Η Stella McCartney αποχαιρετά το κατάστημά της στην Old Bond Street με τον Robert De Niro

Η Stella McCartney αποχαιρέτησε το εμβληματικό της κατάστημα στην Old Bond Street με μια λαμπερή εκδήλωση την προηγούμενη εβδομάδα, προσκαλώντας φίλους και θαυμαστές της μόδας να γιορτάσουν μαζί της την αρχή της εορταστικής περιόδου. Η βραδιά είχε έναν ξεχωριστό καλεσμένο, τον θρυλικό ηθοποιό Robert De Niro, ο οποίος είχε την τιμή να δώσει το σύνθημα για την αντίστροφη μέτρηση των φωτεινών διακοσμήσεων μπροστά στο κατάστημα.

Μετά την τελετή, η Σκωτσέζα τραγουδίστρια Lulu προσέφερε ένα σύντομο μουσικό πρόγραμμα από το μπαλκόνι του καταστήματος, χαρίζοντας χαμόγελα στους παρευρισκόμενους, ανάμεσα στους οποίους ήταν οι Lola Clark, Bel Priestley, Tilly Clark, Marc Quinn, Sharleen Spiteri, Mary Charteris και Tracey Ullman. Οι καλεσμένοι απόλαυσαν κοκτέιλ και γλυκίσματα με μαρσμέλοου, ενώ οι ανακυκλωμένες εγκαταστάσεις από προηγούμενες εκδηλώσεις πρόσθεσαν μια παιχνιδιάρικη και γιορτινή νότα στον χώρο.

Η Stella McCartney δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για τη βραδιά: «Είμαι τόσο χαρούμενη που γιορτάζουμε απόψε και ανοίγουμε την εορταστική περίοδο. Το να έχουμε τον εμβληματικό Robert De Niro εδώ για την αντίστροφη μέτρηση των φωτισμών κάνει τη βραδιά ακόμα πιο ξεχωριστή», δήλωσε η σχεδιάστρια. Aνοιξε το κατάστημα στην Old Bond Street το 2018, λίγο μετά τον χωρισμό της από τον όμιλο Kering, ενώ προηγουμένως διατηρούσε κατάστημα στη Bruton Street για 15 χρόνια.

Η σχεδιάστρια αποκάλυψε ότι η μάρκα της έχει ήδη εξασφαλίσει νέα τοποθεσία για ένα καινούριο flagship κατάστημα που θα ανοίξει το επόμενο έτος, ενώ η Old Bond Street θα κλείσει μέχρι το τέλος του 2025. «Είστε οι πρώτοι που το ακούτε: το νέο μας κατάστημα στο Λονδίνο θα ανοίξει του χρόνου. Μέχρι τότε, απολαύστε τη Stellabration», πρόσθεσε.

Το κατάστημα στην Old Bond Street είχε σχεδιαστεί από την ίδια τη McCartney και την ομάδα της, συνδυάζοντας το antique με το high-tech, ενώ η σπειροειδής σκάλα φέρει έναν ρυθμό που θυμίζει Paul McCartney. Στο δωμάτιο δοκιμής, μαθήματα διαλογισμού από τον Bob Roth προσέφεραν μια αίσθηση γαλήνης και μια μεταφορική «αγκαλιά» σε κάθε πελάτη που επισκεπτόταν το κατάστημα.

Η Stellabration στην Old Bond Street ήταν μια βραδιά γεμάτη λάμψη, μουσική, κοκτέιλ και συγκίνηση – μια γιορτή που έφερε τη Stella McCartney και τους φίλους της πιο κοντά από ποτέ, εν αναμονή των επόμενων κεφαλαίων της μάρκας στη βρετανική πρωτεύουσα.

