Ο Πάπας Λέων υποδέχθηκε stars του Hollywood – Τι τους ζήτησε (Video)

Σε μια στιγμή που η σχέση της τέχνης με τα μεγάλα σύγχρονα ζητήματα επανεξετάζεται διεθνώς, η πρόσκληση του Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ προς μερικές από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του παγκόσμιου κινηματογράφου αναδεικνύει τον ρόλο του έβδομου τέχνης ως μέσο διαλόγου, ευαισθητοποίησης και ελπίδας. Σε μια τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Παλάτι του Βατικανού, ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ υποδέχτηκε περίπου διακόσιους ηθοποιούς, σκηνοθέτες και παραγωγούς απευθύνοντας ένα ιδιαίτερα φορτισμένο μήνυμα για τη δύναμη του κινηματογράφου και την ευθύνη των δημιουργών.

Στην αίθουσα βρέθηκαν μεγάλα ονόματα, ανάμεσά τους οι Cate Blanchett, Viggo Mortensen και Monica Bellucci, καθώς και ο Αμερικανός σκηνοθέτης Spike Lee, ο οποίος προσέφερε στον Ποντίφικα μια προσωπική έκπληξη: τη φανέλα των New York Knicks με τον αριθμό 14, αριθμό που παραπέμπει στην παπική ονομασία του Λέοντα ΙΔ΄. Όπως εξήγησε αργότερα ο Spike Lee, «επέλεξα το 14 γιατί είναι ο 14ος Πάπας με το όνομα Λέων, αλλά και γιατί τρεις παίκτες των Knicks προέρχονται από το Πανεπιστήμιο Villanova, όπου σπούδασε ο Πάπας».

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ακόμη οι Alison Brie, Judd Apatow, Dario Argento και Matteo Garrone, εκπροσωπώντας την αμερικανική και την ευρωπαϊκή κινηματογραφική κοινότητα. Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ χαιρέτισε προσωπικά όλους τους καλεσμένους, χαρακτηρίζοντας τον κινηματογράφο «λαϊκή τέχνη» και «εργαστήριο ελπίδας», στο οποίο «ο άνθρωπος μπορεί να επιστρέψει σε όσα τον διαμορφώνουν, αντιμετωπίζοντας τη μοίρα και την ταυτότητά του με νέο βλέμμα».

Στο μήνυμά του προς τους δημιουργούς, ο Ποντίφικας δεν περιορίστηκε σε τυπικές αναφορές. Αντιθέτως, υιοθέτησε έναν τόνο άμεσο και παθιασμένο. «Μία από τις πιο πολύτιμες συνεισφορές του κινηματογράφου είναι ότι βοηθά τον θεατή να ξαναβρεί τον εαυτό του, να δει με καθαρό βλέμμα την πολυπλοκότητα της εμπειρίας του και, μέσα από αυτή τη διαδικασία, να ανακαλύψει μέρος της ελπίδας χωρίς την οποία η ύπαρξή μας μένει ατελής» υπογράμμισε. Κάλεσε τους καλλιτέχνες να αφυπνίσουν τη συνείδηση του κοινού, σημειώνοντας. «Βία, φτώχεια, εξορία, μοναξιά, εξαρτήσεις, ξεχασμένοι πόλεμοι. Αυτές οι πληγές απαιτούν να ιδωθούν και να ειπωθούν. Ο κινηματογράφος δεν εκμεταλλεύεται τον πόνο. Τον συνοδεύει και τον εξερευνά».

Η Cate Blanchett, συγκινημένη μετά την ακρόαση, εξήγησε στους δημοσιογράφους. «Τα λόγια του ήταν εξαιρετικά. Ελπίζω οι υπουργοί Πολιτισμού σε όλο τον κόσμο να εμπνευστούν από τα όσα είπε. Μίλησε για συμπόνια και για δέσμευση απέναντι στα προβλήματα του κόσμου».

Το Βατικανό είχε ήδη ανακοινώσει ότι η συνάντηση είχε ως στόχο την εξερεύνηση των δυνατοτήτων της καλλιτεχνικής δημιουργίας για την προώθηση των αξιών της Εκκλησίας και των ανθρωπιστικών ιδανικών. Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ δήλωσε χαρακτηριστικά ότι η εποχή μας έχει ανάγκη από «μάρτυρες ελπίδας, ομορφιάς και αλήθειας», τονίζοντας ότι «οι καλλιτέχνες μπορούν να ενσαρκώσουν αυτές τις αξίες μέσα από το έργο τους».

Πριν την έναρξη της τελετής, ο Ποντίφικας αποκάλυψε και τα αγαπημένα του κινηματογραφικά έργα, όλα άμεσα συνδεδεμένα με το θέμα της ελπίδας. Ανάμεσά τους βρίσκονται τα «La Vie Est Belle» του Frank Capra, «The Sound of Music» του Robert Wise, «Ordinary People» του Robert Redford και το «La Vita è Bella» του Roberto Benigni.

Η παρέμβασή του ολοκληρώθηκε με μια παρακαταθήκη που αντήχησε σε όλη την αίθουσα. «Ο κόσμος χρειάζεται ομορφιά για να μην βυθιστεί στην απόγνωση» είπε, υιοθετώντας την ιστορική φράση που απηύθυνε το 1965 η Εκκλησία προς τους καλλιτέχνες, στο τέλος της Β΄ Συνόδου του Βατικανού.

Τέτοιες συναντήσεις δεν είναι πρωτόγνωρες. Ο προκάτοχός του, Πάπας Φραγκίσκος, είχε το 2024 καλέσει στο Βατικανό περισσότερους από 100 κωμικούς, μεταξύ των οποίων οι Stephen Colbert, Whoopi Goldberg και Jimmy Fallon, σε μια διαφορετική αλλά εξίσου συμβολική τελετή.

Σε μια εποχή όπου ο κινηματογράφος δοκιμάζει τα όριά του ανάμεσα στη βιομηχανία, την τέχνη και την κοινωνική ευθύνη, η παρέμβαση του Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ λειτουργεί ως υπενθύμιση της ανθρωπιστικής δύναμης που εξακολουθεί να διαθέτει. Μια δύναμη που, όπως τόνισε ο ίδιος, μπορεί να φωτίσει πληγές, να συνοδεύσει τον άνθρωπο στις σκοτεινές του διαδρομές και να αναζωπυρώσει την πίστη στην ελπίδα και την ομορφιά.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

