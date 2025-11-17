Χάρης Βαρθακούρης – «Αντέχω»: Το νέο του τραγούδι συγκινεί και ντύνει σκηνές της σειράς «Να Μ’ Αγαπάς»

Ο τραγουδιστής επανέρχεται δισκογραφικά με μια δυνατή σύνθεση από τον Νίκο Τερζή και συναισθηματικούς στίχους από τον Γιάννη Κότσιρα

Ο Χάρης Βαρθακούρης ερμηνεύει το «Αντέχω», ένα τραγούδι γραμμένο από τον Νίκο Τερζή και τον Γιάννη Κότσιρα που κυκλοφορεί από την Panik Oxygen και «ντύνει» σκηνές της σειράς «Να Μ’ Αγαπάς» του Alpha.

Το «Αντέχω» είναι ένα ατμοσφαιρικό τραγούδι με μια ερμηνεία ψυχής από τον Χάρη Βαρθακούρη, ο οποίος επανέρχεται δισκογραφικά με μια δυνατή σύνθεση από τον Νίκο Τερζή και συναισθηματικούς στίχους από τον Γιάννη Κότσιρα.

Το «Αντέχω» είναι ένα από τα τραγούδια για τη σειρά «Να Μ’ Αγαπάς» που υπογράφουν ο Νίκος Τερζής και ο Γιάννης Κότσιρας, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια έχουν γράψει πολυεπιτυχημένα τηλεοπτικά soundtracks φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο τη δημιουργία πρωτότυπης μουσικής στην ελληνική τηλεόραση.

Η σειρά «Να Μ’ Αγαπάς», σε σενάριο Γιώργου Μακρή και σκηνοθεσία Γιώργου Παπαβασιλείου, με εξαιρετικό καστ ηθοποιών, μεταδίδεται από τον Alpha από Δευτέρα έως και Πέμπτη στις 20:00 και έχει καθηλώσει το κοινό, πρωταγωνιστώντας στους πίνακες τηλεθέασης.

Βρείτε το «Αντέχω» στις streaming υπηρεσίες: https://bfan.link/antexo-1

