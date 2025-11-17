Governors Awards 2025: Ο Tom Cruise λαμβάνει Τιμητικό Όσκαρ και συγκινεί με την εξομολόγηση του

Μια τελετή που μετατράπηκε σε γιορτή για τον άνθρωπο που εξακολουθεί να βλέπει το σινεμά ως κοινή εμπειρία και προσωπική του ταυτότητα

Ο Tom Cruise έζησε μια από τις πιο καθοριστικές στιγμές της καριέρας του στη φετινή τελετή των Governors Awards, όπου τιμήθηκε με το Τιμητικό Όσκαρ της Ακαδημίας. Σε ηλικία 63ών ετών, ο ηθοποιός παρέλαβε τη διάκριση μέσα στο Ray Dolby Ballroom στο Ovation Hollywood, σε μια βραδιά γεμάτη χειροκροτήματα και συγκίνηση για έναν δημιουργό που έχει σημαδέψει την παγκόσμια κινηματογραφική κουλτούρα.

Την τιμητική διάκριση του την παρέδωσε ο Alejandro G. Iñárritu, ο οποίος συνεργάζεται με τον Cruise σε νέα παραγωγή που αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο του 2026. Ο Alejandro G. Iñárritu εξήρε την αφοσίωση και την ακατάπαυστη ενέργεια του πρωταγωνιστή του, πριν τον καλέσει στη σκηνή, όπου ο Cruise παρέδωσε έναν λόγο βαθιά προσωπικό, ώριμο και γεμάτο πίστη στη δύναμη του κινηματογράφου.

Διάβασε επίσης: Governors Awards 2025: Λάμψη στο κόκκινο χαλί με παστέλ σύννεφα, metallic υφές και διαχρονικές δημιουργίες

«Το σινεμά με ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο» είπε ο Tom Cruise. «Με βοηθά να εκτιμώ και να σέβομαι τις διαφορές. Μου αποκαλύπτει την κοινή μας ανθρωπιά και το πόσο όμοιοι είμαστε. Στην αίθουσα γελάμε μαζί, συγκινούμαστε μαζί, ελπίζουμε μαζί. Αυτή είναι η δύναμη της τέχνης αυτής». Συνεχίζοντας, στάθηκε στη βαθύτερη σύνδεσή του με την ίδια τη δημιουργία. «Γι’ αυτό έχει σημασία. Για αυτό έχει σημασία για μένα. Το να φτιάχνω ταινίες δεν είναι κάτι που κάνω. Είναι αυτό που είμαι».

Φορώντας μαύρο σμόκιν, ο ηθοποιός αναφέρθηκε και στην πρώτη του επαφή με τη μαγεία του κινηματογράφου. Θυμήθηκε τον εαυτό του ως μικρό παιδί σε σκοτεινή αίθουσα να παρακολουθεί τη φωτεινή δέσμη του προβολέα. «Θυμάμαι τον κόσμο να ανοίγεται μπροστά μου. Κουλτούρες και τοπία που δεν γνώριζα ξεδιπλώνονταν στην οθόνη. Αυτό άναψε μια πείνα για περιπέτεια, για γνώση, για κατανόηση της ανθρώπινης φύσης, για τη δημιουργία χαρακτήρων και ιστοριών. Μου άνοιξε τη φαντασία. Με έκανε να καταλάβω πως η ζωή μπορεί να ξεπεράσει τα όρια που τότε πίστευα πως είχα». Ολοκλήρωσε λέγοντας «Εκείνη η δέσμη φωτός άναψε μέσα μου την επιθυμία να ανοίξω τον κόσμο και από τότε την ακολουθώ».

Ο Tom Cruise υπήρξε τέσσερις φορές υποψήφιος για Οσκαρ. Για την ερμηνεία του στα «Born on the Fourth of July» και «Jerry Maguire» στην κατηγορία Α Ανδρικού Ρόλου, για το «Magnolia» στην κατηγορία Β Ανδρικού Ρόλου και για το «Top Gun Maverick» στην κατηγορία Καλύτερης Ταινίας ως παραγωγός. Η φετινή του τιμή τον έφερε στη σκηνή μαζί με άλλες εξέχουσες προσωπικότητες, ανάμεσά τους η Dolly Parton, η Debbie Allen και ο Wynn Thomas.

Οταν είχε ανακοινωθεί η επιλογή του, η πρόεδρος της Ακαδημίας Janet Yang είχε δηλώσει πως ο Cruise είναι «ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους και εμπορικά επιτυχημένους ηθοποιούς όλων των εποχών», τονίζοντας την αφοσίωσή του στις κινηματογραφικές αίθουσες και στη δουλειά των κασκαντέρ.

Από το ξεκίνημά του σε ταινίες όπως το «Risky Business» και τα μεταγενέστερα «Born on the Fourth of July» και «Jerry Maguire», έως τα εκρηκτικά κεφάλαια της σειράς «Mission Impossible», ο Tom Cruise καθιέρωσε την εικόνα ενός σταρ που τολμά να γυρνά μόνος του τις επικίνδυνες σκηνές του. Για τρεις δεκαετίες, από το πρώτο «Mission Impossible» μέχρι το πρόσφατο «Mission Impossible The Final Reckoning», αψήφησε κάθε όριο. Από σκηνές σε συρματόσχοινα μέχρι άλματα με μοτοσικλέτα σε γκρεμό στο «Mission Impossible Dead Reckoning Part One», ο Cruise έφτιαξε μια φιλμογραφία που βασίζεται στην αίσθηση της αυθεντικότητας.

Σε συνέντευξή του είχε εξηγήσει γιατί επιμένει να κάνει ο ίδιος τις επικίνδυνες σκηνές. «Ο κόσμος νιώθει την αυθεντικότητα» είχε πει. «Νιώθει τη χαρά του να μαθαίνεις κάτι και έπειτα να το δημιουργείς. Αυτό λέω και στους καλλιτέχνες. Μην ζητάτε άδεια για να δημιουργήσετε. Αν θέλετε να χορέψετε ή να τραγουδήσετε, κάντε το. Μαθαίνω μια δεξιότητα και ξέρω πως κάποια στιγμή θα τη χρησιμοποιήσω σε ταινία».

Η συνεισφορά του στην κινηματογραφική βιομηχανία έχει αναγνωριστεί ακόμα και από τον Steven Spielberg, ο οποίος στο γεύμα των υποψηφίων των Οσκαρ το 2023 τον είχε ευχαριστήσει για τη μεγάλη επιτυχία του «Top Gun Maverick», λέγοντάς του ότι ουσιαστικά «έσωσε το Χόλιγουντ» και πιθανότατα «έσωσε συνολικά τη διανομή στις αίθουσες» μετά την πανδημία.

Τα επόμενα Οσκαρ θα πραγματοποιηθούν στις 15 Μαρτίου του 2026, με παρουσιαστή τον Conan O Brien. Οι υποψηφιότητες θα ανακοινωθούν στις 22 Ιανουαρίου και η προκριματική ψηφοφορία ανοίγει τον Δεκέμβριο.

Διάβασε επίσης: Governors Awards: Η Ακαδημία τίμησε τους Tom Cruise, Debbie Allen, Wynn Thomas και Dolly Parton

Δες κι αυτό…