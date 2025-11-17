Η Taylor Swift πετυχαίνει νέο ραδιοφωνικό ρεκόρ με το The Fate of Ophelia

Η Taylor Swift προσθέτει ακόμη ένα σημαντικό επίτευγμα στη δισκογραφία της, καθώς το τραγούδι «The Fate of Ophelia» ανέβηκε στην κορυφή του Pop Airplay chart του Billboard, χαρίζοντάς της το 14ο Νο1 στη συγκεκριμένη κατάταξη. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύει το ήδη εντυπωσιακό ρεκόρ της, αφήνοντας πίσω της ονόματα όπως οι Justin Bieber, Maroon 5, Bruno Mars, Katy Perry και Rihanna, οι οποίοι μοιράζονται τη δεύτερη θέση με 11 κορυφές ο καθένας.

Το «The Fate of Ophelia» έκανε άλμα τριών θέσεων για να φτάσει στο Νο1 της λίστας της 22ας Νοεμβρίου, μετά την πρεμιέρα του στο Νο8 στις 18 Οκτωβρίου, καταγράφοντας την πρώτη είσοδο τραγουδιού καλλιτέχνη απευθείας στη δεκάδα από τότε που δημιουργήθηκε το Pop Airplay chart το 1992. Η άνοδος στην κορυφή ολοκληρώθηκε μέσα σε έξι εβδομάδες, ρυθμός που η Taylor Swift είχε να πετύχει από το «Bad Blood» το 2015.

Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο άλμπουμ «The Life of a Showgirl», το οποίο έχει ήδη κυριαρχήσει στο Billboard 200, ενώ το ίδιο το «The Fate of Ophelia» έχει παραμείνει για πέντε συνεχόμενες εβδομάδες στο Νο1 του Billboard Hot 100. Παράλληλα, το κομμάτι «Opalite» από το ίδιο άλμπουμ σημειώνει άνοδο από τη θέση 25 στη 20, κατακτώντας νέο προσωπικό υψηλό.

Η Taylor Swift συνεχίζει έτσι μια πορεία αδιάκοπων επιτυχιών, μετατρέποντας κάθε νέα κυκλοφορία σε πολιτιστικό φαινόμενο και επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά το εύρος της επιρροής της στη σύγχρονη ποπ μουσική.

