Beauty 17.11.2025

Mom cut: Αυτό είναι το κούρεμα που θα σου γλιτώσει ώρες από το καθημερινό styling

Το Mom Cut 2025 είναι το πιο chic κούρεμα για γυναίκες που θέλουν να δείχνουν αβίαστα κομψές, σπαταλώντας λιγότερο χρόνο στο styling
Μαρία Χατζηγιάννη

Στον κόσμο της ομορφιάς του 2025, το Mom Cut ή αλλιώς Mom Chop επανέρχεται δυναμικά, αποδεικνύοντας ότι ένα μεσαίου μήκους κούρεμα μπορεί να είναι ταυτόχρονα πρακτικό και εξαιρετικά στιλάτο. Το μήκος του, ανάμεσα στο στήθος και τους ώμους, προσφέρει την άνεση που χρειάζεται κάθε πολυάσχολη γυναίκα, χωρίς όμως να θυσιάζει το στυλ.

Αυτή η σύγχρονη εκδοχή του είναι πιο πολύ από ένα «μεταβατικό» κούρεμα, είναι μία δήλωση αυτοπεποίθησης. Χαρακτηρίζεται από καθαρές γραμμές, ελάχιστο styling και αβίαστη κομψότητα. Στεγνώνει γρήγορα, χτενίζεται σε λίγα λεπτά και πάντα δείχνει περιποιημένο, αποδεικνύοντας ότι η ομορφιά μπορεί να συνυπάρχει με την ευκολία.

Διάβασε επίσης: Το sleek bob της Eva Longoria είναι το haircut που χρειάζεσαι για να αλλάξεις διάθεση

Σήμερα, το Mom Cut δεν έχει καμία σχέση με το παλιό στερεότυπο της «μαμαδίστικης» επιλογής. Στα social media, γυναίκες όλων των ηλικιών μοιράζονται τις μεταμορφώσεις τους, κόβοντας μήκη και ανανεώνοντας την εμφάνισή τους με σκοπό να νιώσουν ανάλαφρες και δυναμικές.

Το Mom Cut του 2025 είναι το απόλυτο hair statement για κάθε γυναίκα που θέλει να συνδυάσει στιλ και ευκολία. Είναι το κούρεμα που αποδεικνύει πως η ομορφιά δεν χρειάζεται θυσίες, αλλά μόνο λίγα εκατοστά μαλλιών για να σε ανανεώσει και να σε κάνει να νιώθεις πραγματικά δυναμική και κομψή.

Διάβασε επίσης: Lip flip: To trick που λατρεύει το TikTok για γεμάτα χείλη χωρίς ενέσεις

