετινή σεζόν ήταν απαιτητική. Όπως ανέφερε, «ήταν πολύ δύσκολο, αλλά ανυπομονώ να δω πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα». Παράλληλα, αναφέρθηκε και στις φήμες που θέλουν τη δημοφιλή σειρά «Υπέροχα Πλάσματα» να επιστρέφει στην τηλεόραση, ξεκαθαρίζοντας όμως με ειλικρίνεια ότι «δεν ξέρω τίποτα, δεν έχω επικοινωνήσει με κανέναν άνθρωπο. Απλά ανυπομονώ να το δω».

Έδειξε το χιούμορ και την αμεσότητά της μέσα από ένα γρήγορο παιχνίδι ερωτήσεων. Στην ερώτηση για το πώς θα περιέγραφε τον εαυτό της με τρεις λέξεις απάντησε με χαρακτηριστική αυτοπεποίθηση «Έξυπνη, ανάλαφρη, θεά», ενώ για το πρώτο πράγμα που κάνει μόλις ξυπνήσει είπε με χιούμορ «Πάω την Γκόλφω βόλτα». Όταν κλήθηκε να μιλήσει για το πρώτο της celebrity crush αποκάλυψε γελώντας «Rob Lowe», ενώ σχετικά με το αν προτιμά τη συγκατοίκηση ή την απόλυτη ανεξαρτησία, τόνισε ότι επιλέγει ξεκάθαρα την ανεξαρτησία. Η συζήτηση έκλεισε με μια ακόμα αστεία αναφορά, όταν θυμήθηκε το πιο ακραίο κομπλιμέντο που της έχουν κάνει και είπε γελώντας «Είσαι η πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο».

