Mad Radio News 16.11.2025

Ο Νικόλας Φραγκιουδάκης στο Mad Radio 106.2: «Ξεκίνησα τα βίντεο για τα ζώδια μετά από έναν χωρισμό»

Ο γνωστός ηθοποιός και TikToker μίλησε για τα ζώδια αλλά και τα επαγγελματικά του
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Καλεσμένος στο Mad Radio 106,2 και στην εκπομπή Mad Weekend Morning με τη Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου, Διευθύντρια του Mad.gr, βρέθηκε ο ηθοποιός και TikToker Νικόλας Φραγκιουδάκης και μίλησε για τα ζώδια και την επαγγελματική του ζωή. 

Ο Νικόλας Φραγκιουδάκης είναι ηθοποιός, θεατρολόγος, σκηνοθέτης, δάσκαλος υποκριτικής, ψηφιακός δημιουργός και standup comedian! Ασχολήθηκε πολλά χρόνια με το θέατρο ρεπερτορίου και έχει δουλέψει με σημαντικούς σκηνοθέτες της χώρας. Τα τελευταία χρόνια διατηρεί σχολή υποκριτικής στο θέατρο 104 με 100 μαθητές. Από το 2022 και μετά χαράζει το δικό του δρόμο ως performer στο stand up comedy. Είναι επίσης γνωστός για την διαδικτυακή του persona και τα viral videos για τα ζώδια καθώς και για την επιρροή του στον κόσμο.

Διάβασε επίσης: Ηλίας Μπόγδανος στο Mad Radio 106.2: «Έχουμε επιλέξει μια πολύ δυνατή διασκευή για το MadWalk»

Αναφορικά με το πώς ξεκίνησε τα βίντεο με τα ζώδια στο TikTok, ο Νικόλας είπε: «Είναι τραγελαφικό γιατί όλα ξεκίνησαν από έναν χωρισμό. Ήμουν δυστυχισμένος, κουρέλι, δεν ήξερα τι να κάνω και τότε πέτυχα στο διαδίκτυο ένα άρθρο για το πώς αντιδρά το κάθε ζώδιο σε έναν χωρισμό. Κι έτσι παίρνω το κινητό και αρχίζω να το οπτικοποιώ. Για πλάκα, χωρίς κείμενο, χωρίς μοντάζ, χωρίς τίποτα, το ανεβάζω στα social media και την επόμενη μέρα είχε εκατομμύρια views κι έτσι γεννήθηκε αυτή η ιδέα. Κι έτσι η δυστυχία μου έφερε την ευτυχία!».

Να σημειώσουμε πως ο ίδιος είναι Κριός, τονίζοντας πως είναι ένα πολύ δυναμικό ζώδιο και δύσκολο να το διαχειριστούν οι υπόλοιποι. «Είμαι ταγμένος, είμαι γεννημένος για την υποκριτική», αποκάλυψε αμέσως μετά όσον αφορά την απόφασή του να γίνει ηθοποιός, παρόλο που από μικρός ήθελε να ασχοληθεί με την κτηνιατρική.

Όταν η συζήτηση πήγε στο MadWalk 2025 by Τhree Cents, που επιστρέφει για 15η συνεχόμενη χρονιά, την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025, στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου, Tae Kwon Do, ο Νικόλας παραδέχτηκε: «Αγαπώ την μόδα και την μουσική και έτσι όπως τα παντρεύετε προσφέρουν ένα καταπληκτικό θέαμα! Θα ήθελα και θα μπορούσα να περπατήσω κι εγώ στη πασαρέλα με το ύφος Λιονταριού!».

Για το άρθρο του Mad.gr αναφορικά με το ότι μερικά ζώδια καίνε ακόμα και το νερό για τσάι, ενώ άλλα φτιάχνουν πιάτα που θα ζήλευε και ένας σεφ με αστέρι Michelin, ο Νικόλας τόνισε πως σαν Κριός τα κάνει όλα τέλεια στη κουζίνα, σε αντίθεση με τον Τοξότη και τον Ιχθύ!

¨Σχετικά με τον Σκορπιό – που είναι και ο μήνας του – και για τα σημάδια που επιβεβαιώνουν ότι σε θέλει, ο ίδιος αποκάλυψε από μεριάς του πως το ζώδιο αυτό θα σε κοιτάξει βαθιά στα μάτια και θα σου πει «ξέρω οτι ξέρεις» ή «υπόσχομαι ότι θα είμαι μαζί για πάντα». Ο Σκορπιός, επίσης, άμα σε ερωτευτεί δεν μπορείς να πάρεις ανάσα, είναι αρκετά προστατευτικός, όμως ξέρει να αγαπάει και είναι αρκετά πιστός!

Αναφορικά με τα ζώδια που τρελαίνονται για τα Χριστούγεννα, ο Νικόλας εξήγησε πως του αρέσουν πολύ, ωστόσο του προκαλούν μια θλίψη και νοσταλγία ενώ για τα ζώδια που έχουν τσακωθεί με τον χρόνο, που σύμφωνα με τον ίδιο νικητής σε αυτή τη κατηγορία είναι χωρίς αμφιβολία ο Τοξότης, αποκάλυψε πως εκείνος σαν άνθρωπος είναι των άκρων, είτε θα φτάσει πολύ νωρίς στο ραντεβού του, είτε πιο αργά.

Έπειτα, ήρθε η ώρα των πιο… άπιστων ζωδίων, με τον Νικόλα να επιβεβαιώνει το άρθρο του Mad.gr, πως δηλαδή, Δίδυμος-Τοξότης,Ιχθύς είναι η επικίνδυνη τριάδα, προσθέτοντας και τον Κριό! Όσον αφορά το φλερτ και τα ζώδια που δεν μπορούν με τίποτα να σταματήσουν να φλερτάρουν ακόμα κι όταν είναι σε σχέση, υπογράμμισε πως ναι μεν το φλερτ είναι κατά κάποιον τρόπο υγιές ωστόσο όταν βρίσκεται ο ίδιος σε σχέση, το θεωρεί απιστία.

Προς το τέλος, ο Νικόλας Φραγκιουδάκης αποκάλυψε πως κατάγεται από την Κρήτη και με αφορμή αυτό η κουβέντα πήγε στο δυσάρεστο συμβάν των τελευταιών ημερών με την βεντέτα, αναφέροντας πως ακόμα συμβαίνουν αυτά τα σκηνικά και πως μάλιστα μια φορά το καλοκαίρι βρισκόταν σε μια ταβέρνα ενός χωριού της Κρήτης και ξαφνικά άρχισαν να πέφτουν μπαλωθιές και αμέσως ο ιδιοκτήτης τους πήρε και τους πήγε σε ένα καταφύγιο. Παράλληλα, μίλησε και για μερικά αστεία περιστατικά που του συμβαίνουν στον δρόμο, όπου περαστικοί τον ρωτούν να μαντέψει τι ζώδιο είναι, ενώ δεν έχουν μιλήσει ούτε 1 λεπτό!

Να σημειώσουμε πως η «Κοσμική Αγάπη» επιστρέφει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στον Σταυρό του Νότου Plus στις 27 Νοεμβρίου, με τον Νικόλα Φραγκιουδάκη να είναι πιο αστείος, πιο μουσικος και πιο… αστρολογικός από ποτέ! Ο ίδιος ανεβαίνει ξανά στη σκηνή με ένα ολοκαίνουργιο stand-up comedy show γεμάτο χιούμορ, μουσική και συναστρίες. Μαζί του, η Joanna Drigo, μόνιμη συνεργάτιδα του Νικόλα, στην κιθάρα και στη φωνή, δίνει στη βραδιά τη δική της φωτεινή μουσική υπογραφή. Φέτος, στην παρέα προστίθεται και ο Tom Yosi στις κιθάρες (ακουστική & ηλεκτρική). φέρνοντας φρέσκο ήχο και ενέργεια στη σκηνή.

Διάβασε επίσης: Ο Μάνος Καμακάρης στο Mad Radio 106,2:Εκτός από makeup artist είναι gamer και φανατικός συλλέκτης LEGO

Δες κι αυτό… 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
mad radio 106.2 Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου Νικόλας Φραγκιουδάκης ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Πώς να χρησιμοποιήσεις ένα highlighter για να «διορθώσεις» κάθε ατέλεια

Πώς να χρησιμοποιήσεις ένα highlighter για να «διορθώσεις» κάθε ατέλεια

16.11.2025
Επόμενο
Frankenstein: Όλοι οι κρυφοί κώδικες που κρύβονται πίσω από τα κοστούμια

Frankenstein: Όλοι οι κρυφοί κώδικες που κρύβονται πίσω από τα κοστούμια

16.11.2025

Δες επίσης

Ανεπανάληπτες στιγμές on air: Οι παραγωγοί του Mad Radio 106.2 μοιράζονται τις δικές τους ιστορίες
Mad Radio News

Ανεπανάληπτες στιγμές on air: Οι παραγωγοί του Mad Radio 106.2 μοιράζονται τις δικές τους ιστορίες

14.11.2025
Rawdogging boredom: Η πλήξη επιστρέφει στη μόδα – Το viral TikTok trend που κάνει καλό στην ψυχική υγεία
Social & Tech

Rawdogging boredom: Η πλήξη επιστρέφει στη μόδα – Το viral TikTok trend που κάνει καλό στην ψυχική υγεία

13.11.2025
Τα cult ελληνικά memes που εξηγούν καλύτερα τη ζωή μας απ’ ό,τι ένας ψυχολόγος
Social & Tech

Τα cult ελληνικά memes που εξηγούν καλύτερα τη ζωή μας απ’ ό,τι ένας ψυχολόγος

13.11.2025
«What’s up?»: Το TikTok trend που έχει ξετρελάνει ακόμη και τους stars
Social & Tech

«What’s up?»: Το TikTok trend που έχει ξετρελάνει ακόμη και τους stars

12.11.2025
H Αντιγόνη Βιντιάδη στο Talk to MAD: «Θέλω να νιώθει το παιδί μου ότι η μαμά του είναι δυνατή και ανεξάρτητη»
Mad Radio News

H Αντιγόνη Βιντιάδη στο Talk to MAD: «Θέλω να νιώθει το παιδί μου ότι η μαμά του είναι δυνατή και ανεξάρτητη»

12.11.2025
Sledging: To dating trend της Gen Z που κάνει τις σχέσεις να τελιώνουν πριν λιώσει το χιόνι
Social & Tech

Sledging: To dating trend της Gen Z που κάνει τις σχέσεις να τελιώνουν πριν λιώσει το χιόνι

11.11.2025
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου «ανέβασε» τον εαυτό της σε AI και έγινε viral
Social & Tech

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου «ανέβασε» τον εαυτό της σε AI και έγινε viral

11.11.2025
Η πιο εθιστική λειτουργία του Spotify μόλις κυκλοφόρησε
Social & Tech

Η πιο εθιστική λειτουργία του Spotify μόλις κυκλοφόρησε

11.11.2025
Ο Γιάννης Τουμπάνος στο Talk to MAD: Από το μικρόφωνο του Mad Radio 106,2 στον ρόλο του πατέρα
Mad Radio News

Ο Γιάννης Τουμπάνος στο Talk to MAD: Από το μικρόφωνο του Mad Radio 106,2 στον ρόλο του πατέρα

10.11.2025
Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

Ψήφισε ΕΔΩ τον υποψήφιο που θες να περπατήσει στην πασαρέλα του MadWalk 2025 by Three Cents

Ψήφισε ΕΔΩ τον υποψήφιο που θες να περπατήσει στην πασαρέλα του MadWalk 2025 by Three Cents

Οι 10+1 χαρακτήρες που θα έπρεπε να είχαν κάνει δικό τους κανάλι στο Υoutube

Οι 10+1 χαρακτήρες που θα έπρεπε να είχαν κάνει δικό τους κανάλι στο Υoutube

Από τον κλασσικό «κακό» μέχρι την «αθώα ξανθιά»: Οι ήρωες που δεν λείπουν από καμία ελληνική σειρά

Από τον κλασσικό «κακό» μέχρι την «αθώα ξανθιά»: Οι ήρωες που δεν λείπουν από καμία ελληνική σειρά

Τα φετινά Χριστούγεννα είναι βουργουνδί – Δες πως θα υιοθετήσεις την τάση στο σπίτι σου

Τα φετινά Χριστούγεννα είναι βουργουνδί – Δες πως θα υιοθετήσεις την τάση στο σπίτι σου

Μαζί στην κορυφή της ακροαματικότητας ΣΚΑΪ και Sfera και στη νέα μέτρηση!

Μαζί στην κορυφή της ακροαματικότητας ΣΚΑΪ και Sfera και στη νέα μέτρηση!

Έπεσε μαύρο στην “πειρατεία”! Κατέβηκε η παράνομη μετάδοση των αθλητικών μεταδόσεων της Euroleague

Έπεσε μαύρο στην “πειρατεία”! Κατέβηκε η παράνομη μετάδοση των αθλητικών μεταδόσεων της Euroleague

Νέες χρηματοδοτήσεις ταινιών από την ΕΡΤ

Νέες χρηματοδοτήσεις ταινιών από την ΕΡΤ

Ποιοι θα πάνε με Τσίπρα

Ποιοι θα πάνε με Τσίπρα

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Οι ΗΠΑ βλέπουν την Ελλάδα ως ενεργειακό εταίρο

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Οι ΗΠΑ βλέπουν την Ελλάδα ως ενεργειακό εταίρο

Γιατί η πράσινη ενέργεια δεν ρίχνει (ακόμη) τους λογαριασμούς ρεύματος

Γιατί η πράσινη ενέργεια δεν ρίχνει (ακόμη) τους λογαριασμούς ρεύματος