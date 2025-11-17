ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ MAD TV: Ζήσε την avant premiere της ταινίας «Για Πάντα;» με διπλές προσκλήσεις και exclusive δώρα

Είσαι έτοιμος για μια βραδιά αιωνιότητας; Το MAD TV σου δίνει την ευκαιρία να κερδίσεις πλούσια δώρα. Διεκδίκησε 30 διπλές προσκλήσεις για την avant premiere της ταινίας «Για Πάντα;» στα Village Cinemas στο The Mall Athens την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου στις 20:30, 10 λογοτυπημένες κούπες και 10 tote bags. Οι 10 τυχεροί θα ζήσουν την πλήρη εμπειρία με διπλή πρόσκληση, κούπα και τσάντα, ενώ οι υπόλοιποι 20 θα απολαύσουν τη μαγεία της πρεμιέρας με διπλή πρόσκληση.

Για να συμμετάσχεις, ακολούθησε τους λογαριασμούς @madtv_, @spentzos.film και @madgr_official, γράψε στα σχόλια ποιον θα έπαιρνες μαζί σου και στείλε screenshot στο mad_tv. Ο διαγωνισμός θα λήξει στις 21 Νοεμβρίου.

OPOI ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «AVANT PREMIERE ETERNITY»

A. Εισαγωγή

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία “DAM PRODUCTIONS A.E.” (εφεξής η «Διοργανώτρια»), που εδρεύει στην Παλλήνη Αττικής, Εθνικής Αντιστάσεως 253, διοργανώνει διαγωνισμό (εφεξής ο «Διαγωνισμός») μέσω του λογαριασμού Μέσου κοινωνικής δικτύωσης Ιnstagram mad_tv, σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους (εφεξής οι «Όροι»), οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, στο δικτυακό τόπο www.mad.gr (εφεξής ο «Δικτυακός Τόπος»).

Σκοπός των παρόντων όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό για κάθε ενδιαφερόμενο, καθώς και της σχετικής ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του διαγωνισμού αυτού.

Β. Το Δώρο

Αποτελείται από 30 διπλές προσκλήσεις για την πρεμιέρα, 10 λογοτυπημένες κούπες και 10 λογοτυπημένες τσάντες. Οι νικητές θα είναι στο σύνολο 30. Οι 10 νικητές κερδίζουν 10 διπλές προσκλήσεις, από μία tote bag και από μία κούπα. Οι υπόλοιποι 20 νικητές κερδίζουν 20 διπλές προσκλήσεις (εφεξής το “Δώρο”).

Η πρεμιέρα της ταινίας θα πραγματοποιηθεί στις 25/11 στα Village Cinemas, στο The Mall Athens, στις 20:30

Τα δώρα δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα είδη, ούτε μεταβιβάζονται.

Γ. Όροι Διαγωνισμού

1. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί από 17 Νοεμβρίου έως και 21 Νοεμβρίου 2025, εφεξής η «Διάρκεια».

Η Διοργανώτρια δύναται να παρατείνει ή να συντμήσει τη διάρκειά του, με σχετική ανακοίνωση στο «Δικτυακό Τόπο»

Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού ή μετά από τυχόν σύντμηση της χρονικής διάρκειάς του, οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που:

• έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους,

• διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα,

• διαθέτουν δημόσιο προφίλ στο Instagram για την ορθή καταμέτρηση της συμμετοχής τους.

Από τη συμμετοχή εξαιρούνται οι υπάλληλοι της Διοργανώτριας, καθώς και οι σύζυγοι και συγγενείς τους α’ και β’ βαθμού.

2. Για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό οι Συμμετέχοντες πρέπει να ακολουθήσουν την εξής διαδικασία:

Στο σχετικό post που θα ανέβει στο λογαριασμό του Instagram του mad_tv, οι χρήστες πρέπει :

1. Να ακολουθήσουν τους εξής λογαριασμούς:

a. @madtv_,

b. @spentzos.film,

c. @madgr_official

2. Να γράψουν στα σχόλια ποιον/ποια θα έπαιρναν μαζί τους στην αιωνιότητα

Η συμμετοχή ολοκληρώνεται μόνο εφόσον πληρούνται και τα δύο παραπάνω και στείλουν screenshot από τα follow και το σχόλια στο mad_tv.

Με την ολοκλήρωση των παραπάνω βημάτων, ο συμμετέχων εισέρχεται αυτόματα στην κλήρωση και διεκδικεί το Δώρο.

Τα φυσικά δώρα παραλαμβάνονται από τα γραφεία της Διοργανώτριας, ενώ η είσοδος στην πρεμιέρα θα πραγματοποιηθεί με την ένδειξη ονοματεπώνυμου στο σινεμά.

3. Η Διοργανώτρια εταιρία έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε Συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους ή τυγχάνει κακόπιστη, καταχρηστική ή αντίθετη προς το πνεύμα και τους σκοπούς του Διαγωνισμού.

4. Το περιεχόμενο το οποίο θα αναρτά ο Συμμετέχων στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με την κείμενη νομοθεσία και να μην είναι ακατάλληλο (όπως, ενδεικτικά, περιεχόμενο που είναι άσεμνο, ανήθικο, πορνογραφικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό, απειλητικό, ενδέχεται να υποκινήσει ρατσιστικό μίσος, βλάσφημο κ.λ.π.) καθώς και να μην παραβιάζει οιαδήποτε δικαιώματα τρίτων. Σε περίπτωση που όποιο περιεχόμενο κριθεί ακατάλληλο από την Διοργανώτρια εταιρεία, η τελευταία διατηρεί το δικαίωμα όπως απαγορεύσει την δημοσίευση αυτού. Ειδικότερα ο Συμμετέχων δηλώνει και εγγυάται ότι οποιοδήποτε υλικό το οποίο θα αναρτήσει ανήκει αποκλειστικά σε αυτόν και διατηρεί κάθε δικαίωμα χρήσης, εκμετάλλευσης και διάθεσης αυτού. Επίσης δηλώνει ότι το εν λόγω υλικό δεν παραβιάζει κανενός είδους πνευματικά δικαιώματα ή δικαιώματα τρίτων, άλλως έχει αποκτήσει νόμιμα κάθε είδους πνευματικά ή άλλα δικαιώματα.

5. Η Διοργανώτρια εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς ή/και να ανακαλέσει τον Διαγωνισμό ή να μεταβάλλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή και οποιονδήποτε άλλο όρο του, με ειδοποίηση πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής. Οι μεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται στο κοινό δύο (2) ημέρες πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής μέσω της ιστοσελίδας www.mad.gr.

Η Διοργανώτρια εταιρία δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρων τροποποιήσεων. Η διοργανώτρια εταιρία μπορεί επίσης να διακόψει τον Διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση για εύλογη αιτία ή για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας.

6. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι ο διαγωνισμός και οι συνυφασμένες με αυτόν ασύρματες υπηρεσίες ειδικού περιεχομένου, δύνανται να επηρεαστούν ή διακοπούν από την απόδοση του δικτύου κάθε παρόχου internet.

Γενικότερα η απόδοση και η μετάδοση δεδομένων, καθώς και ο χρόνος απόκρισης και η δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, μπορεί να τύχουν μεταβολών ή διακοπών, που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και κατά συνέπεια την ευθύνη της Διοργανώτριας.

7. Η Διοργανώτρια δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους που βρίσκονται έξω από την σφαίρα του ελέγχου της (ενδεικτικά, αλλά μη περιοριστικά, λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, υπερφόρτωση δικτύου, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, λανθασμένη συμπλήρωση της φόρμας στοιχείων) ή από τη σφαίρα ελέγχου κάθε τρίτου διακομιστή ή παρόχου δικτύου, με συνέπεια να α) καθυστερήσει ή αποτύχει ή β) να μην καταστεί διαθέσιμος ο Διαγωνισμός στους Συμμετέχοντες, για μη συγκεκριμένο ή αόριστο χρονικό διάστημα, γ) καταστραφεί μερικώς ή ολοσχερώς το διατηρούμενο αρχείο του Διαγωνισμού.

8. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ή και να σταματήσει τον Διαγωνισμό οποτεδήποτε αν διαπιστωθούν λόγοι ανωτέρας βίας, ως οι αναφερόμενοι ανωτέρω και ειδικότερα: για εμπορικούς, λειτουργικούς ή λόγους δημοσίου συμφέροντος ή λόγω σχετικής απόφασης τηλεπικοινωνιακού ή άλλου φορέα ή αρχής που διατάσσει τη διακοπή της λειτουργίας, και με προηγούμενη ειδοποίηση των συνδρομητών μέσω της ιστοσελίδας της, και εφόσον η ειδοποίηση αυτή είναι δυνατή.

9. Τα στοιχεία των συμμετεχόντων συλλέγονται από τη Διοργανώτρια, η οποία είναι υπεύθυνη επεξεργασίας με σκοπό και μόνο τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού. Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα πρόσβασης στα στοιχεία που τον αφορούν.

10. Οι νικητές θα ενημερωθούν μέσω τηλεφωνικής ή γραπτής επικοινωνίας στο τηλέφωνο που είχαν δηλώσει συμμετοχή και τα ονόματά τους θα αναρτηθούν σε σχετικό άρθρο στο “Δικτυακό Τόπο”, mad.gr. Ο κάθε συμμετέχον, με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, συναινεί ανεπιφύλακτα στην κατά τα ανωτέρω δημοσίευση του ονόματός του, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Οι νικητές θα παραλάβουν το δώρο τους από τη Διοργανώτρια με την επίδειξη έγκυρου εγγράφου που θα πιστοποιεί την ταυτοπροσωπεία τους.

11. Η Διοργανώτρια θα τηρεί αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων, αποκλειστικά για το σκοπό του παρόντος διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4624/2019.

Κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως (έγγραφο θεωρείται και το e-mail) από την Διοργανώτρια τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων από το ως άνω αρχείο.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό αποτελεί ελεύθερη και σαφή δήλωση και συναίνεση των συμμετεχόντων για την επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων τους (ήτοι ονοματεπώνυμο) και την τήρηση σχετικού αρχείου για τους προαναφερθέντες σκοπούς.

12. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων, ακόμη και εάν τροποποιηθούν μελλοντικώς, ως ανωτέρω προσδιορίζεται.

Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε διαφορά σχετική με τον Διαγωνισμό επιλύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.