Μουσική 17.11.2025

Η Mariah Carey έκανε το χριστουγεννιάτικο της comeback στα charts νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά

Το «All I Want for Christmas Is You» επέστρεψε στο Billboard Hot 100 πριν ακόμα μαζευτούν οι κολοκύθες του Halloween από τις αυλές
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η απρόσμενα πρώιμη επιστροφή του τραγουδιού «All I Want for Christmas Is You» στο Billboard Hot 100 επιβεβαιώνει για ακόμη μία χρονιά τη διαχρονική κυριαρχία της Mariah Carey. Το κλασικό πλέον χριστουγεννιάτικο κομμάτι επέστρεψε στη λίστα νωρίτερα από κάθε άλλη φορά, αξιοποιώντας μάλιστα τη δυναμική της περιόδου του Halloween, καθώς η τελευταία καταγραφή αφορά την εβδομάδα που ξεκινά στις 31 Οκτωβρίου.

Mariah Carrey
https://www.instagram.com/mariahcarey/

Διάβασε επίσης: Η Mariah Carey δίνει το σύνθημα για τα Χριστούγεννα με νέο «it’s time» video

Οι επιδόσεις του τραγουδιού διατηρούν σταθερή πορεία στις αρχές Νοεμβρίου τα πρόσφατα χρόνια. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Luminate για την τρέχουσα μέτρηση, το «All I Want for Christmas Is You» συγκέντρωσε 9.9 εκατομμύρια επίσημα streams, 942 χιλιάδες ραδιοφωνικές ακροάσεις και 1.000 πωλήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες μεταξύ 31 Οκτωβρίου και 6 Νοεμβρίου. 

Το «All I Want for Christmas Is You» κυκλοφόρησε το 1994 και χρειάστηκε να φτάσει μέχρι τον Δεκέμβριο του 2017 για να εισέλθει για πρώτη φορά στη δεκάδα του Hot 100. Δύο χρόνια αργότερα ανέβηκε στο Νο1, τίτλος που από τότε επανακατακτά κάθε γιορτινή περίοδο. Με συνολικά 18 εβδομάδες στην κορυφή, ως η 19η πρωτιά της Mariah Carey, το τραγούδι κατέχει την τρίτη μεγαλύτερη παραμονή στην ιστορία του chart και βρίσκεται στην κορυφή της λίστας Billboard Greatest of All Time Holiday 100 Songs.

Η πρόωρη επάνοδος του τραγουδιού επιβεβαιώνει ότι, για το αμερικανικό κοινό, τα Χριστούγεννα αρχίζουν πλέον πριν ακόμη κατέβουν οι κολοκύθες του Halloween από τις αυλές. Και η Mariah Carey, με την αξεπέραστη γιορτινή της παρουσία, παραμένει η αδιαμφισβήτητη «βασίλισσα» της εποχής.

Διάβασε επίσης: Η Mariah Carey επιστρέφει με το «Here For It All», το πρώτο της άλμπουμ μετά από 7 χρόνια

