Bella Hadid: Μιλά για τη μάχη με τη νόσο του Lyme με μια φωτογραφία «γροθιά στο στομάχι»

Το μοντέλο μοιράζεται στο Instagram τις δυσκολίες και την πραγματικότητα της χρόνιας ασθένειας
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Bella Hadid μιλάει ανοιχτά για τη μάχη της με τη νόσο του Lyme, αποκαλύπτοντας στο Instagram τον καθημερινό αγώνα και το άγχος της ιατρικής παρακολούθησης. Πιο πρόσφατα, μέσα από Stories, αναφέρθηκε στην «ιατρική αγωνία» που βιώνει, σχολιάζοντας πως η χρόνια κατάσταση της ασθένειας είναι δυστυχώς μια αλήθεια που την ακολουθεί.

Η 28χρονη supermodel έκανε συγκεκριμένα ένα post, όπου δημοσίευσε ένα μήνυμα από την influencer Alexandra Wildeson σχετικά με τη «διττότητα» της ζωής με χρόνια πάθηση. Σύμφωνα με την δεύτερη, η ζωή δεν είναι ποτέ μονόδρομος όταν έχεις συμπτώματα που αλλάζουν διαρκώς και η Bella απάντησε: «The medical anxiety is soooooo real», προσθέτοντας πως η ανάρτηση της Wildeson συγκέντρωσε ακριβώς όλες τις σκέψεις και τις καταστάσεις που βιώνει καθημερινά.

Να υπενθυμίσουμε πως το μοντέλο, είχε δημοσιεύσει πριν μήνες φωτογραφίες από νοσοκομειακό κρεβάτι, συνδεδεμένο με ορούς, δείχνοντας την ωμή πραγματικότητα της θεραπείας της ασθένειας.

Σε παλαιότερη ανάρτηση, η Bella περιέγραψε πως έχει βιώσει σχεδόν 15 χρόνια «αθέατου πόνου»: χρόνια κούραση, πόνοι στις αρθρώσεις, θολούρα στο μυαλό, άγχος και άλλα συμπτώματα. Σύμφωνα με την ίδια, «κάθε μικρό ή μεγάλο στρες» μπορεί να προκαλέσει φλεγμονή και έξαρση στα πιο ευάλωτα σημεία του οργανισμού της.

bella_hadid
https://www.instagram.com/bellahadid/

Η διάγνωση της Bella έγινε πριν πολλά χρόνια, το 2012, μαζί με τη μητέρα της Yolanda και τον αδερφό της Anwar, οι οποίοι επίσης πάσχουν από Lyme. Στο παρελθόν, έχει μιλήσει για μια περίοδο εντατικής θεραπείας: πάνω από 100 ημέρες αγωγής για Lyme και πιθανές συνεχιζόμενες λοιμώξεις, σύμφωνα με όσα έχει περιγράψει η ίδια.

bella_hadid
https://www.instagram.com/bellahadid/

Παρόλη τη σοβαρότητα της κατάστασης, η Bella Hadid έχει δηλώσει ότι αισθάνεται «επιτέλους υγιής» ενώ ευχαριστεί τη μητέρα της, την ιατρική ομάδα και τους νοσηλευτές που τη στηρίζουν καθ’ όλη τη διάρκεια της δύσκολης αυτής διαδρομής.

