Ο Νικόλας Φραγκιουδάκης στο Mad Radio 106.2: «Ξεκίνησα τα βίντεο για τα ζώδια μετά από έναν χωρισμό»

Καλεσμένος στο Mad Radio 106,2 και στην εκπομπή Mad Weekend Morning με τη Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου, Διευθύντρια του Mad.gr, βρέθηκε ο ηθοποιός και TikToker Νικόλας Φραγκιουδάκης και μίλησε για τα ζώδια και την επαγγελματική του ζωή.

Ο Νικόλας Φραγκιουδάκης είναι ηθοποιός, θεατρολόγος, σκηνοθέτης, δάσκαλος υποκριτικής, ψηφιακός δημιουργός και standup comedian! Ασχολήθηκε πολλά χρόνια με το θέατρο ρεπερτορίου και έχει δουλέψει με σημαντικούς σκηνοθέτες της χώρας. Τα τελευταία χρόνια διατηρεί σχολή υποκριτικής στο θέατρο 104 με 100 μαθητές. Από το 2022 και μετά χαράζει το δικό του δρόμο ως performer στο stand up comedy. Είναι επίσης γνωστός για την διαδικτυακή του persona και τα viral videos για τα ζώδια καθώς και για την επιρροή του στον κόσμο.

Αναφορικά με το πώς ξεκίνησε τα βίντεο με τα ζώδια στο TikTok, ο Νικόλας είπε: «Είναι τραγελαφικό γιατί όλα ξεκίνησαν από έναν χωρισμό. Ήμουν δυστυχισμένος, κουρέλι, δεν ήξερα τι να κάνω και τότε πέτυχα στο διαδίκτυο ένα άρθρο για το πώς αντιδρά το κάθε ζώδιο σε έναν χωρισμό. Κι έτσι παίρνω το κινητό και αρχίζω να το οπτικοποιώ. Για πλάκα, χωρίς κείμενο, χωρίς μοντάζ, χωρίς τίποτα, το ανεβάζω στα social media και την επόμενη μέρα είχε εκατομμύρια views κι έτσι γεννήθηκε αυτή η ιδέα. Κι έτσι η δυστυχία μου έφερε την ευτυχία!».

Να σημειώσουμε πως ο ίδιος είναι Κριός, τονίζοντας πως είναι ένα πολύ δυναμικό ζώδιο και δύσκολο να το διαχειριστούν οι υπόλοιποι. «Είμαι ταγμένος, είμαι γεννημένος για την υποκριτική», αποκάλυψε αμέσως μετά όσον αφορά την απόφασή του να γίνει ηθοποιός, παρόλο που από μικρός ήθελε να ασχοληθεί με την κτηνιατρική.

Όταν η συζήτηση πήγε στο MadWalk 2025 by Τhree Cents, που επιστρέφει για 15η συνεχόμενη χρονιά, την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025, στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου, Tae Kwon Do, ο Νικόλας παραδέχτηκε: «Αγαπώ την μόδα και την μουσική και έτσι όπως τα παντρεύετε προσφέρουν ένα καταπληκτικό θέαμα! Θα ήθελα και θα μπορούσα να περπατήσω κι εγώ στη πασαρέλα με το ύφος Λιονταριού!».

Για το άρθρο του Mad.gr αναφορικά με το ότι μερικά ζώδια καίνε ακόμα και το νερό για τσάι, ενώ άλλα φτιάχνουν πιάτα που θα ζήλευε και ένας σεφ με αστέρι Michelin, ο Νικόλας τόνισε πως σαν Κριός τα κάνει όλα τέλεια στη κουζίνα, σε αντίθεση με τον Τοξότη και τον Ιχθύ!

¨Σχετικά με τον Σκορπιό – που είναι και ο μήνας του – και για τα σημάδια που επιβεβαιώνουν ότι σε θέλει, ο ίδιος αποκάλυψε από μεριάς του πως το ζώδιο αυτό θα σε κοιτάξει βαθιά στα μάτια και θα σου πει «ξέρω οτι ξέρεις» ή «υπόσχομαι ότι θα είμαι μαζί για πάντα». Ο Σκορπιός, επίσης, άμα σε ερωτευτεί δεν μπορείς να πάρεις ανάσα, είναι αρκετά προστατευτικός, όμως ξέρει να αγαπάει και είναι αρκετά πιστός!

Αναφορικά με τα ζώδια που τρελαίνονται για τα Χριστούγεννα, ο Νικόλας εξήγησε πως του αρέσουν πολύ, ωστόσο του προκαλούν μια θλίψη και νοσταλγία ενώ για τα ζώδια που έχουν τσακωθεί με τον χρόνο, που σύμφωνα με τον ίδιο νικητής σε αυτή τη κατηγορία είναι χωρίς αμφιβολία ο Τοξότης, αποκάλυψε πως εκείνος σαν άνθρωπος είναι των άκρων, είτε θα φτάσει πολύ νωρίς στο ραντεβού του, είτε πιο αργά.

Έπειτα, ήρθε η ώρα των πιο… άπιστων ζωδίων, με τον Νικόλα να επιβεβαιώνει το άρθρο του Mad.gr, πως δηλαδή, Δίδυμος-Τοξότης,Ιχθύς είναι η επικίνδυνη τριάδα, προσθέτοντας και τον Κριό! Όσον αφορά το φλερτ και τα ζώδια που δεν μπορούν με τίποτα να σταματήσουν να φλερτάρουν ακόμα κι όταν είναι σε σχέση, υπογράμμισε πως ναι μεν το φλερτ είναι κατά κάποιον τρόπο υγιές ωστόσο όταν βρίσκεται ο ίδιος σε σχέση, το θεωρεί απιστία.

Προς το τέλος, ο Νικόλας Φραγκιουδάκης αποκάλυψε πως κατάγεται από την Κρήτη και με αφορμή αυτό η κουβέντα πήγε στο δυσάρεστο συμβάν των τελευταιών ημερών με την βεντέτα, αναφέροντας πως ακόμα συμβαίνουν αυτά τα σκηνικά και πως μάλιστα μια φορά το καλοκαίρι βρισκόταν σε μια ταβέρνα ενός χωριού της Κρήτης και ξαφνικά άρχισαν να πέφτουν μπαλωθιές και αμέσως ο ιδιοκτήτης τους πήρε και τους πήγε σε ένα καταφύγιο. Παράλληλα, μίλησε και για μερικά αστεία περιστατικά που του συμβαίνουν στον δρόμο, όπου περαστικοί τον ρωτούν να μαντέψει τι ζώδιο είναι, ενώ δεν έχουν μιλήσει ούτε 1 λεπτό!

Να σημειώσουμε πως η «Κοσμική Αγάπη» επιστρέφει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στον Σταυρό του Νότου Plus στις 27 Νοεμβρίου, με τον Νικόλα Φραγκιουδάκη να είναι πιο αστείος, πιο μουσικος και πιο… αστρολογικός από ποτέ! Ο ίδιος ανεβαίνει ξανά στη σκηνή με ένα ολοκαίνουργιο stand-up comedy show γεμάτο χιούμορ, μουσική και συναστρίες. Μαζί του, η Joanna Drigo, μόνιμη συνεργάτιδα του Νικόλα, στην κιθάρα και στη φωνή, δίνει στη βραδιά τη δική της φωτεινή μουσική υπογραφή. Φέτος, στην παρέα προστίθεται και ο Tom Yosi στις κιθάρες (ακουστική & ηλεκτρική). φέρνοντας φρέσκο ήχο και ενέργεια στη σκηνή.

