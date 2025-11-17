Fashion 17.11.2025

Η θεωρία του «λάθους πανωφοριού» θα αλλάξει τον τρόπο που ντύνεσαι αυτόν τον χειμώνα

Η θεωρία του «λάθους παλτό» ανατρέπει τους κανόνες του στιλ και αποκαλύπτει πως η απόλυτη κομψότητα κρύβεται στο απρόσμενο
Μαρία Χατζηγιάννη

Στον σύγχρονο κόσμο της μόδας, το παλτό παύει να αποτελεί απλώς λειτουργικό ένδυμα για τις ψυχρές ημέρες και μετατρέπεται σε εργαλείο στιλιστικού πειραματισμού. Οι τελευταίες πασαρέλες απέδειξαν πως οι συνδυασμοί που κάποτε θεωρούνταν ασύμβατοι, όπως ένα μεταλλικό puffer jacket με σκισμένο vintage τζιν ή ένα γούνινο παλτό με φόρμες, αποκτούν σήμερα απροσδόκητη αρμονία.

Η θεωρία του «λάθους παπουτσιού», που εισήγαγε η στιλίστρια Allison Bornstein, βρίσκει πλέον εφαρμογή και στο παλτό. Η έννοια του να επιλέγεις κάτι που «δεν ταιριάζει» γίνεται μέσο δημιουργίας ενός look με προσωπικότητα, ισορροπώντας ανάμεσα στο εκλεπτυσμένο και το ανεπιτήδευτο.

ysl.com

Ο Anthony Vaccarello για τον Saint Laurent έδωσε νέα πνοή στη βραδινή κομψότητα, συνδυάζοντας δερμάτινα bomber jackets με μεταξωτές τουαλέτες, ενώ η Miuccia Prada για τη Miu Miu απέδειξε πως ένα «dad jacket» μπορεί να αναδείξει ακόμη και την πιο θηλυκή pencil φούστα. Αντίστοιχα, η Tory Burch πειραματίστηκε με αντιθέσεις, συνδυάζοντας γούνινα jackets με γκρι φόρμες ή αντιανεμικά με κλασικά παντελόνια, αποδεικνύοντας πως η πραγματική κομψότητα βρίσκεται στην τόλμη. Από το πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κοκτέιλ, το «λάθος» παλτό μετατρέπεται σε δήλωση στιλ, εκεί όπου το απροσδόκητο γίνεται το νέο σωστό.

https://www.miumiu.com/

Η αισθητική του αναπάντεχου έχει περάσει πλέον σε κάθε πτυχή της γκαρνταρόμπας. Οι σχεδιαστές προτείνουν παλτά που συνδυάζουν διαφορετικές υφές, όπως μαλλί με νάιλον ή δέρμα με μετάξι, αναδεικνύοντας την αντίθεση ως το νέο κλειδί της κομψότητας. Οι πιο σύγχρονες προσεγγίσεις επικεντρώνονται στην αντίθεση ανάμεσα στη φόρμα και στη διάθεση. Ένα utility jacket μπορεί να γίνει το ιδανικό αντίβαρο για ένα αέρινο slip dress, ενώ ένα υπερμεγέθες παλτό από οικολογική γούνα χαρίζει δραματικότητα σε μια κατά τα άλλα casual εμφάνιση. Η έννοια του «so wrong, it’s right» δεν είναι απλώς ένα σύνθημα, αλλά μια φιλοσοφία που αναδεικνύει τη μόδα ως μέσο ελευθερίας.

https://www.toryburch.com/

Η νέα εποχή του styling σε προσκαλεί να αναθεωρήσεις όσα γνωρίζεις για τους στιλιστικούς συνδυασμούς. Δεν υπάρχει πια «σωστό» και «λάθος» παλτό, μόνο προτάσεις που εκφράζουν τη διάθεση της στιγμής. Μπορείς να φορέσεις το ίδιο παλτό το πρωί με sneakers και το βράδυ με ψηλοτάκουνα, αποδεικνύοντας πως το στιλ δεν ορίζεται από κανόνες αλλά από στάση. Η μόδα σήμερα επιβραβεύει την αντίθεση, τη φαντασία και το θάρρος να φορέσεις αυτό που κάνει την εικόνα σου μοναδική.

