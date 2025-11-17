Nordic Mood: Το χριστουγεννιάτικο δάσος «ζωντανεύει» μέσα στο σπίτι

Η χριστουγεννιάτικη συλλογή Nordic Mood της JYSK φέρνει σκανδιναβική ζεστασιά στο σπίτι με γήινες αποχρώσεις, cozy διακόσμηση και φωτεινές γιορτινές πινελιές

Η φετινή χριστουγεννιάτικη συλλογή της JYSK αντλεί έμπνευση από τις σκανδιναβικές ρίζες της. Εμπνευσμένη από τις γήινες αποχρώσεις του πράσινου που κυριαρχούν στα σκανδιναβικά πευκοδάση, η νέα συλλογή Nordic Mood φέρνει στο σπίτι μια ζεστή και μαγική ατμόσφαιρα για τις γιορτές.

Καθώς οι μέρες γίνονται πιο κρύες και σκοτεινές, αναζητούμε τρόπους να φωτίσουμε το σπίτι μας και να δημιουργήσουμε μια αίσθηση θαλπωρής. Η νέα συλλογή της JYSK έχει σχεδιαστεί ακριβώς για αυτό, για να μας προσφέρει μια ζεστή, cozy και εορταστική ατμόσφαιρα, ιδανική για να απολαύσουμε τις πιο όμορφες στιγμές του χειμώνα.

Με σημείο αναφοράς το πράσινο της φύσης, η Nordic Mood ενώνει αντικείμενα διακόσμησης και υφάσματα σπιτιού, δημιουργώντας μια αρμονική, συνεκτική χριστουγεννιάτικη αισθητική.

Ντύστε το χριστουγεννιάτικο τραπέζι στα πράσινα

Η χριστουγεννιάτικη συλλογή Nordic Mood περιλαμβάνει το νέο τραπεζομάντιλο και τις βαμβακερές χαρτοπετσέτες της σειράς STJERNESTEN, σε απαλό πράσινο χρώμα με λεπτές εκτυπώσεις από νιφάδες χιονιού που τραβούν διακριτικά το βλέμμα γύρω από το τραπέζι. Ολοκληρώστε το σερβίρισμα με τη νέα κούπα και το πιάτο MALAKIT, από γυαλιστερή πράσινη πορσελάνη, που καθιστούν κάθε κομμάτι μοναδικό.

Για μια ολοκληρωμένη festive πινελιά, το μαξιλάρι PETALIT φέρνει τη νιφάδα χιονιού στο καθιστικό, ενώ τα νέα χάρτινα αστέρια HYRM διακοσμούν τα παράθυρα. Το τεχνητό χριστουγεννιάτικο δέντρο FENRIR προσθέτει μια χαλαρωτική, φυσική αίσθηση στο χώρο, εμπνέοντας γιορτινή ηρεμία και ισορροπία.

Κεντήματα και φως: Oι λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά

Παρότι η Nordic Mood εστιάζει στη φυσικότητα και την απλότητα, η φετινή χριστουγεννιάτικη συλλογή της JYSK περιλαμβάνει και πιο παραδοσιακές προτάσεις διακόσμησης.

Η δημοφιλής σειρά NELLIKE εμπλουτίζεται με νέα κεντημένα υφάσματα, στα οποία αποτυπώνονται χαριτωμένα μοτίβα όπως τύμπανα και χριστουγεννιάτικες καρδιές, σε μαξιλάρια και τραπεζομάντιλα που αποπνέουν νοσταλγία και αυθεντικότητα.

Τα Χριστούγεννα είναι η εποχή του φωτός και φέτος η JYSK παρουσιάζει πλήθος νέων φωτιστικών προτάσεων. Τα GARM και STJERNE λάμπουν σαν αστέρια, ενώ το φωτιζόμενο στεφάνι PYROP, με τα εύκαμπτα κλαδιά LED, αποτελεί ένα από τα highlights της συλλογής, δημιουργώντας εντυπωσιακές γιορτινές γωνιές.

Η χριστουγεννιάτικη συλλογή Nordic Mood και η υπόλοιπη εορταστική σειρά της JYSK θα είναι διαθέσιμες στα καταστήματα και online στο JYSK.gr από τις αρχές Οκτωβρίου 2025.

