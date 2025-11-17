Διακόσμηση 17.11.2025

60-30-10: Η μαγική φόρμουλα για χρωματική αρμονία σε κάθε δωμάτιο

Ο μαγικός κανόνας που αγαπούν οι interior experts και πώς μπορεί να μεταμορφώσει το σπίτι σου μέσα από απλούς, κομψούς συνδυασμούς χρωμάτων
Μαρία Χατζηγιάννη

Αν βρίσκεσαι στη φάση που διακοσμείς το σπίτι σου ή απλώς ανανεώνεις ένα δωμάτιο, είναι πολύ πιθανό να έχεις αναρωτηθεί πόσα χρώματα είναι ιδανικό να χρησιμοποιήσεις. Μπορεί κανείς να πει ότι δεν υπάρχουν απόλυτες απαγορεύσεις όταν μιλάμε για διακόσμηση, όμως υπάρχουν κάποιες κατευθύνσεις που λειτουργούν σαν πυξίδα και κάνουν το τελικό αποτέλεσμα πιο αρμονικό. Εκεί ακριβώς εμφανίζεται ο αγαπημένος κανόνας των ειδικών, ο κανόνας των τριών χρωμάτων.

Οι interior designers συμφωνούν πως τρία χρώματα είναι αρκετά για να δημιουργήσουν ισορροπία, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπουν στον χώρο να αποκτήσει προσωπικότητα και βάθος. Η πιο κλασική εφαρμογή του κανόνα είναι η γνωστή αναλογία 60-30-10. Το 60% αφορά τη βασική χρωματική απόχρωση του δωματίου, το 30% τη δευτερεύουσα και το 10% τη μικρή αλλά σημαντική πινελιά που λειτουργεί ως χρωματικός τονισμός. Με αυτή την ισορροπία, το μάτι ηρεμεί, το περιβάλλον δείχνει πιο δεμένο και το αποτέλεσμα είναι διαχρονικά κομψό.

Η λογική αυτού του κανόνα είναι απλή. Τα τρία χρώματα προσφέρουν ενδιαφέρον χωρίς ο χώρος να μετατρέπεται σε κουραστικό σύνολο. Eίναι ιδανικός για όσους μπερδεύονται εύκολα με τις επιλογές και χρειάζονται ένα σταθερό πλαίσιο που τους γλιτώνει από λάθη. Όταν αποκτήσεις μεγαλύτερη άνεση με το χρώμα, μπορείς να παίξεις με περισσότερους τόνους ή ακόμη και με πιο περίπλοκους συνδυασμούς, όμως η τριάδα αποτελεί πάντα την πιο ασφαλή αφετηρία.

Κάποιοι designers χρησιμοποιούν μικρές παραλλαγές όπως η αναλογία 70-20-10, η οποία δεν αλλάζει ουσιαστικά τη φιλοσοφία. Απλώς τονίζει ότι πρώτα επιλέγουμε την κυρίαρχη απόχρωση, στη συνέχεια τη συμπληρωματική και στο τέλος το χρώμα που λειτουργεί σαν ευχάριστη μικρή έκπληξη.

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν περισσότερα από τρία χρώματα

Η απάντηση είναι ναι και μάλιστα με εντυπωσιακά αποτελέσματα, αρκεί να υπάρχει σκέψη και μέτρο. Οι ειδικοί τονίζουν ότι μέχρι πέντε χρώματα μπορούν να συνυπάρξουν όμορφα μέσα σε έναν χώρο. Πέρα από αυτό το όριο ο κίνδυνος να γίνει το δωμάτιο οπτικά φορτωμένο αυξάνεται.

Τα τελευταία χρόνια, το colour drenching και η πιο σύγχρονη εκδοχή του, το double drenching, έχουν αλλάξει τον τρόπο που χειριζόμαστε το χρώμα στη διακόσμηση. Αντί για έντονες αντιθέσεις, περισσότεροι επιλέγουν διαφορετικούς τόνους της ίδιας χρωματικής οικογένειας σε τοίχους, πόρτες και ακόμη και στην οροφή. Το αποτέλεσμα είναι πιο ατμοσφαιρικό και αίσθηση που αγκαλιάζει τον χώρο ομοιόμορφα.

Τελικά μετράνε ως ξεχωριστά χρώματα οι τόνοι και οι αποχρώσεις

Εδώ οι γνώμες διαφέρουν. Κάποιοι πιστεύουν ότι όταν δύο αποχρώσεις είναι πολύ κοντά μεταξύ τους λειτουργούν σαν ένα ενιαίο χρώμα. Άλλοι υποστηρίζουν πως η προσθήκη μαύρου ή γκρι pigment μπορεί να κάνει την ίδια βάση να φαίνεται τελείως διαφορετική και άρα να μετρά ως ξεχωριστή απόχρωση. Αυτό που έχει πραγματικά σημασία είναι το πώς τις αντιλαμβάνεται το μάτι. Αν οι διαφορές είναι ανεπαίσθητες, θα διαβαστούν ως ένα ενιαίο χρώμα. Αν όμως η αλλαγή είναι έντονη, τότε το αποτέλεσμα μπορεί να μοιάζει εντελώς νέο.

Οι ειδικοί υπενθυμίζουν πως το φυσικό φως παίζει καθοριστικό ρόλο. Μια γκρι απόχρωση μπορεί να δείχνει μπλε, μοβ ή ακόμη και πράσινη ανάλογα με την ώρα της ημέρας. Γι αυτό συστήνουν πάντα δοκιμές με μικρά δείγματα πριν προχωρήσεις στην τελική επιλογή.

Οι κανόνες υπάρχουν για να καθοδηγούν και όχι για να περιορίζουν. Το σημαντικότερο είναι να δημιουργήσεις έναν χώρο που σε εκφράζει και σε κάνει να νιώθεις άνετα. Ξεκίνησε με τα τρία χρώματα ως βάση, εξερεύνησε τις παραλλαγές τους, παίξε με υφές και υλικά και άφησε το προσωπικό σου γούστο να οδηγήσει το αποτέλεσμα. Το σπίτι σου δεν χρειάζεται να είναι εκκεντρικό για να είναι ξεχωριστό, χρειάζεται μόνο να μοιάζει δικό σου.

