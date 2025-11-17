Living 17.11.2025

7 πράγματα που πρέπει να έχει κάθε σπίτι τον χειμώνα (και όλοι ξεχνάμε)

χειμώνας
Με λίγες μικρές αγορές, ή με πράγματα που ήδη έχεις αλλά ξεχνάς, μπορείς να δημιουργήσεις έναν ζεστό, προστατευμένο και λειτουργικό χώρο
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο χειμώνας δεν φέρνει μόνο κρύο και βροχές, φέρνει και μικρές καθημερινές ανάγκες που συχνά συνειδητοποιούμε… αφού τις χρειαστούμε. Από πρακτικά αντικείμενα που μας λύνουν τα χέρια μέχρι «χειμερινά σωσίβια» που προσφέρουν άνεση και ασφάλεια, υπάρχουν μερικά πράγματα που θα έπρεπε να βρίσκονται σε κάθε σπίτι αυτή την εποχή αλλά σχεδόν πάντα τα ξεχνάμε.

Αν θες ο χειμώνας να σε βρει έτοιμο και οργανωμένο, αυτά είναι τα 7 must-have αντικείμενα που πρέπει να έχεις πριν πιάσουν για τα καλά τα κρύα.

Διάβασε επίσης: Τα φετινά Χριστούγεννα είναι βουργουνδί – Δες πως θα υιοθετήσεις την τάση στο σπίτι σου

1. Ένα καλό θερμόμετρο χώρου

Μπορεί να φαίνεται απλό, αλλά λίγοι το έχουν. Ένα θερμόμετρο εσωτερικού χώρου σε βοηθά να ξέρεις πραγματικά πόσο κρύο έχει μέσα στο σπίτι, να ρυθμίσεις σωστά τη θέρμανση και να αποφύγεις την υπερκατανάλωση.

2. Πάπλωμα ή κουβέρτα βαριάς ύφανσης

Όσο ζεστή κι αν είναι η θέρμανση, οι κρύες νύχτες χρειάζονται ένα καλό, χειμερινό πάπλωμα. Η διαφορά στη θερμοκρασία σώματος είναι τεράστια και ο ύπνος πολύ πιο ποιοτικός.

3. Σετ μπαταριών και φακός (ή powerbank με φακό)

Οι διακοπές ρεύματος τον χειμώνα είναι πολύ πιο συχνές λόγω κακοκαιρίας. Ένας φακός ή powerbank με ενσωματωμένο φως είναι μικρή, αλλά σωτήρια λεπτομέρεια που δεν θες να ψάχνεις τελευταία στιγμή.

4. Αφυγραντήρας ή απορροφητικά υγρασίας

Το κρύο φέρνει υγρασία, και η υγρασία φέρνει μούχλα. Ένας αφυγραντήρας ή έστω μικρά απορροφητικά υγρασίας για ντουλάπες και δωμάτια βελτιώνουν τρομερά την ατμόσφαιρα στο σπίτι και μειώνουν το κρύο που κολλάει στους τοίχους.

5. Χαλιά ή μικρά πατάκια για τους κρύους χώρους

Μπορεί να φαίνονται διακοσμητικά, αλλά λειτουργούν σαν φυσική μόνωση. Ένα χαλί στο σαλόνι ή στο υπνοδωμάτιο κόβει το κρύο από το πάτωμα και κάνει τον χώρο αμέσως πιο cosy.

Ετοιμάζεσαι να στρώσεις χαλιά; Τα πιο συνηθισμένα λάθη που καταστρέφουν τη διακόσμησή σου

6. Ένα κουτί με χειμερινά «πρώτα βοηθειών»

Κρέμες για τα χέρια, lip balm, μάλλινες κάλτσες, θερμοφόρα, ζεστό patch για πλάτη/μέση, μικρά πράγματα που κάνουν τεράστια διαφορά όταν αρχίσει το τσουχτερό κρύο. Κι όμως, κανείς δεν τα έχει τακτοποιημένα σε ένα σημείο.

7. Ριχτάρια για καναπέ ή fleece κουβέρτες

Δεν χρειάζεται πάντα να ανάβεις τη θέρμανση. Ένα χουχουλιάρικο ριχτάρι στον καναπέ είναι ό,τι πρέπει για ταινίες, Netflix και ζεστή σοκολάτα. Πρακτικό, οικονομικό και άκρως χειμερινό.

Ο χειμώνας γίνεται πολύ πιο άνετος όταν το σπίτι είναι προετοιμασμένο. Με λίγες μικρές αγορές, ή με πράγματα που ήδη έχεις αλλά ξεχνάς, μπορείς να δημιουργήσεις έναν ζεστό, προστατευμένο και λειτουργικό χώρο που σου κάνει τη ζωή ευκολότερη.

Διάβασε επίσης: Modern gothic: Γιατί η σκοτεινή διακόσμηση είναι το νέο cozy

