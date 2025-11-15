Μουσικά Νέα 15.11.2025

Diamond Mode: Η Miley Cyrus λάμπει στο νέο επικό τραγούδι της για το Avatar: Fire and Ash

Η Miley Cyrus υπογράφει μια συγκινητική μπαλάντα για το νέο φιλμ του James Cameron, αντλώντας έμπνευση από τη δική της πορεία
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Miley Cyrus επιστρέφει δυναμικά στον χώρο των κινηματογραφικών soundtracks με το νέο της τραγούδι «Dream As One», μία μπαλάντα που συνοδεύει το «Avatar: Fire and Ash» του James Cameron και ήδη χαρακτηρίζεται ως μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της καριέρας της. Η πολυβραβευμένη τραγουδίστρια συνεργάστηκε στη συγγραφή του κομματιού με τον Mark Ronson, τον Andrew Wyatt και τον συνθέτη του soundtrack Simon Franglen, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που συνδυάζει ορχηστρική μεγαλοπρέπεια και βαθιά συναισθηματική ειλικρίνεια.

Σε μήνυμα που δημοσίευσε η ίδια η Miley Cyrus, ανέφερε ότι η διαδικασία δημιουργίας του τραγουδιού ήταν βαθιά προσωπική. Όπως έγραψε: «Το να γράψω αυτό το τραγούδι με τον Mark Ronson και τον Andrew Wyatt προήλθε κατευθείαν από την καρδιά. Κάθε στίχος θυμάται από πού ερχόμαστε, αντικατοπτρίζει πού βρισκόμαστε και κρατά ελπίδα για όσα έρχονται. Ήταν τιμή μου να δημιουργήσω κάτι τόσο προσωπικό για μια ταινία που αγγίζει τόσο βαθιά ανθρώπους σε όλον τον κόσμο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το τραγούδι θα ακούγεται στα end credits του φιλμ και ήδη ξεχωρίζει για την ατμόσφαιρα και το λυρισμό του. Με το χαρακτηριστικό της βάθος, η Miley Cyrus ξεκινά ψιθυριστά: «Η αγάπη μας δεν θα σβήσει ποτέ. Είμαστε διαμάντια στο σκοτάδι. Ακουμπώ το κεφάλι μου στο στήθος σου και ακούω την καρδιά σου». Το πιάνο χτίζει σιγά-σιγά ένταση μέχρι την κορύφωση του ρεφρέν, όπου η Cyrus τραγουδά: «Ακόμη και μέσα στον πόνο, ακόμη και μέσα στις στάχτες του ουρανού, όταν ονειρευόμαστε, ονειρευόμαστε ως ένα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η προσωπική της σχέση με τις θεματικές της ταινίας είναι καθοριστική. Πριν από μερικές εβδομάδες, η Miley Cyrus είχε εξηγήσει ότι το τραγούδι αντικατοπτρίζει τη δική της εμπειρία αναγέννησης μετά την καταστροφή του σπιτιού της από φωτιά το 2018. Όπως είχε δηλώσει: «Έχοντας επηρεαστεί προσωπικά από τη φωτιά και ξαναχτίζοντας τον εαυτό μου μέσα από τις στάχτες, αυτό το project έχει βαθιά σημασία για μένα. Ευχαριστώ τον Jim που μου έδωσε την ευκαιρία να μετατρέψω αυτή την εμπειρία σε μουσική θεραπεία. Τα θέματα της ταινίας για την ενότητα, τη θεραπεία και την αγάπη με αγγίζουν βαθιά». Η συμμετοχή των Mark Ronson και Andrew Wyatt ενισχύει ακόμη περισσότερο την πιθανότητα το «Dream As One» να βρεθεί στο επίκεντρο των βραβείων της επόμενης σεζόν. Οι δύο δημιουργοί έχουν ήδη κερδίσει Όσκαρ και Grammy για το τραγούδι «Shallow» από την ταινία «A Star Is Born», ενώ είχαν προταθεί για Όσκαρ και για το «I’m Just Ken» της ταινίας «Barbie».

Η Miley Cyrus δεν είναι ξένη στον κόσμο των κινηματογραφικών τραγουδιών, είχε υπογράψει το «Beautiful That Way» για την ταινία «The Last Showgirl», το οποίο είχε προταθεί για Χρυσή Σφαίρα. Το «Avatar: Fire and Ash», το τρίτο κεφάλαιο του επικού σύμπαντος του James Cameron μετά το «Avatar: The Way of Water», θα κυκλοφορήσει στις αμερικανικές αίθουσες στις 19 Δεκεμβρίου. Η ταινία υπόσχεται ενότητα, φαντασία και βαθύ συναίσθημα. Και η Miley Cyrus προσφέρει ακριβώς αυτό: ένα τραγούδι που φωτίζει μέσα στο σκοτάδι, σαν διαμάντι.

Avatar Avatar: Fire and Ash James Cameron Miley Cyrus soundtrack ΤΡΑΓΟΥΔΙ
