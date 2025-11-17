Radio & Podcast 17.11.2025

Ο Dr Chris στο Mad Radio 106,2: «Θέλω στο μέλλον να κάνω τη δική μου skincare σειρά»

Ο Dr Chris μιλά στη Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου για τις σπουδές, την ομορφιά, το MadWalk 2025, τα TikTok trends, τις συνεργασίες και τα χριστουγεννιάτικα σχέδιά του
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο Dr Chris, ή αλλιώς Chris Karakatsanis ήταν καλεσμένος στο Mad Radio 106,2 στην εκπομπή Mad Weekend Morning με τη Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου, Διευθύντρια του Mad.gr.

Τον πρωτογνωρίσαμε στο TikTok, τότε που ακόμη σπούδαζε Ιατρική στην Πάτρα και κατέγραφε με χιούμορ τις μικρές τραγωδίες και τα αδιέξοδα της φοιτητικής του καθημερινότητας. Σιγά-σιγά, όμως, ο κόσμος του άρχισε να ανοίγει. Συνεργασίες με μεγάλα beauty brands που δεν θυμίζουν σε τίποτα τις συνηθισμένες διαφημίσεις, vlogs με voiceover που θυμίζει Google Translate και ακραίες Halloween μεταμορφώσεις που τον καθιέρωσαν, όχι άδικα, ως το ελληνικό alter ego της Heidi Klum.

Κι ενώ η δημιουργικότητά του εξελισσόταν, κατάφερε παράλληλα να ολοκληρώσει την Ιατρική ακριβώς στα 6 χρόνια και τώρα βρίσκεται κοντά στο να τελειώσει και το μεταπτυχιακό του στην αισθητική ιατρική. Την ίδια στιγμή, έχει περπατήσει σε πασαρέλες για μεγάλα brands, αποδεικνύοντας ότι μπορεί να κινείται με την ίδια άνεση τόσο πάνω σε ένα runway όσο και μέσα σε ένα εργαστήριο.

Μέσα σε όλον αυτόν τον δημιουργικό τυφώνα, ο Dr Chris αποτελεί έναν από τους fashion heroes του φετινού MadWalk 2025 by Three Cents, του μεγαλύτερου fashion–music project, που φέτος γιορτάζει τα 15 χρόνια του. Όπως αποκάλυψε και ο ίδιος, αγαπά κάθε event του MAD, αφού από πολύ μικρός έδινε πάντα το παρών σε όλες τις διοργανώσεις, με το MadWalk να έχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά του. Για τη φετινή του συμμετοχή δεν μπορεί να αποκαλύψει πολλά, όμως το μόνο σίγουρο είναι πως θα είναι για μια ακόμη φορά iconic.

Η Sabrina Carpenter ανακοίνωσε πρόσφατα το πρώτο της μεγάλο κινηματογραφικό βήμα, ένα μιούζικαλ εμπνευσμένο από την «Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων». Με αφορμή αυτή την είδηση, ο Dr Chris κλήθηκε να απαντήσει στο αιώνιο δίλημμα: υποκριτική ή τραγούδι; «Καλύτερα να ρωτήσουμε το τραγούδι και την υποκριτική», είπε με χιούμορ. «Και στα δύο πιστεύω πως θα ήμουν κάπως καλός, απλώς δεν θα έκανα τίποτα αν δεν ένιωθα ότι είμαι 100% καλός σε αυτό». Βέβαια, αν πότε η καριέρα του τον έβγαζε πάνω στη μουσική σκηνή, σίγουρα θα τη μοιραζόταν με την Ariana Grande και την Ελένη Φουρέιρα.

Αυτή τη στιγμή στο TikTok κυκλοφορεί ένας ήχος που έχει παρασύρει celebrities και χρήστες κάθε ηλικίας να χορεύουν στον ρυθμό του. Ο λόγος για το «Whut’s Up» των 4 Blondies και το remix που έχει δημιουργηθεί, μπλέκοντάς το με το «Bizz in the Trap» της Nicki Minaj. Αν και ο Dr Chris γνωρίζει καλά το trend, παραδέχτηκε πως δεν το έχει δοκιμάσει, καθώς δεν του αρέσει να ανακυκλώνει τις τάσεις. «Μου αρέσει να εμπνέομαι από άλλα videos που βλέπω, αλλά θέλω το περιεχόμενό μου να είναι original», εξήγησε. Αλλά δεν αντιστάθηκε στη Νατάσσα και έκαναν μαζί το viral tiktok trend…

Με αφορμή το MAD Christmas, το πιο γιορτινό αφιέρωμα του Mad.gr όπου θα βρει κανείς προτάσεις για μόδα, ομορφιά, μουσική, σινεμά και γενικότερα τα πάντα γύρω από το εορταστικό κλίμα, μίλησε για το πώς σκοπεύει να περάσει τα φετινά Χριστούγεννα. «Ακριβώς πριν τα Χριστούγεννα θα πάω στη Ρώμη για την ορκωμοσία μου. Μετά θα ήθελα να είμαι στην Αθήνα για τις γιορτές».

Το ρόδι είναι ένα από τα πιο δημοφιλή φρούτα του χειμώνα, γνωστό για τα θρεπτικά του συστατικά και τα οφέλη του στην ενέργεια, τη διάθεση και την ευεξία, ωστόσο παραδέχτηκε ότι ποτέ δεν το έχει δοκιμάσει. «Δεν μου αρέσει το ρόδι, δεν έχω φάει ποτέ στη ζωή μου. Τρώω πολύ συγκεκριμένα πράγματα», είπε, προσθέτοντας ότι του αρέσουν μπανάνες, μήλα και καρπούζι, ενώ τα λαχανικά τα καταναλώνει μόνο επειδή πρέπει.

Η Dua Lipa ανακοίνωσε ότι μπαίνει δυναμικά στον χώρο της ομορφιάς με τη δική της σειρά skincare, προχωρώντας στο επόμενο βήμα μετά από πολλά χρόνια ως ambassador της beauty σειράς του οίκου Saint Laurent. Ως δημιουργός που έχει συνεργαστεί με πολλά beauty brands, απάντησε στο ερώτημα αν θα δημιουργούσε ποτέ τη δική του σειρά: «Το έχω σκεφτεί, αλλά θα το έκανα πιο μετά». Για τους λόγους που αποφάσισε να ασχοληθεί με τον κόσμο της ομορφιάς και μέσω της ιατρικής, εξήγησε: «Πιστεύω ότι η εμφάνιση αντανακλά την ψυχολογία». Πρόσθεσε δε ότι το πιο συχνό λάθος που κάνει κανείς είναι η λανθασμένη επιλογή προϊόντων, η οποία μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα και τη φροντίδα της επιδερμίδας.

Αν και η μόδα και η ομορφιά μας έχει αποδείξει πολλές φορές ότι η προσωπική του παιδική χαρά, η διακόσμηση μοιάζει να είναι εκτός των προτεραιοτήτων του: «Μου αρέσει η διακόσμηση αλλά δεν ασχολούμαι ποτέ. Το σπίτι μου στην Πάτρα έξι χρόνια όπως το πήρα έτσι το άφησα».

Σύμφωνα με μικρά και έξυπνα διακοσμητικά tricks ακόμα και το πιο μικρό σαλόνι μπορεί να δείχνει μεγάλο αν έχει έπιπλα χωρίς μπράτσα, χαλιά στο σωστό μήκος και μεγάλους καθρέφτες. Εκεί μίλησε και για τη σχέση που έχει με τον καθρέφτη: «Έχω μια νορμάλ σχέση. Πολλοί νομίζουν ότι κοιτάζομαι όλη μέρα, αλλά το κάνω όπως όλος ο κόσμος».

Η συζήτηση στράφηκε στο σινεμά, με αφορμή την είδηση ότι η Sydney Sweeney έχασε τα δεκαπέντε κιλά που χρειάστηκε να πάρει για την ταινία «Christy». Ο ίδιος παραδέχεται ότι δεν πηγαίνει συχνά στον κινηματογράφο και προτιμά να βλέπει ταινίες στο Netflix: «Αυτή τη στιγμή βλέπω το Boots. Γενικότερα απολαμβάνω να βλέπω εύκολες σειρές, τύπου teenage drama».

