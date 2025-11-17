GNTM: Η διπλή δοκιμασία που σόκαρε τους παίκτες και η αποχώρηση που συγκίνησε

Το επεισόδιο της 14ης Νοεμβρίου στο GNTM δεν άφησε κανέναν αδιάφορο, καθώς τα μοντέλα κλήθηκαν να τα δώσουν όλα σε ένα απαιτητικό challenge που συνδύαζε πασαρέλα και φωτογράφιση. Με τον ανταγωνισμό να ανεβαίνει κατακόρυφα και τους πιο έμπειρους να κερδίζουν γρήγορα έδαφος, δύο διαγωνιζόμενοι βρέθηκαν επικίνδυνα κοντά στην έξοδο.

Η φωτογράφιση της ημέρας είχε τίτλο «Red Lights», εμπνευσμένη από την κλασική ταινία Τα Κόκκινα Φανάρια. Τα μοντέλα χρειάστηκε να μεταφερθούν νοητά στον Πειραιά της δεκαετίας του ’50 και να αναβιώσουν μια εποχή φορτισμένη με μυστήριο, ένταση και ανείπωτα όνειρα.

Παρά το εντυπωσιακό concept, δύο παίκτες δεν κατάφεραν να δώσουν το αποτέλεσμα που περίμεναν οι κριτές: η Γιασμίν και ο Μιχάλης. Οι λήψεις τους θεωρήθηκαν αδύναμες σε σύγκριση με τους υπόλοιπους, γεγονός που τους οδήγησε στο bottom 2.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου στάθηκε και στους δύο, τονίζοντας ότι όσο το παιχνίδι προχωρά, κάθε αδυναμία γίνεται πιο εμφανής. Απευθυνόμενη στη Γιασμίν, τόνισε: «Όσο ανεβαίνει το επίπεδο, τόσο πιο ξεκάθαρο γίνεται ποιος μένει πίσω. Είναι δύσκολο να ακολουθείς όταν οι άλλοι τρέχουν μπροστά». Για τον Μιχάλη, η Ηλιάνα στάθηκε για ακόμη μία φορά στον… εσωτερικό του εγκλωβισμό: «Σου λέμε ξανά και ξανά ότι είσαι εξαιρετικός, από το πρόσωπο μέχρι το σώμα. Κι όμως, κάτι σε κρατάει πίσω. Βάζεις πραγματική προσπάθεια;»

Τελικά, αυτός που είδε την πόρτα της εξόδου ήταν ο Μιχάλης. Πριν φύγει, χάρισε μία ιδιαίτερα ζεστή αγκαλιά στην παρουσιάστρια, δείχνοντας τη συγκίνησή του. «Γνώριζα ότι ο ανταγωνισμός θα ήταν σκληρός και πως δεν θα ήταν εύκολο να φτάσω πολύ μακριά. Ήθελα απλά να αποκομίσω όσο περισσότερα μπορούσα. Αυτή η εμπειρία θα μου μείνει αξέχαστη», είπε στο cue του.

Ανάμεσα στις δυνατές στιγμές της βραδιάς του GNTM, η Ξένια κατάφερε να λάμψει. Με δύο εξαιρετικές λήψεις, κέρδισε την καλύτερη φωτογραφία της ημέρας και πήρε τα εύσημα από τον Εντουάρντο και τη Μιχαέλα.

