17.11.2025

French chic: Τα loafers που θα αναβαθμίσουν κάθε σου χειμερινή εμφάνιση

le_loafers
Τα loafers αναδεικνύονται σε must-have παπούτσι του χειμώνα 2025, συνδυάζοντας διαχρονικότητα, άνεση και σύγχρονο στιλ
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο χειμώνας του 2025 φέρνει στο προσκήνιο μια από τις πιο αγαπημένες τάσεις της μόδας, τα loafers. Ακόμα κι αν η συλλογή σου με παπούτσια είναι ήδη πλήρης, πάντα υπάρχει χώρος για ένα ακόμα ζευγάρι που συνδυάζει άνεση, κομψότητα και διαχρονικότητα. Από τα κλασικά δερμάτινα σχέδια έως τα πιο πρωτοποριακά υβριδικά loafers με sneakers στοιχεία, η φετινή σεζόν προσφέρει επιλογές που μπορούν να φορεθούν τόσο στην καθημερινότητα όσο και σε πιο formal εμφανίσεις.

Το Παρίσι, όπως πάντα, δίνει το στίγμα της τάσης. Τα loafers δεν είναι απλώς ένα παπούτσι, αλλά ένα fashion statement που ολοκληρώνει κάθε outfit. Στους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας συνδυάζονται με tailored παντελόνια, δερμάτινα μπουφάν, μίνι φούστες και τζιν, αποδεικνύοντας την ευελιξία τους. Ακόμα και τα πιο bold σχέδια με prints ή pony hair κερδίζουν την προσοχή, ενώ τα κλασικά leather loafers παραμένουν μια ασφαλής και κομψή επιλογή για κάθε γκαρνταρόμπα.

le_loafers
https://www.instagram.com/lucyalston_/

Διάβασε επίσης: Η θεωρία του «λάθους πανωφοριού» θα αλλάξει τον τρόπο που ντύνεσαι αυτόν τον χειμώνα

Κλασικά σχέδια, όπως το Le Loafer του Saint Laurent, συνδυάζουν κομψότητα και άνεση με σύγχρονη αισθητική και παραμένουν μια επένδυση που δεν χάνει ποτέ τη γοητεία του. Το συγκεκριμένο σχέδιο, ελαφρώς εμπνευσμένο από την κουλτούρα των Mod, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το φθινόπωρο/χειμώνα 2023 και έχει ήδη γίνει staple σε πολλές capsule γκαρνταρόμπες. Αλλά δεν είναι μόνο ο οίκος Saint Laurent που έχει καθιερώσει το loafer ως iconic κομμάτι. Άλλοι οίκοι και ανεξάρτητοι σχεδιαστές δημιουργούν μοντέλα με πρωτοποριακές υφές, bold χρώματα και πολυτελείς λεπτομέρειες, προσφέροντας loafers για κάθε γούστο και προσωπικότητα.

le_loafers
https://www.instagram.com/burceninhayatindan/

Ο χειμώνας του 2025 επιβεβαιώνει ότι τα loafers δεν είναι απλώς ένα παπούτσι, αλλά ένα βασικό κομμάτι κάθε γκαρνταρόμπας. Συνδυάζουν διαχρονικότητα, άνεση και στιλ, ενώ ταυτόχρονα εξελίσσονται με τη μόδα, προσφέροντας επιλογές για κάθε προσωπικότητα. Από τα κλασικά δερμάτινα μέχρι τα πιο δημιουργικά και πρωτότυπα σχέδια, τα loafers είναι το απαραίτητο κομμάτι που θα σε συνοδεύσει από το πρωί έως το βράδυ, σε κάθε look και κάθε περίσταση.

Stradivarius 

stadivarius_loafers

Marks & Spencers 

Διάβασε επίσης: Tracksuits: Το ρούχο που επαναπροσδιορίζει την casual-chic αισθητική

Fashion
