The Voice: Το τέλος των blind auditions και η δημόσια συγγνώμη του Πάνου Μουζουράκη στην Αρετή Κετιμέ

Οι blind auditions του The Voice έφτασαν στο πιο καυτό σημείο τους, με τους τέσσερις coaches να κυνηγούν τα τελευταία «διαμάντια» για να συμπληρώσουν τις ομάδες τους.

Το βράδυ της 14ης Νοεμβρίου, η αρένα του show πήρε φωτιά, καθώς κάθε εμφάνιση γινόταν αφορμή για… μάχη στις καρέκλες.

Απόλυτος πρωταγωνιστής της βραδιάς αναδείχθηκε ο Χρήστος Μάστορας, ο οποίος με το γνωστό του χιούμορ και την ενέργεια που τον χαρακτηρίζει κατάφερε να προσελκύσει τέσσερις νέους διαγωνιζόμενους: τον Ανδρέα Χατζηανδρέου, τον Σταύρο Γερμαλίδη, την Άννα Ηλιάδη και τη Θεοδώρα Αναγνωστοπούλου. Ακολούθησε σε «ψαριά» η Έλενα Παπαρίζου, που πρόσθεσε στο team της την Έλενα Χρυσοστόμου, τον Γιώργο Ζαμπέτα και τον Τάσο Παντζαρτζή. Την ομάδα του Γιώργου Μαζωνάκη εμπλούτισε ο Βαλάντης Βενετοκλής, ενώ η Αφροδίτη Διαμαντίδου επέλεξε να χτυπήσει τύμπανα στο team του Πάνου Μουζουράκη.





Η επόμενη βραδιά, στις 15/11, ήταν εξίσου εκρηκτική. Ο Μάστορας συνέχισε ακάθεκτος την ανοδική του πορεία, μαζεύοντας ακόμη πέντε ταλέντα. Στην ομάδα του εντάχθηκαν ο Γιώργος Σουρβίνος, η Χαρούλα Θαλασσινού, ο Θανάσης Αλεξόπουλος, ο Γιώργος Μεταξάς και –σε μια ιδιαίτερη στιγμή– ο Ιορδάνης Τεγκελίδης που ανέβηκε στη σκηνή μαζί με τον πατέρα του. Η Παπαρίζου ενισχύθηκε με τρεις ακόμη συμμετέχοντες: τον Γιώργο Δενέζη, τη Μαρία Βαρδάκη και τη Μαρία-Στέλλα Στεφανή. Παράλληλα, η Χαρά Ασημινάκη έκλεισε θέση στο team Μουζουράκη και ο Θάνος Γκραίκος επέλεξε τον Γιώργο Μαζωνάκη.





Ωστόσο, η πιο συγκινητική στιγμή ήρθε στο επεισόδιο της 16ης Νοεμβρίου, όταν στο πλατό εμφανίστηκε ως συνοδός της φίλης της Άννας Ψυχογιού η Αρετή Κετιμέ. Η παρουσία της προκάλεσε κύμα θαυμασμού στους coaches, με τον Γιώργο Μαζωνάκη να την αποθεώνει δημόσια. Ο Πάνος Μουζουράκης, αρκετά συγκινημένος, βρήκε την ευκαιρία να της ζητήσει ανοιχτά συγγνώμη για ένα παλιό σχόλιό του σε ερωτηματολόγιο, εξηγώντας πως είχε γίνει «για αστείο» στα πιο νεανικά και ασυγκράτητα χρόνια του. Η Αρετή δέχτηκε θερμά τη συγγνώμη, κλείνοντας τη στιγμή με χαμόγελο και συγκίνηση.





Οι blind auditions του «The Voice» έφτασαν στο τέλος τους και η μάχη για τα τελευταία spots στις ομάδες έγινε πιο δύσκολη από ποτέ.

